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Los detalles del durísimo informe de Darío Herrera contra Juan Sebastián Verón tras la final de la Supercopa Internacional

El árbitro documentó insultos, amenazas y el ingreso irregular del dirigente al campo de juego, en un reporte que también compromete a otros dos colaboradores de Estudiantes de La Plata

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, ingresó a la cancha e increpó al árbitro Darío Herrera
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El árbitro Darío Herrera presentó un informe con detalles sobre los incidentes ocurridos al término de la final de la Supercopa Internacional, disputada entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata. El documento, al que accedió de manera exclusiva el periodista Silvio Maverino para El Gráfico, señala que el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, ingresó al campo de juego sin autorización y profirió insultos y amenazas contra el equipo arbitral tras el tercer gol del equipo rosarino.

El encuentro, disputado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, terminó 3-1 a favor de Rosario Central. Estudiantes, dirigido por el Cacique Medina, se puso en ventaja de manera temprana con un gol de Alexis Castro. La visita revirtió el resultado antes del descanso gracias a un doblete de Ángel Di María y sostuvo la ventaja durante todo el segundo tiempo. En el último minuto del partido, Julián Fernández anotó el tercer tanto desde media distancia, tras encontrar el arco de Estudiantes sin la presencia de Fernando Muslera bajo los tres palos.

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Según el reporte de Herrera, “luego de que el club Rosario Central convirtiera el tercer gol, se generó un tumulto generalizado entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos”. En ese contexto se produjo el ingreso irregular de Verón al terreno de juego, que derivó en un careo directo con el árbitro principal.

El informe detalla que Verón “comenzó a agredir verbalmente a todo el equipo arbitral, pero en especial a mi persona”, según consta en el texto firmado por Herrera. “Hijos de re mil puta, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de puta, hay que matarlos a todos”, habría dicho el dirigente, de acuerdo con la trascripción incluida en el documento.

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El árbitro añadió que personal de seguridad policial y colaboradores del club platense debieron intervenir para frenar a Verón, quien intentaba avanzar hacia el equipo arbitral con intención de agredirlo físicamente, situación que finalmente no se concretó.

El documento arbitral señala que Verón incitó a la violencia verbal a Marcos Alberto Angeleri y a Pascual Caiella, quienes también dirigieron insultos al equipo de árbitros. Según el informe, ambos habrían expresado: “Hijos de remil puta, los vamos a matar, seca nucas de la AFA, corruptos”. Herrera precisó que estos colaboradores también debieron ser separados por la fuerza policial.

El reporte agrega una frase adicional atribuida a Angeleri, quien habría dicho que “con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida”, frase que remató con un nuevo insulto hacia el arbitraje. De acuerdo con el documento, los agravios continuaron incluso después de la ceremonia de premiación, mientras el equipo arbitral se dirigía hacia los vestuarios.

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Herrera dejó constancia de que se produjo un nuevo confronte en el túnel de acceso a los vestuarios, aunque aclaró que el equipo arbitral no pudo observar los detalles de ese episodio, dado que en ese momento permanecía en el centro del campo de juego bajo custodia policial.

En el minuto 90+5, Herrera expulsó a Sández, de Rosario Central, por conducta violenta. El informe indica que el futbolista “fue expulsado por incitar a la violencia cruzando por frente al banco de suplentes del club Estudiantes de la Plata y hacerle gestos obscenos y ofensivos”, acción que derivó en un cruce de golpes de puño con un rival. Herrera remarcó que “el tumulto final fue causado por dicho jugador”.

En la misma jugada, el árbitro también expulsó a Iacovich, de Estudiantes, por agredir físicamente a un adversario durante el tumulto generalizado, con golpes de puño y patadas. Según el reporte, el jugador debió ser separado por sus propios compañeros y por integrantes del cuerpo técnico platense.

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