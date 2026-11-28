A horas de volver a los escenarios argentinos, Ed Sheeran sorprendió a los seguidores que lo esperaban en Buenos Aires

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Ed Sheeran se encontró con un grupo de fanáticos en Buenos Aires a pocas horas de su esperado recital en Huracán, donde este domingo 29 de noviembre volverá a actuar ante el público argentino después de siete años. El músico británico llegó al país para el tramo local de su LOOP Tour y protagonizó un breve intercambio con sus seguidores antes de su presentación.

Durante el encuentro, Sheeran vistió una camisa de jean celeste abierta sobre una remera gris de cuello redondo y llevó una bandolera verde oliva cruzada sobre el torso. Con las mangas arremangadas, dejó ver los tatuajes de sus brazos mientras sonreía, extendía una mano hacia los seguidores y sostenía un objeto naranja con la otra.

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El show está previsto para las 20:30 en el estadio Tomás A. Ducó, en Parque Patricios, y contará con Isaac Slade, cantante de The Fray, como invitado internacional, y Ambik, el proyecto de Ámbar Morena Pacheco Lezcano, como artista nacional. La fecha forma parte de la gira sudamericana con la que Sheeran presenta Play, su álbum publicado en 2025.

La visita del cantante estuvo anticipada por un video que circuló en redes sociales. Con la camiseta de la Selección argentina y el número 17 en la espalda, el británico dejó un mensaje para sus seguidores: “Argentina, vuelvo a Buenos Aires en una semana. No puedo esperar, no he estado allí en mucho tiempo. Muy emocionado de volver. Los veo allí. Mucho amor”.

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Ed Sheeran se encontró con sus fanáticos en Buenos Aires antes de su esperado show en Huracán

El número tiene una explicación ligada a su pasión por el fútbol. Sheeran es hincha y patrocinador del Ipswich Town, club inglés que desde 2021 lo incluye de forma simbólica en algunas listas de su plantel con la camiseta 17. La iniciativa surgió como un gesto entre la institución y su célebre patrocinador, pero se mantuvo como una tradición.

La presentación en Huracán será la cuarta de Ed Sheeran en la Argentina. En 2015 ofreció dos conciertos en el Luna Park; dos años más tarde reunió a unas 50.000 personas en el Estadio Único de La Plata. Su última actuación masiva en el país había sido en febrero de 2019, cuando se presentó en el Campo Argentino de Polo ante cerca de 45.000 asistentes.

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Aquella visita también incluyó unos días de descanso fuera de los escenarios. Tras su concierto porteño, el artista recorrió Buenos Aires y Ushuaia con bajo perfil. Su presencia se confirmó cuando Pedro Mac, un joven músico de Tierra del Fuego, compartió imágenes de un encuentro con Sheeran en el aeropuerto de Ushuaia.

“Posta que todavía no caigo que hoy estuve parado al lado de Ed, que la única vez que lo había visto en vivo fue en un recital con miles de personas. Conocí a mi ídolo”, escribió Mac entonces. El fanático le pidió un autógrafo en su guitarra y le entregó un pendrive con su música.

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El músico británico presenta su álbum Play en el marco del tramo sudamericano del LOOP Tour (EFE/Sander Konning)

Con su llegada a Buenos Aires, Sheeran cerrará el recorrido argentino de una gira que también pasó por Santiago de Chile y Asunción. Tras el concierto en Huracán, continuará rumbo a Brasil para completar sus próximas fechas sudamericanas.

Lejos quedó la polémica que atravesó el británico en su gira estadounidense. La controversia sucedió en septiembre, después de que el rapero Macklemore, entonces uno de los artistas invitados, gritara “¡Palestina libre!” durante el concierto del 5 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El músico había dicho ante el público que sus críticas al Gobierno de Israel y sus denuncias sobre la situación en Gaza no estaban dirigidas contra la comunidad judía.

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El 14 de septiembre, Macklemore informó que había quedado fuera de la gira. Según sostuvo, Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium de Massachusetts, se sumó junto a otros dueños de recintos a un ultimátum para impedir que continuara en el tour. Su versión fue que, si seguía como telonero, Sheeran no podría utilizar esos estadios.

Sheeran afirmó que la decisión correspondió a los promotores y no a él. En un comunicado, señaló que intentó evitar la exclusión, aunque descartó abandonar los conciertos, al equipo de trabajo y a las personas que dependen de la gira. Luego de ese mensaje, Finneas, la banda danesa Lukas Graham y el cantante irlandés Aaron Rowe comunicaron que también dejarían de participar en las fechas.

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