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Mateo Messi convirtió un golazo y se consagró campeón con el Inter Miami en un torneo Sub 12

El hijo del medio de Lionel volvió a tener una destacada actuación en la Academia del cuadro estadounidense

El hijo de Lionel volvió a destacarse en las inferiores del club estadounidense

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El Inter Miami Sub-12 se consagró campeón de la Legends Cup 2026 tras derrotar a Atlético Fortaleza en la final, un partido en el que Mateo Messi anotó uno de los goles que aseguraron el título en el sur de Florida. El hijo de Messi, que integra las divisiones formativas del club desde que su padre se incorporó a la institución en 2023, volvió a tener una destacada actuación.

El campeonato llegó después de la participación del equipo en la Copa Nápoles 2026 y consolidó una nueva actuación competitiva de la Academia de Inter Miami CF. El joven argentino fue clave en la goleada 4-0 sobre Atlético Fortaleza en la definición del torneo.

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Mateo convirtió el último tanto de la final: recibió un pase al medio y definió de primera con sutileza. Inmediatamente, corrió para celebrar junto a sus compañeros un nuevo título en las inferiores de Las Garzas.

Las buenas actuaciones del niño son recurrentes, ya que varias jugadas se volvieron virales en redes sociales. A principios de 2026, se difundió un golazo en el que Mateo gambeteó a los rivales y definió de derecha ante el arquero, una acción que se propagó en las redes sociales en pocas horas.

Mateo Messi convirtió un gol en el título del Inter Miami Sub 12 (@intermiamicf_academy)
Mateo Messi convirtió un gol en el título del Inter Miami Sub 12 (@intermiamicf_academy)

Hace algunos meses, Lionel Messi diferenció las características de sus tres hijos en una entrevista: “Thiago es más pensante, más organizador, más medio. Mateo es más delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Ciro es más explosivo, más encarador, más uno contra uno. Más de hacer su jugada”.

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Thiago Messi había concentrado la atención meses atrás al convertir 11 goles en un solo partido frente a juveniles de Atlanta United. Inter Miami ganó aquel encuentro por 12-0. Ciro Messi también mostró potencia en el remate y capacidad para superar defensores.

El menor de los hermanos celebró una de sus acciones con un compañero mediante una secuencia que incluyó un choque de manos, el intercambio de posiciones y una caída al suelo.

Inter Miami Sub-12 se consagró campeón de la Legends Cup 2026 (@intermiamicf_academy)
Inter Miami Sub-12 se consagró campeón de la Legends Cup 2026 (@intermiamicf_academy)

Lionel Messi, por su parte, regresó a Estados Unidos 24 horas después de viajar a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en el Teatro Campoamor de Oviedo. El reconocimiento distinguió su trayectoria deportiva y su labor humanitaria, social y solidaria.

El delantero volvió a estar disponible para el partido del sábado ante New York Red Bulls, uno de los últimos compromisos de la fase regular de la Major League Soccer. Inter Miami ya había asegurado su clasificación a los playoffs, mientras Messi sostenía la disputa individual por el Botín de Oro.

El técnico Kily González dejó al argentino entre los suplentes y lo envió al campo a los 55 minutos en reemplazo de Riquelme Fillipi. Para entonces, el equipo local ganaba por un gol en contra de Casemiro a los siete minutos.

La entrada de Messi permitió que Inter Miami generara más situaciones de peligro, pero Emil Forsberg convirtió a los 91 minutos y estableció el 2-0 definitivo. El resultado cerró una racha de 12 partidos consecutivos con participación directa del argentino en goles, que ascendía a 13 si se incluía la Campeones Cup conquistada el mes anterior.

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