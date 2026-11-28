Conferencia Magistral del Rab. Dr. Fishel Szlajen en la UTN de Costa Rica, sobre Bioética e IA

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Del 23 al 25 de noviembre, el bioeticista argentino Fishel Szlajen desarrolló una agenda académica e institucional en Costa Rica, centrada en la dignidad humana frente al desarrollo tecnológico, los dilemas bioéticos del comienzo y el final de la vida, la inteligencia artificial y las responsabilidades de los Estados, las universidades y las organizaciones privadas.

En el marco de su visita, Szlajen presentó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos su reciente libro Cuidar sin Matar: fundamentos bioéticos, jurídicos e institucionales. La presentación dio a la cuestión del final de la vida un lugar propio en una agenda que, en el ámbito universitario, tuvo como eje los límites éticos de la intervención tecnológica.

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Szlajen, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano y miembro titular de la Comisión Nacional de Bioética dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, fue convocado como experto por la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica para liderar el Encuentro Humanístico 2026, organizado por su Programa Institucional de Formación Humanística. El eje central fue la bioética aplicada y la Ética del Límite como fundamento crítico para la implementación de marcos normativos y criterios de gobernanza en proyectos de inteligencia artificial.

La convocatoria adquiere particular relevancia en un contexto centroamericano de estrecha vinculación académica con universidades y centros de investigación estadounidenses. En esta oportunidad, la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica eligió por primera vez a un especialista argentino cuya trayectoria internacional y producción filosófica articulan bioética, derechos humanos y nuevas tecnologías. La invitación reconoce asimismo el interés por una propuesta conceptual propia, la Ética del Límite, orientada a traducir fundamentos filosóficos en criterios aplicables a las decisiones institucionales, las políticas públicas y la gobernanza tecnológica.

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Durante la conferencia magistral, ante académicos, profesionales y representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Szlajen examinó qué significa reconocer la dignidad humana como límite del poder técnico, qué obligaciones surgen frente a daños previsibles y cómo distinguir entre aquello que resulta tecnológicamente posible, jurídicamente permitido y éticamente admisible.

Presentación del libro Cuidar sin Matar del Rab. Dr. Fishel Szlajen, en la Biblioteca de la Corte Interamericana de DDHH, Costa Rica

Uno de los principales aportes conceptuales de Szlajen es la Ética del Límite, una teoría filosófica que sitúa la autolimitación del poder entre las condiciones de su legitimidad. Desde esta perspectiva, la capacidad de intervenir sobre personas o instituciones requiere una justificación moral independiente de los medios disponibles. El reconocimiento del otro como sujeto de dignidad y derechos impone obligaciones de autolimitación, responsabilidad y protección.

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La agenda académica incluyó tres jornadas interdisciplinarias orientadas a aplicar estos principios a situaciones concretas. La primera abordó la identidad, la privacidad y la dignidad humana frente a la suplantación digital y el tratamiento de datos personales. La segunda examinó las responsabilidades ante ciberataques, decisiones automatizadas y daños sanitarios. La tercera se concentró en la gobernanza de la inteligencia artificial, la justicia sociolaboral y el rol de las universidades públicas ante la transformación tecnológica.

Entre los asuntos examinados figuraron la opacidad algorítmica, la trazabilidad y la explicabilidad de las decisiones automatizadas, la supervisión humana, la protección de información sensible y los mecanismos de prevención y reparación de daños.

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El encuentro fue concebido como un espacio interdisciplinario abierto a académicos, profesionales, representantes de los ámbitos político y judicial, empresarios y otros sectores sociales, orientado a vincular la reflexión ética con los desafíos concretos de la transformación tecnológica.

Uno de los aspectos distintivos del enfoque de Szlajen es su orientación hacia la aplicación institucional del conocimiento filosófico. La Ética del Límite propone fundamentos para desarrollar metodologías de deliberación y evaluación de decisiones complejas que integren la dignidad humana, la autonomía, la proporcionalidad, la justicia, la responsabilidad y la protección de personas vulnerables.

Esta perspectiva adquiere particular relevancia para organismos estatales, universidades, instituciones sanitarias, organizaciones internacionales y empresas que necesitan incorporar criterios éticos en sus procesos de decisión. Su potencial aplicación comprende el diseño y la evaluación de políticas públicas, la gobernanza tecnológica, la responsabilidad organizacional y los mecanismos institucionales de prevención, supervisión y control.

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Desde este enfoque, el asesoramiento especializado abarca tanto la verificación del cumplimiento normativo como el examen de la legitimidad de los objetivos, la proporcionalidad de los medios, los riesgos previsibles y las obligaciones frente a terceros. La propuesta de Szlajen procura así vincular rigor filosófico, pertinencia jurídica y viabilidad institucional.

La experiencia costarricense posiciona a la Argentina en una línea de trabajo sudamericana que trasciende la reflexión académica y sitúa la bioética y la algorética entre las herramientas necesarias para orientar decisiones estratégicas en los sectores público y privado.

Tanto al decidir cómo cuidar a una persona al final de la vida como al determinar qué decisiones pueden delegarse en un sistema de inteligencia artificial, la Ética del Límite plantea una exigencia común. Quien tiene el poder de intervenir debe poder justificar ante la persona afectada con qué fin lo ejerce, qué límites reconoce y qué responsabilidad asume por las consecuencias.

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