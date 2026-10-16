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La AFA suspendió por tres meses a Juan Sebastián Verón por los incidentes en la derrota de Estudiantes ante Rosario Central

El vicepresidente del Pincha, Pascual Caiella, y el director deportivo Marcos Angeleri recibieron un castigo similar por el escandaloso final de la Supercopa Internacional y las protestas al árbitro Darío Herrera

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, ingresó a la cancha e increpó al árbitro Darío Herrera
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El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino sancionó con tres meses de suspensión a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, por los incidentes en el final de la Supercopa Internacional que Rosario Central le ganó al Pincha en Santiago del Estero.

La sanción se debió a “su ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral (Darío Herrera) al finalizar el encuentro”, según la resolución del Tribunal. También fueron castigados con tres meses de suspensión a Pascual Caiella, vicepresidente segundo, y a Marcos Angeleri, director deportivo.

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Asimismo, el club recibió “una multa equivalente a 500 entradas generales en razón de las infracciones acreditadas respecto de sus autoridades e integrantes de su delegación en el campo de juego y en el sector de vestuarios”.

La secuencia del conflicto

Juan Sebastián Verón había ingresado al campo de juego para reclamarle al árbitro Darío Herrera tras la final de la Supercopa Internacional que Rosario Central le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero. “Es toda tuya. Sos un ladrón”, le gritó el presidente del Pincha al juez.

El dirigente ya había manifestado su enojo durante el desarrollo del encuentro: aplaudió de forma irónica cuando Herrera sancionó un penal de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti, falta que derivó en el primer gol de Ángel Di María para Central. El Pincha había abierto el marcador con un tanto de Alexis Castro, pero el conjunto rosarino dio vuelta el resultado con el tiro libre y el penal convertidos por Di María, antes de sellar el triunfo con un gol de Julián Fernández.

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El vice de Estudiantes, Pascual Caiella, intenta frenar a Juan Sebastián Verón en Santiago del Estero (Fotobaires)
El vice de Estudiantes, Pascual Caiella, intenta frenar a Juan Sebastián Verón en Santiago del Estero (Fotobaires)

En el complemento, los jugadores de Estudiantes reclamaron dos jugadas polémicas que no fueron sancionadas: una infracción de Elías Verón sobre Adolfo Gaich que, según el reclamo del Pincha, ameritaba la segunda amarilla, y una presunta mano dentro del área de Ignacio Ovando. Tras el tercer gol de Central se desató una trifulca entre ambos planteles en el túnel, momento en el que Verón irrumpió en la cancha para encarar a los árbitros.

Antes del inicio del partido, el presidente de Estudiantes ya había cuestionado el operativo a través de sus redes sociales. “Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble”, escribió en una publicación de Instagram sobre el trato a los simpatizantes de su club. Tras el encuentro, pese al malestar, Verón confirmó que decidió quedarse a la entrega de medallas: “Hay que tragar saliva y seguir”, declaró ante los micrófonos de ESPN.

El informe del árbitro

Darío Herrera elevó su informe al Tribunal de Disciplina y su versión fue muy dura. “Luego de que el club Rosario Central convirtiera el tercer gol, se generó un tumulto generalizado entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos. En ese momento ingresó al campo de juego, sin autorización, el señor Juan Sebastián Verón, presidente del club Estudiantes de La Plata, quien comenzó a agredirnos verbalmente a todo el equipo arbitral, pero en especial a mi persona, diciéndonos ‘hijos de re mil puta, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de puta, hay que matarlos a todos’, y muchísimos insultos más. En ese momento, la seguridad policial y varios colaboradores de su club lo intentaban frenar, ya que él quería avanzar hacia nosotros con el objetivo de agredirnos físicamente, lo cual no llegó a concretarse”, inició su versión de los hechos.

“Dicho presidente también incitó a la violencia verbal del señor Marcos Alberto Angeleri y el señor Pascual Caiella, los cuales nos insultaron diciéndonos ‘hijos de re mil puta, los vamos a matar, secanucas de la AFA, corruptos’, y muchísimos insultos más. Estos colaboradores también tuvieron que ser separados por la fuerza policial. El señor Marcos Angeleri nos dijo también que, con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida“corruptos, hijos de puta”. Luego de la premiación, y cuando nos dirigimos al vestuario, también seguían los insultos de los colaboradores del club Estudiantes de La Plata", concluyó. En su descargo, Verón solo admitió haber pronunciado “toda tuya, ladrón”.

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