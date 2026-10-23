Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de la F1: hora y TV

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Viernes 23 de octubre
Práctica libre 1: 14.30 (Argentina) / 12.30 (Austin, EEUU)
Práctica libre 2: 18.00 (Argentina) / 16.00 (Austin, EEUU)
Sábado 24 de octubre
Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 12.30 (Austin, EEUU)
Clasificación: 18.00 (Argentina) / 14.00 (Austin, EEUU)
Domingo 25 de octubre
Carrera a 56 vueltas: 17.00 (Argentina) / 15.00 (Austin, EEUU)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
En lo que respecta a la disputa de constructores, Alpine llegará a Austin con tres carreras consecutivas sin puntos en el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1. Mercedes se mantiene en el primer puesto, con 578 unidades, seguido por Ferrari, que suma 444.
La disputa por el tercer lugar se estrechó: McLaren cayó a 339 puntos, mientras que Red Bull ascendió a 332. Antes de la Sprint, la distancia entre ambos equipos era de 18 unidades y ahora se redujo a apenas seis.
Más atrás, Racing Bulls alcanzó los 100 puntos y amplió su margen sobre la dupla de Pierre Gasly y Franco Colapinto, que acumula 68, en la lucha por el quinto puesto. Haas figura séptimo con 30 unidades, delante de Audi (23), Williams (12) y Aston Martin (7). Cadillac es el único equipo que todavía no sumó puntos.
En la pelea por el campeonato de pilotos, Kimi Antonelli se perfila para conquistar su primer título en la Fórmula 1, salvo una catástrofe deportiva. Max Verstappen llega tras ganar su segunda carrera de la temporada y habrá expectativa por el desempeño de Red Bull en un autódromo, luego del doble abandono.
Franco Colapinto volverá a la pista este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, tras un complejo paso por Singapur. El piloto de Alpine abandonó la Sprint y la carrera principal en el circuito callejero, y ahora intentará recuperarse en el trazado de Austin luego de las fallas técnicas que sufrió su A526 durante las jornadas de acción en Marina Bay.
La cita en Texas abrirá una seguidilla de tres fines de semana consecutivos de carreras para la Máxima. Después continuará la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en México, y luego llegará la prueba en Interlagos, Brasil. La carrera constará de 56 vueltas y tendrá un recorrido de más de 308 kilómetros, con tres jornadas de actividad bajo un formato clásico.
Hoy se disputarán las dos primeras prácticas libres. El sábado habrá doble actividad: el último entrenamiento y la clasificación, que definirá la grilla de partida para la competencia en Austin.
Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Estados Unidos. En el Circuito de las Américas de Austin, Franco Colapinto, que viene de abandonar las dos carreras en Singapur y en Austin, buscará la recuperación con su Alpine.