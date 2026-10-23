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‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

La expansión incluirá más de 30 temas nuevos y tendrá una extensión comparable con la del juego original

Katana Zero, de Askiisoft
Katana Zero, de Askiisoft
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Askiisoft confirmó que continúa trabajando en el DLC de Katana Zero y aseguró que el proyecto ya tiene el tamaño de una secuela completa. El creador Justin Stander compartió la actualización y un nuevo teaser mediante X en una publicación, aunque no anunció una fecha de lanzamiento.

Un DLC que creció hasta convertirse en una secuela

El contenido descargable fue anunciado como una expansión gratuita después del estreno de Katana Zero en 2019. Desde entonces, su alcance aumentó varias veces y el desarrollo se extendió durante años. La descripción más reciente de Stander ofrece la referencia más concreta hasta el momento: el DLC tendría una duración y una cantidad de contenido comparables con las de un juego completo.

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La música también creció junto con el proyecto. Según el desarrollador, la expansión contará con una banda sonora integrada por más de 30 temas nuevos. El dato resulta relevante en un título donde la música acompaña el ritmo rápido de los combates, los cambios de escena y la ambientación futurista.

Stander indicó que sigue trabajando intensamente en el contenido y prometió ofrecer más novedades. El breve mensaje estuvo acompañado por un nuevo avance, pero no detalló niveles, personajes, mecánicas ni requisitos para acceder a la expansión. Tampoco precisó si el desarrollo está cerca de terminar.

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El juego original combina acción hack-and-slash, un formato centrado en enfrentamientos cuerpo a cuerpo, con una mecánica de ralentización del tiempo que permite anticipar ataques y proyectiles. Sus niveles exigen ejecutar movimientos con precisión, mientras la historia avanza mediante conversaciones y decisiones entre misiones.

La promesa de gratuidad todavía necesita una aclaración

Askiisoft presentó originalmente el DLC como una actualización gratuita para quienes tuvieran el juego base. Sin embargo, el mensaje más reciente de Stander no menciona el precio ni confirma de forma explícita que ese plan siga vigente después del aumento de escala. Se desconoce si el crecimiento del proyecto obligará a cobrarlo o a publicarlo como un juego independiente.

Parte de la comunidad respondió al anuncio pidiendo que el estudio cobre por el contenido. Entre los mensajes publicados en X aparecen usuarios dispuestos a pagar el precio de una secuela o comprar copias para sus amigos. Esas reacciones no modifican las condiciones comerciales: Askiisoft deberá aclarar si respetará la promesa inicial, ofrecerá una versión de pago o transformará el DLC en un lanzamiento separado.

Existe un antecedente conocido para esa última posibilidad. Hollow Knight: Silksong comenzó como contenido descargable de Hollow Knight, pero su crecimiento llevó a convertirlo en una entrega independiente. Askiisoft no anunció una decisión similar para Katana Zero, por lo que esa comparación sigue siendo una referencia y no una confirmación.

Katana Zero, de Askiisoft
Katana Zero, de Askiisoft

Siete años de espera y varias plataformas

Katana Zero debutó en 2019 para PC y Nintendo Switch. Un año después llegó a Xbox One, y posteriormente recibió versiones para dispositivos móviles, con esa última expansión de plataformas registrada en 2024. El título también fue clasificado para PS4 por la ESRB, el organismo estadounidense que asigna edades recomendadas, pero las fuentes no confirman que esa edición haya sido publicada.

Durante los años de espera, Askiisoft difundió avances breves y reiteró en varias oportunidades que el DLC seguía en producción. En 2025 apareció otro teaser y el estudio volvió a comunicar que el proyecto no había sido cancelado. La nueva actualización mantiene esa línea, esta vez con una medida más clara de cuánto creció el contenido.

El desarrollo acumula alrededor de siete años desde la promesa inicial. Pese a ese período, Stander continúa sin ofrecer una ventana aproximada de estreno. Los datos confirmados se limitan a su escala equivalente a una secuela, una banda sonora con más de 30 composiciones nuevas y la promesa de próximas novedades.

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