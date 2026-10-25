Ordenan prisión preventiva para dos cubanos investigados por presunto narcomenudeo en Cancún

Un juez dictó prisión preventiva en Cancún contra dos ciudadanos cubanos vinculados a delitos relacionados con marihuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La prisión preventiva de dos ciudadanos cubanos fue ordenada en Cancún, Quintana Roo, dentro de procesos por presuntos delitos relacionados con marihuana. Un juez admitió los elementos iniciales presentados por la Fiscalía estatal y autorizó la apertura de las causas.

Los imputados fueron identificados como Gabriel “N” y Yexika “N”. El primero es investigado por el supuesto suministro de cannabis y la segunda por la presunta posesión de esa sustancia con fines de comercio.

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La decisión judicial establece que ambos permanecerán privados de libertad mientras avance el procedimiento penal. Los casos corresponden al municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, y la vinculación a proceso no equivale a una declaración de culpabilidad.

La Fiscalía especializada obtuvo la vinculación a proceso

La Fiscalía investiga a Gabriel “N” por presunto suministro de cannabis y a Yexika “N” por posesión con fines de comercio. (Foto: Periódico Cubano)

La Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo presentó los elementos que permitieron obtener la vinculación a proceso de los dos ciudadanos cubanos.

El juez resolvió que Gabriel “N” y Yexika “N” continuarán sujetos a prisión preventiva durante el desarrollo de sus respectivos procesos, según Periódico Cubano.

El caso fue incluido en el Comunicado 400/2026-FDN, que reunió varias actuaciones judiciales por presuntas infracciones vinculadas con sustancias prohibidas en Quintana Roo.

Las identidades de los dos imputados permanecen parcialmente reservadas, de acuerdo con las normas mexicanas de protección de la presunción de inocencia.

El informe también incluyó cuatro expedientes diferentes

El mismo comunicado informó sobre la vinculación a proceso de otras cuatro personas, en expedientes distintos al de Gabriel “N” y Yexika “N”.

Jorge Luis Rafael “N” fue procesado por la presunta posesión de cannabis con fines de suministro. La imputación se relaciona con una posible distribución de esa sustancia.

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Carlos Augusto “N” y Edgar Iván “N” enfrentan procesos por posesión simple de marihuana. El reporte los incluyó como casos separados.

Carmelo “N” fue vinculado a proceso por la supuesta posesión de marihuana y metanfetamina. Las autoridades no detallaron las medidas cautelares aplicadas a esos cuatro investigados.

La apertura de un proceso judicial no determina la responsabilidad penal de los imputados. Esa definición corresponde a los tribunales, conforme a los procedimientos previstos por la legislación mexicana.

Hubo otros arrestos de cubanos en Cancún durante octubre

Los agentes policiales incautaron sustancias ilícitas, un arma y 8,600 pesos presuntamente falsificados cerca del mercado El Parián. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actuación contra los dos imputados ocurrió después de otras intervenciones policiales que involucraron a ciudadanos cubanos en Cancún, de acuerdo a información de Periódico Cubano.

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El 12 de octubre, cinco cubanos fueron arrestados en la Supermanzana 63, durante una operación de vigilancia cerca del mercado El Parián. El operativo formó parte del dispositivo de seguridad Blindaje Cancún.

Los agentes informaron el hallazgo de sustancias aparentemente ilícitas, una pistola, teléfonos móviles, dos automóviles y 8,600 pesos mexicanos presuntamente falsificados.

Los antecedentes incluyeron causas en Cancún y Holbox

Durante junio, cuatro cubanos fueron procesados en Cancún por una supuesta venta de marihuana. El texto los menciona como antecedentes de actuaciones contra ciudadanos de esa nacionalidad en el estado.

También se informó sobre el arresto de otros siete cubanos en Holbox. Ese caso fue relacionado con un cargamento de distintas drogas, entre ellas cocaína, crack y éxtasis.

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La situación de los migrantes cubanos que permanecen en México mientras buscan llegar a Estados Unidos representa otra preocupación señalada en el texto. La precariedad económica y las dificultades para regularizar la estancia pueden aumentar su exposición a organizaciones delictivas.

Esas circunstancias generales no demuestran una relación de los imputados con esas redes. La situación judicial de Gabriel “N” y Yexika “N” dependerá de las disposiciones que adopten las autoridades durante el proceso.