Libertarios, peronistas y radicales viajaron a Brasil por la segunda vuelta: impresiones de una elección que tiene en vilo a la región

Bolsonaro llega a la segunda vuelta con una luz de ventaja sobre Lula

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La segunda vuelta presidencial de Brasil, que este domingo enfrenta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con Flávio Bolsonaro, también movilizó a dirigentes argentinos. Legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el Frente Renovador y el kirchnerismo viajaron al país vecino para seguir una elección que puede redefinir el escenario regional y tendrá impacto en el vínculo bilateral con la Argentina.

Las comitivas arribaron con agendas distintas. Diputados y senadores participaron en Brasilia de una misión institucional de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), con reuniones junto a especialistas y recorridos por organismos electorales. En paralelo, representantes del Frente Renovador viajaron a San Pablo por invitación del Partido de los Trabajadores (PT) para acompañar la votación y el escrutinio.

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La definición se desarrolla en un escenario de paridad y con candidatos de posiciones ideológicas contrapuestas. El resultado será seguido con atención por el gobierno de Javier Milei, debido a su incidencia en la relación política, comercial y diplomática entre ambos países. Las últimas encuestas anticipan un empate técnico y los analistas brasileños ponen el foco en la participación y en la movilización de votantes en los estados decisivos.

En ese contexto, la diputada libertaria Mercedes Llano y la senadora radical Carolina Losada compartieron con Infobae sus observaciones sobre el proceso electoral, las instituciones brasileñas y las perspectivas de la relación bilateral.

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La delegación de la FURP estuvo integrada por Losada y el senador radical Maximiliano Abad; la senadora de La Libertad Avanza Emilia Orozco; y los diputados Llano, Damián Arabia y Diego Giuliano, del Frente Renovador.

Los legisladores iniciaron las actividades el jueves en Brasilia. El programa combinó encuentros con analistas políticos, información sobre el sistema electoral brasileño y una visita a la Embajada argentina.

Fotos de las actividades de los invitados por la FURP a Brasil (Instagram)

Losada explicó que el objetivo fue conocer de cerca las particularidades de una elección que concentra atención internacional. La agenda también incluyó conversaciones sobre los escenarios posteriores a los comicios y reuniones con especialistas en opinión pública.

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La senadora aclaró que la delegación no viajó como misión oficial de veedores electorales, sino en el marco de un programa de intercambio institucional. Además, precisó que el viaje no contó con financiamiento estatal.

Losada y Abad regresaron de forma anticipada a la Argentina este domingo. El resto de la comitiva tenía previsto permanecer en Brasilia hasta mañana.

Uno de los puntos que concentró el interés de los legisladores fue el sistema de votación electrónica brasileño. El mecanismo permite emitir el sufragio mediante urnas digitales y difundir los primeros resultados pocas horas después del cierre de los comicios.

Llano, diputada por Mendoza, relató que la delegación visitó un centro de votación y una escuela en la que se realizaban procedimientos de auditoría de urnas. “Hemos observado todo el proceso electoral”, afirmó la legisladora, quien volvió a remarcar que los argentinos no tienen condición de veedores oficiales.

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Las autoridades explicaron los mecanismos de control, integridad y seguridad del voto electrónico. Durante una de las visitas, según contó Llano, la comitiva coincidió con integrantes de una delegación vinculada con la Organización de los Estados Americanos (OEA), que también revisaba los procedimientos.

“Por lo que nos han expresado las autoridades, hay una alta confiabilidad”, sostuvo la diputada. También destacó las herramientas previstas para limitar interferencias externas en la transmisión de datos. “Como observadores da la impresión de que es un sistema aceitado y en el que la gente confía”, señaló.

La legisladora advirtió que los especialistas señalaron una característica de la carga de datos: los resultados provienen de regiones con comportamientos electorales distintos. Por eso, una ventaja inicial puede modificarse durante el escrutinio, en una contienda donde los respaldos de Lula y Bolsonaro muestran marcadas diferencias territoriales.

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La movilización electoral fue uno de los ejes de las conversaciones entre la delegación argentina y los analistas brasileños. “Se vive un clima de polarización, de movilización civilizada”, describió Llano.

La diputada remarcó que la participación puede definir la elección. Los especialistas consultados por la delegación señalaron la capacidad de movilización del PT en el nordeste, una región donde Lula concentra parte importante de su respaldo.

“La variable, el punto que nos han marcado todos, es que lo que va a ser determinante es el nivel de participación, si aumenta o no”, dijo Llano. En una competencia ajustada, las variaciones en la concurrencia a las urnas pueden alterar el resultado, sobre todo en los estados donde alguno de los candidatos logró amplias diferencias en la primera vuelta.

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En esa instancia, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos y Lula alcanzó el 45,16 %. Los sondeos más recientes, sin embargo, proyectan un empate técnico para el balotaje.

Una encuesta de Datafolha, difundida en la víspera de los comicios, ubicó a Bolsonaro con el 51 % de los votos válidos y a Lula con el 49 %. La diferencia se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales informado por la consultora.

Los referentes argentinos que siguieron la campaña registraron una fuerte movilización de militantes y simpatizantes del oficialismo brasileño y del bolsonarismo en los días previos a la votación.

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Llano contó que el sábado asistió de manera informal a una movilización de seguidores de Bolsonaro en Brasilia, fuera del programa de la FURP. “Nos acercamos informalmente, fuera del programa, a una de las movilizaciones de Bolsonaro”, explicó.

Según su relato, el acto transcurrió con entusiasmo y una nutrida presencia de simpatizantes. “Se vive buen clima, de algarabía, la gente tocando la bocina, con todo el colorido y la impronta brasileña”, expresó.

La diputada aclaró que esa actividad no modificó el carácter institucional de la visita. Los integrantes de la delegación, representantes de distintos espacios políticos argentinos, tenían previsto seguir los resultados desde la Embajada argentina y no desde los centros de campaña.

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Las diferencias ideológicas dentro de la comitiva aparecen en las lecturas sobre el desenlace y sus eventuales consecuencias para la Argentina.

Para Llano, una victoria de Flávio Bolsonaro abriría una instancia de mayor acercamiento político entre Buenos Aires y Brasilia, por las coincidencias que identifica entre el bolsonarismo y La Libertad Avanza en materia económica y regional.

“Para nosotros como espacio, un triunfo de la derecha, aparte de representar una consolidación de nuestra doctrina, de nuestra mirada en la región, representa una gran oportunidad, porque vamos a compartir miradas de libre mercado”, afirmó.

La diputada Llano, en un encuentro de militantes bolsonaristas en Brasilia

La diputada consideró que un triunfo del candidato del Partido Liberal podría facilitar el entendimiento diplomático, en un contexto de diferencias políticas entre Milei y Lula. A su vez, sostuvo que supondría “una consolidación de las ideas de la libertad, de la austeridad, de libre mercado en el orden regional y una mejora, por supuesto, de las relaciones diplomáticas”.

La mirada de Losada estuvo enfocada en el carácter institucional de la misión y en el funcionamiento de las estructuras políticas y económicas brasileñas. La senadora destacó que, durante los encuentros, se abordó la continuidad de las políticas de Estado y del comercio bilateral aun cuando existen diferencias entre los presidentes.

Según relató, los especialistas señalaron que una parte importante de los vínculos económicos entre Brasil y la Argentina opera con relativa independencia de las controversias políticas entre ambos gobiernos.

El punto cobra relevancia ante el deterioro del vínculo personal entre Milei y Lula, que condicionó los contactos de mayor nivel sin interrumpir los intercambios comerciales ni el trabajo de las estructuras diplomáticas.

Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina, y la relación económica, industrial y productiva entre los dos países constituye uno de los ejes de la integración regional.

El Frente Renovador y el kirchnerismo, cerca del PT

Mientras la misión multipartidaria cumplía sus actividades en Brasilia, una comitiva del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, viajó a San Pablo por invitación directa del Partido de los Trabajadores de Lula.

El grupo está integrado por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el presidente del Frente Renovador, Giuliano; y los diputados nacionales Sebastián Galmarini y Marina Salzmann.

El espacio confirmó su participación mediante un comunicado, en el que indicó que la visita respondió a una invitación del PT. “Por invitación del PT, una delegación del Frente Renovador estará hoy en São Paulo, Brasil, acompañando la jornada democrática”, informó.

La convocatoria fue formalizada en una carta fechada el viernes 23 de octubre en Brasilia y firmada por Edinho Silva, presidente nacional del Partido de los Trabajadores. El documento, dirigido al Frente Renovador, invitó a los dirigentes argentinos a seguir el escrutinio presidencial.

La comunicación precisó que los referentes del PT se reunirían este domingo desde las 16 en el Hotel InterContinental de San Pablo, sobre Alameda Santos, en el barrio de Jardim Paulista. La invitación destacó la presencia de los dirigentes argentinos por el papel político e institucional del Frente Renovador.

La comitiva massista se incorporó así a las actividades organizadas por el oficialismo brasileño en una jornada clave para la continuidad del gobierno de Lula.

También viajó a Brasil el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, dirigente kirchnerista e integrante de La Cámpora, otra de las presencias argentinas vinculadas con el espacio que respalda al actual mandatario brasileño.

La coincidencia de referentes del Frente Renovador y del kirchnerismo refleja la atención del peronismo argentino sobre una elección con consecuencias regionales. Para esos sectores, la continuidad de Lula implicaría que uno de los referentes de la centroizquierda latinoamericana siga al frente de la principal economía de la región.

Un triunfo de Flávio Bolsonaro, en cambio, abriría una nueva etapa en el vínculo político de Brasil con la Argentina y con otros gobiernos sudamericanos. El resultado también tendrá una lectura en la política argentina, donde la administración de Milei mantiene afinidad ideológica con sectores de la derecha brasileña.

Una definición que puede conocerse esta noche

Las autoridades electorales se preparan para un escrutinio ajustado. El Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a difundir los resultados desde las 17, una vez concluida la votación en todo el territorio brasileño, según el horario unificado de Brasilia.

La prensa brasileña informó que la conducción del organismo prevé poder establecer matemáticamente al ganador antes de las 20.30. La estimación puede variar de acuerdo con la velocidad de la carga de votos y la distancia entre los candidatos.

Como antecedente, en el balotaje de 2022, el TSE confirmó el triunfo de Lula sobre Jair Bolsonaro a las 19.56, con el 98,91 % de las urnas escrutadas. En ese momento, Lula obtenía el 50,83 % de los votos válidos y Bolsonaro, el 49,17 %. El resultado final fue de 50,90 % contra 49,10 %.

Cuatro años después, Brasil vuelve a las urnas en una elección atravesada por la polarización y la incertidumbre. Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar en una jornada que también contempla definiciones para gobiernos estaduales.

La atención se concentra en la participación y en la distribución territorial del voto, dos variables que pueden resultar decisivas en una disputa sin una ventaja concluyente en las encuestas.

Para los legisladores argentinos, el viaje permitió observar el sistema electoral brasileño y tomar contacto con una competencia política de alta intensidad. También dejó en primer plano una certeza para la dirigencia local: el próximo presidente de Brasil será un actor determinante para las relaciones económicas, diplomáticas y políticas de la región, más allá de sus afinidades o diferencias con el gobierno de Milei.

En San Pablo, los dirigentes del Frente Renovador y del kirchnerismo seguirán el desenlace junto a referentes del PT. En Brasilia, la delegación institucional acompañará el escrutinio desde la representación diplomática argentina.