Fallout 76 supera los 25 millones y Bethesda prepara mascotas de combate

Fallout 76 presenta un nuevo tráiler.

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Bethesda Softworks anunció que Fallout 76 superó los 25 millones de jugadores en todo el mundo y confirmó que World Pets, su próxima actualización gratuita, se lanzará el 1 de diciembre. El contenido permitirá recorrer Appalachia con perros, gatos y criaturas mutantes que podrán participar en combates, recibir órdenes y progresar junto al personaje.

De 2018 a los 25 millones de jugadores

Fallout 76 debutó en 2018 como un RPG multijugador de supervivencia y mundo abierto. A diferencia de las entregas principales de la saga, su propuesta está construida alrededor de un territorio compartido con otros jugadores, actividades en línea y actualizaciones periódicas.

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Más de ocho años después de aquel lanzamiento, Bethesda informó que el juego ya fue probado por 25 millones de personas. El anuncio no detalla cuántos usuarios permanecen activos cada mes, cómo se distribuye la cifra entre plataformas ni qué porcentaje llegó mediante servicios de suscripción. El número representa el alcance acumulado comunicado por el estudio desde el estreno.

Bethesda agradeció a quienes exploraron Appalachia durante estos años y aseguró que continuará incorporando contenido. Según el mensaje oficial, la cifra muestra la evolución y el crecimiento de la comunidad desde 2018.

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El RPG también recibió recientemente versiones nativas para PlayStation 5 y Xbox Series. Una versión nativa está desarrollada para aprovechar directamente el hardware actual, en lugar de ejecutar mediante retrocompatibilidad la edición creada para la generación anterior.

Cómo funcionarán las mascotas de World Pets

Antes de World Pets, los animales permanecían dentro del C.A.M.P., el sistema con el que cada jugador construye y administra su asentamiento. La actualización eliminará esa limitación: los compañeros podrán abandonar la base y participar activamente en las expediciones por el mapa.

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La selección incluirá animales domésticos tradicionales, como perros y gatos, junto con criaturas afectadas por la radiación. Entre las opciones anunciadas están los cerdos mutantes, conocidos como Radhogs, y los sanguinarios domesticados o Deathclaws, una de las especies más peligrosas de la franquicia.

Cada compañero podrá recibir un nombre y cambios de aspecto. Durante una pelea, los jugadores tendrán la posibilidad de ordenar ataques o indicar movimientos defensivos. Los animales también subirán de nivel y desbloquearán mejoras, lo que permitirá ajustar sus capacidades al estilo de juego elegido.

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El parche incluirá una remodelación de Skyline Valley. Esta región incorporará puntos de interés, eventos dinámicos y misiones adicionales. Los eventos dinámicos son actividades que aparecen dentro del mapa durante la partida y permiten que distintos jugadores participen sin comenzar una misión tradicional desde un menú.

Los cambios buscan ofrecer nuevas tareas a los personajes avanzados y dar más rutas de exploración a quienes comiencen a jugar. Bethesda no especificó cuántas misiones, eventos o animales estarán disponibles desde el lanzamiento del parche.

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Fallout 76 World Pets, de Bethesda Softworks

Fecha, plataformas y próximos proyectos de Fallout

World Pets podrá descargarse gratuitamente desde el 1 de diciembre. Fallout 76 está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y PC, donde se distribuye mediante Steam y la aplicación de Microsoft.

El juego también forma parte de los catálogos de Xbox Game Pass y PlayStation Plus Extra. Al momento del anuncio, la edición base tenía una oferta temporal de 7,99 dólares en Steam, aunque Bethesda no informó en las fuentes citadas cuándo terminará esa promoción.

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La marca Fallout mantiene otros proyectos en desarrollo dentro de Xbox. Bethesda tiene en preparación remasterizaciones de Fallout 3 y Fallout New Vegas, es decir, versiones modernizadas de ambos juegos para plataformas actuales.

A esos proyectos se suma Fallout 5, que se encuentra en preproducción. Esa etapa comprende la planificación inicial del juego antes de que comience el grueso del desarrollo, y Bethesda indicó que está utilizando nuevas herramientas para prepararlo.

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