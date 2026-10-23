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Verón habló tras el pase de Estudiantes a la final de la Libertadores: “Si el fútbol argentino mejorara, podríamos ver mucho más de esto”

El presidente del Pincha se refirió a cómo los equipos argentinos podrían competir en mejor nivel desde su óptica

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Juan Sebastián Verón tomó la palabra después de la hazaña de Estudiantes de La Plata ante Flamengo en el Maracaná, donde obtuvo la clasificación a la final de la Copa Libertadores en la tanda de penales después de empatar sin goles y jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos que su rival. El presidente del Pincha se refirió a las cuestiones organizativas que le impiden a los argentinos luchar en igualdad de condiciones con los brasileños a nivel internacional.

“Cuesta muchísimo. Un partido así lo tenés que jugar de esa forma, al 110 por ciento. Y fijate que a veces no alcanza. Para el fútbol argentino es importante, pero si mejorara, podríamos ver mucho más de esto. Necesita una mejora en todos los aspectos para poder competir. Lo vengo diciendo de hace rato. Y ojalá que esto no se utilice con ‘vieron que’. Obviamente se puede con buena planificación, con buen equipo, pero también con recursos y una buena organización en los campeonatos y eso es lo que nos falta a nosotros”, fueron las palabras de la Brujita, que hace unos días se reunió con el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, para dialogar sobre posibles mejoras en el medio local.

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Verón se mantiene en la vereda opuesta a Claudio Tapia, presidente de la AFA, respecto a la organización de los campeonatos en Argentina y también respecto a la mirada del arribo de capitales privados que ayuden a potenciar la jerarquía futbolística de los equipos. Vale mencionar que, tras la última final de Supercopa Internacional frente a Rosario Central, el ex futbolista de la selección argentina ingresó al campo de juego para increpar al árbitro Darío Herrera tras su polémica actuación (otro de los puntos cuestionados).

Chiqui Tapia compartió un mensaje de felicitaciones para el club platense, pero a diferencia del que le había dedicado a Boca el martes tras su clasificación a la final de la Sudamericana, no mencionó a Verón como sí a Juan Román Riquelme: “Felicitaciones a Estudiantes, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la Libertadores. En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!“.

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Verón volvió a cuestionar el formato del fútbol argentino tras la clasificación de Estudiantes a la final de la Libertadores
Verón volvió a cuestionar el formato del fútbol argentino tras la clasificación de Estudiantes a la final de la Libertadores

“Nosotros obviamente lo pensábamos (llegar a la final) y era un objetivo, pero después hay un camino que transitar. Pero más allá de los altos y bajos que tuvo el equipo, el peso de la historia juega en esto. Estudiantes en este tipo de competiciones, yéndole bien y muchas veces mal, dio la talla. Pocas veces no lo hizo”, ahondó en el análisis futbolístico Verón. Y completó: “Tenemos un muy buen plantel, un muy buen cuerpo técnico que está en los detalles. No es fácil mantener cierta regularidad y eso a nosotros nos costó, pero en este tipo de partidos no fallamos. Ahí los jugamos como se tienen que jugar”.

Más tarde, remarcó el valor de lo que hizo el conjunto dirigido por Alexander Medina: “El equipo hizo una gran serie y no tenemos que olvidarnos del rival. Hoy en el análisis se dice que no se vio al mejor Flamengo y eso es porque el equipo hizo que Flamengo no pueda estar en condiciones. Le dije a González Pirez que se ponga una romería o mercería (cuando se retire) porque vivirlo de afuera es dificilísimo. Se sufrió, pero teníamos confianza. Sabía que los chicos en esto no iban a fallar más allá del resultado. Nos podía tocar perder, pero hizo una gran serie”.

Por otra parte, compartió su identificación con Fernando Muslera, el arquero uruguayo que atajó tres penales y se repuso después de la mala Copa del Mundo que había tenido con su seleccionado nacional, algo que le había ocurrido a Verón con Argentina tras Japón-Corea 2002. “Hablé mucho con él durante y después del Mundial. Sé lo que es pasar por un momento así y nada como tener, no sé si revancha, pero darse una oportunidad más. No merecía irse del fútbol de esa manera. El jugador se tiene que retirar dentro de la cancha y obviamente él con la historia que tiene. El tiempo le dio la razón. En definitiva demuestra lo que es. Iniciar la carrera en un lugar y terminarla en el mismo que iniciaste”.

Y respecto a la decisión de colgar los botines de Muslera, que tiene 40 años, reflexionó: “Esas cosas son personales y particulares. Dependerá mucho de él, ojalá que lo pueda rever y tenerlo un tiempo más, pero es disfrutarlo este tiempo y que él también lo haga. No es fácil llegar al lugar que se llega y sobre todo tener la oportunidad de jugar una final tan importante, así que la decisión que tome lo vamos a acompañar. Esperando que pueda pensarlo un poquito más”.

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