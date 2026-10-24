La muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, dejó devastada a su hermana menor: “Perdí a mi otra mitad, era como mi padre”

Lacianne Carriere recordó a RJ Mitte con una emotiva publicación en la que compartió fotografías y videos de distintos momentos de su vida junto a su hermano (Instagram).

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La muerte de RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, impactó con fuerza en su hermana menor, Lacianne Carriere. El actor falleció a los 34 años el pasado 12 de octubre en Brownsville, Texas, y su familia comenzó a compartir públicamente sus recuerdos durante los días posteriores a su partida.

El viernes 23 de octubre, Carriere, de 22 años, publicó en Instagram una serie de fotografías y videos junto a su hermano. “No hay palabras. Acababas de estar aquí… Tu Fanta de fresa seguía sobre mi mesa de centro cuando recibí la llamada. Desde entonces, la vida no parece real”, escribió al recordar el momento en que se enteró de su muerte.

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“Perdí a mi otra mitad. Perdí a mi hermano, pero también perdí a mi padre… Cada aspecto de mi personalidad se debe a tu influencia”, expresó la joven.

Lacianne Carriere aseguró que gran parte de su personalidad se formó gracias a las enseñanzas y los gustos que compartió con su hermano mayor.(Instagram).

En su despedida, Carriere recordó cómo el actor influyó en sus gustos musicales, cinematográficos y en los videojuegos que disfruta. “Gracias a ti soy coleccionista. Me enseñaste que hasta el pedazo de papel más pequeño puede ser un recuerdo preciado con el tiempo”, escribió.

La hermana del intérprete también evocó los consejos que él le daba cuando atravesaba momentos difíciles. Según relató, Mitte solía poner música lo-fi y recomendarle que se levantara y se sentara bajo la ducha, una rutina que lo ayudaba a sentirse mejor.

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“Sé que ahora mismo me estás diciendo que voy a estar bien, aunque no sé cómo lo conseguiré”, añadió. Carriere prometió hacer todo lo posible para seguir adelante y mantener vivo el amor que compartieron. Al final de la publicación, incluyó recursos de apoyo para personas que atraviesan problemas de salud mental.

RJ Mitte cuidó de su hermana menor durante sus primeros años, mientras su madre se recuperaba de las consecuencias de un accidente(Instagram).

RJ Mitte fue una figura paterna para su hermana

La cercanía entre ambos era fuerte debido a las circunstancias familiares. Durante la ceremonia de despedida del actor, celebrada el 16 de octubre en Brownsville, Texas, Carriere contó que Mitte asumió responsabilidades paternas desde que ella era una bebé.

“Mi madre era una madre soltera y, cuando yo tenía dos semanas de nacida, sufrió un accidente que la dejó paralizada de la cintura para abajo durante los primeros años de mi vida. Mi hermano asumió inmediatamente el papel de padre”, relató entre lágrimas, según USA Today.

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El propio Mitte había hablado sobre esa etapa en una entrevista de 2016. El actor explicó que cuidó de su hermana, 12 años menor que él, durante su infancia y que se encargaba de alimentarla, bañarla y cambiarle los pañales.

La muerte de RJ Mitte a los 34 años dejó a su hermana menor sin la persona a quien acudía en busca de consejos y apoyo durante los momentos difíciles. (Instagram).

La enfermedad que compartía con su personaje

Mitte murió por suicidio el 12 de octubre, según la información revelada a los medios. Su madre, Dyna Mitte, encontró su cuerpo en la vivienda del actor en Brownsville.

El intérprete alcanzó la fama internacional como Walter “Flynn” White Jr., el hijo de Walter White (Bryan Cranston) y Skyler White (Anna Gunn), en las cinco temporadas de Breaking Bad, emitida entre 2008 y 2013.

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Al igual que su personaje, Mitte tenía parálisis cerebral, una condición que le diagnosticaron alrededor de los tres años. A partir de su experiencia, también se convirtió en un defensor de la inclusión y la representación de las personas con discapacidad. Colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y presidió The Mitte Foundation.

RJ Mitte compartía con su personaje la parálisis cerebral, una condición que también impulsó su labor a favor de la inclusión y la representación (AMC)

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

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Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

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En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582.

En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1 .

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En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776.

En Honduras, la línea de emergencia para la prevención del suicidio es 988. En Panamá el Ministerio de la Mujer pone al servicio de la comunidad la Línea gratuita 147 que brindará atención profesional en salud mental 24 horas. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

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