Los clubes de Brasil ganaron nueve de las diez ediciones de la Copa Libertadores disputadas durante la presidencia de Claudio Tapia en la AFA (@afa)

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Con la consagración de Palmeiras, el fútbol brasileño alcanzó los 26 títulos y desplazó a la Argentina, que acumula 25. Desde que Claudio Tapia asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), nueve de las diez ediciones del máximo certamen continental fueron ganadas por equipos brasileños. La única excepción fue River en 2018.

La consagración de Palmeiras en la Copa Libertadores 2026 marcó un quiebre histórico en el fútbol sudamericano. Por primera vez desde 1968, Brasil superó a la Argentina en cantidad de títulos del máximo certamen continental de clubes y puso fin a casi seis décadas de predominio argentino ininterrumpido.

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Cuando Claudio “Chiqui” Tapia asumió la presidencia de la AFA, en marzo de 2017, la Argentina tenía 24 Copas Libertadores y Brasil, 17. Diez ediciones después, aquella ventaja de siete títulos no solo desapareció, sino que se revirtió: Brasil suma 26 conquistas y la Argentina, 25.

Desde la llegada de Tapia a la conducción del fútbol argentino, nueve de las diez ediciones de la Copa Libertadores fueron ganadas por equipos brasileños. La única excepción fue River Plate, que en 2018 se consagró campeón ante Boca Juniors en la histórica final disputada en el Santiago Bernabéu de Madrid.

River Plate logró la única consagración argentina en la Copa Libertadores dentro del ciclo del "Chiqui" Tapia (REUTERS/Sergio Perez)

La Argentina había mantenido de manera ininterrumpida su supremacía sobre Brasil entre 1967 y 2024 inclusive, durante 58 ediciones consecutivas. En 2025, los brasileños igualaron el registro y, con la consagración de Palmeiras en 2026, finalmente pasaron al frente.

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El dato expone el deterioro de la competitividad internacional de los clubes argentinos frente a sus pares brasileños durante la última década. Una diferencia que encuentra explicaciones económicas, pero que también obliga a poner bajo la lupa el modelo de organización, gestión y desarrollo del fútbol argentino durante la presidencia de Tapia.

En apenas diez ediciones de la Copa Libertadores, el fútbol argentino perdió una supremacía histórica que había construido y sostenido durante casi seis décadas. Así, Brasil quedó por delante de Argentina, mientras que el resto de la tabla quedó de la siguiente manera: Uruguay (8, repartidos entre Peñarol y Nacional), Paraguay (3, todos de Olimpia) y Colombia (3, entre Atlético Nacional y Once Caldas). Chile y Ecuador cierran la lista con un título cada uno, obtenidos por Colo-Colo y Liga de Quito, respectivamente.

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En los diez años de gestión de Tapia cambió una tendencia que se mantenía desde 1968 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El reparto de vencedores de los clubes de Brasil se da con Flamengo (4) y Palmeiras (4) en lo más alto de la lista; siguen San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1).

En Argentina, el club más ganador es Independiente (7) —que además es quien más veces campeonó en la historia de la competencia—, Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1).

En cuanto a la tabla de competencias internacionales, es decir, que incluye las obtenciones de Copa Sudamericana, Recopa y otras copas o torneos, la Federación del Fútbol Argentina se mantiene en la primera posición con 78 trofeos, seguida por Brasil con 67. Uruguay se ubica tercero con 17, mientras que Colombia, Paraguay y Ecuador comparten el cuarto lugar con ocho cada uno.

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El título de Palmeiras que inclinó la balanza a favor de Brasil

La final que selló el quiebre histórico se disputó en el estadio Centenario de Uruguay y terminó con un triunfo de Palmeiras por 1 a 0 ante Estudiantes de La Plata, con un tanto del paraguayo Ramón Sosa al inicio del segundo tiempo, tras un centro de Arthur Gabriel y un desvío de Jhon Arias. El arquero Carlos Miguel fue determinante para sostener el resultado: el Pincha generó situaciones de riesgo pero no pudo vulnerar su valla.

El fútbol brasileño igualó el registro argentino en 2025 y tomó la delantera continental este año al consagrarse el Palmeiras (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con el título, Palmeiras llegó a cuatro Copas Libertadores —1999, 2020, 2021 y 2026— y alcanzó a Flamengo como el club brasileño con más conquistas en la historia del torneo. Las tres últimas llegaron bajo la conducción de Abel Ferreira, quien igualó a Osvaldo Zubeldía como uno de los entrenadores más ganadores del certamen, a solo un título de Carlos Bianchi, el récord histórico con cuatro.

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La victoria también habilitó al Verdao para disputar la Recopa Sudamericana 2026, donde se medirá ante Boca Juniors, campeón de la Copa Sudamericana, en un duelo que extenderá la presencia del fútbol argentino en la agenda continental.