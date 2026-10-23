Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de la F1: hora y TV

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La divertida escena de Franco Colapinto con unos alfajores y su reacción en el circuito de Austin El piloto de Alpine volvió a ser protagonista durante la previa del Gran Premio de Estados Unidos, en una jornada marcada por el cariño de los seguidores argentinos

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Viene de una familia con tradición política, tiene el apoyo de Raúl Gámez y sueña con ser uno de los presidentes más jóvenes de Vélez Federico Balestrini es uno de los candidatos de cara a las próximas elecciones en el club de Liniers