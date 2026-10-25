Un historiador global calificó de “masacre” la motosierra y la política económica de Javier Milei

Según Adelman, Milei es el principal referente sudamericano del movimiento MAGA, de Donald Trump (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

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En un artículo publicado por el portal Project Syndicate, el historiador canadiense Jeremy Adelman definió como una “masacre” el programa económico de Javier Milei y cuestionó los costos sociales del ajuste. Según el autor, la baja de la inflación, el superávit fiscal y el aumento de las exportaciones de recursos naturales conviven con un aumento del empleo informal, la precariedad y el endeudamiento de los hogares

Milei dejó de ser una figura local o un experimento seguido desde afuera para convertirse en un referente de la derecha global, sostiene el académico, que describe al presidente argentino como un aliado clave de la estrategia regional de Donald Trump para consolidar en América Latina una red de socios políticos y económicos alineados con los intereses de Estados Unidos.

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El artículo, titulado Argentina’s Economic Chainsaw Massacre (La masacre de la motosierra económica en la Argentina) ubica a Milei en un rediseño hemisférico, señala que Flávio Bolsonaro, quien este domingo disputará con Lula da Silva la presidencia de Brasil, prometió seguir una política similar y que Trump definió a Milei como su “presidente favorito”. Al respecto, recuerda el auxilio financiero que EE.UU.brindó a la Argentina en 2025 y que permitió a Milei estabilizar al peso y ganar las elecciones legislativas de ese año.

Dado que las contribuciones de Milei al orden hemisférico de Trump dependen del desempeño económico de la Argentina, cabe preguntarse cómo le ha ido al principal referente sudamericano del movimiento MAGA

El historiador plantea que el vínculo entre ambos gobiernos excede las afinidades ideológicas. Milei, afirma, ocupa un lugar en el “Escudo de las Américas”, la concepción geopolítica de Trump para asegurar recursos estratégicos y limitar la influencia de rivales globales en la región. Y formula una pregunta que atraviesa toda la nota: “Dado que las contribuciones de Milei al orden hemisférico de Trump dependen del desempeño económico de Argentina, cabe preguntarse cómo le ha ido al principal referente sudamericano del movimiento MAGA”.

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La promesa de recuperar una economía basada en recursos naturales

Adelman recuerda que el “Plan Motosierra” que Milei presentó en junio de 2022 no se limitaba a contener una eventual hiperinflación ni a ordenar las cuentas fiscales, sino a reducir el peso del Estado, asociado a redes de clientelismo, y reposicionar a la Argentina como exportadora de productos primarios. Esa estrategia, afirma, coincide con la mirada de Trump. Las inversiones en litio en el norte argentino y en hidrocarburos de la Patagonia aparecen, en esa interpretación, como fuentes de crecimiento y activos geopolíticos. Además, dice Adelman, Milei agregó ahora símbolos nacionalistas, como la reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El texto contrapone los resultados macroeconómicos con las consecuencias sociales del ajuste. Adelman reconoce que el gobierno eliminó desequilibrios persistentes: redujo ministerios, paralizó obras públicas, redujo el empleo en la administración federal y en empresas estatales y recortó partidas sociales, pasando así de déficits recurrentes a superávits fiscales que permitieron que la inflación descendiera de más del 200% a alrededor del 30%.anual

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Del empleo estatal a la informalidad y la deuda

El diagnóstico de Adelman se centra en el destino de quienes quedaron fuera de las áreas alcanzadas por los recortes. El autor afirma que parte de los trabajadores se desplazó hacia empresas privadas de salud, educación y seguridad, impulsadas por incentivos fiscales y por la expectativa de que cubran tareas antes asociadas al Estado.

El historiador canadiense está especializado en historia económica, política e intelectual de América Latina y global. En 1999, Stanford University Press publicó su libro Republic of Capital: Buenos Aires and the Legal Transformation of the Atlantic World, sobre las transformaciones jurídicas, económicas y políticas de Buenos Aires en el espacio atlántico. Su libro más reciente es The Capitalist Era: The Making—and Unmaking—of the Global Mind, publicado en 2026 por Princeton University Press, Adelman dirige actualmente el Global History Lab en Cambridge.

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El presidente argentino Javier Milei sonríe ampliamente mientras levanta su emblemática motosierra, símbolo de su propuesta de reducir el gasto público.

La fuga de personal del sistema científico también figura en la crítica. Según Adelman, los ajustes salariales y presupuestarios en el Conicet hicieron que más del 10% de los científicos y técnicos del Conicet (...) se marcharan al sector privado.

Sin embargo, aclara, el destino más frecuente de quienes pierden empleo es la economía informal. Describe recorridas nocturnas de personas que buscan cartón, papel y metales y trasladan materiales reciclables hacia depósitos de compra. “La informalidad constituye la única red de seguridad para muchos argentinos”, afirma Adelman, quien sostiene que entre 40% y 50% de la población económicamente activa depende de tareas precarias y que “casi el 70% de los argentinos de entre 18 y 25 años trabaja en la informalidad”.

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La informalidad constituye la única red de seguridad para muchos argentinos

Adelman relata haber dado clases en una universidad del conurbano de Buenos Aires donde encontró alumnos ocupados como docentes con salarios bajos, vendedores ambulantes, conductores de aplicaciones, personal doméstico o repartidores. El problema, afirma, no es la falta absoluta de ocupación, sino la calidad y la estabilidad de los puestos disponibles.

La pobreza y el endeudamiento, punto débil del modelo

El académico resume su objeción en una frase: “La gran recuperación de Argentina está plagada de miseria”. Cita una pobreza urbana de 32,3% a comienzos de 2026 y una indigencia superior al 7%, indicadores que vincula con la dificultad de los hogares para recomponer ingresos reales. También pone el foco en el crédito de corto plazo. Según su descripción, el aumento de aplicaciones financieras, billeteras digitales, prestamistas locales y tarjetas de emergencia permitió a muchas familias sostener consumos básicos, aunque elevó la morosidad. El autor menciona a casi seis millones de personas con atrasos de al menos 90 días y advierte sobre el riesgo de una sucesión de pequeñas quiebras.

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La conclusión política apunta a 2027, cuando una inflación anual del 30% obligaría al Gobierno a profundizar el ajuste, casi sin margen para hacer nuevos recortes. Las inversiones extractivas, añade, pueden generar crecimiento sin crear empleo suficiente, mientras los hogares de menores ingresos agotan sus alternativas.

“Milei puede ser una pieza clave de la visión geoeconómica de Trump, pero pronto podría convertirse en su eslabón débil”, concluye Adelman, vinculando la continuidad del programa económico con el calendario electoral y la posibilidad de que el respaldo financiero de EE.UU. no vuelva a estar disponible