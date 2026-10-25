Una menor de 3 años permanece en cuidados intensivos luego de ser baleada cuando se encontraba dentro de su residencia en Panamá

Casquillos de bala permanecen sobre el pavimento de una calle mientras peatones y vehículos circulan al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una niña de tres años permanece hospitalizada en estado delicado en la Ciudad de la Salud tras recibir un disparo en el abdomen mientras se encontraba en su vivienda, en el sector conocido como La Invasión Bagdad, en el distrito de Chepo, en Panamá Este.

La menor sufrió una lesión en el intestino grueso que ya le exigió varias intervenciones quirúrgicas. Un hombre fue aprehendido como presunto responsable del ataque armado.

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Los hechos ocurrieron cuando un hombre efectuó detonaciones con arma de fuego contra la vivienda donde se encontraba la menor junto a varias personas, según la Procuraduría General de la Nación.

La madre de la niña fue quien advirtió que su hija había recibido el impacto en el abdomen, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos que maneja la Fiscalía Metropolitana.

El caso quedó bajo investigación por un delito de tentativa de homicidio en perjuicio de la pequeña, a cargo de la Sección de Homicidios y Femicidios de ese despacho fiscal.

Un hombre no identificado viste ropa oscura y mantiene las manos sujetas con unas esposas metálicas en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía informó que recabó en la escena múltiples indicios de carácter balístico. Esos elementos permiten establecer el uso de un arma de fuego, calificada por la propia institución como de peligro letal.

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El hombre aprehendido por el ataque será puesto a órdenes de un Juzgado de Garantías. Ante ese tribunal, la Fiscalía Metropolitana solicitará las medidas correspondientes conforme a los procedimientos legales vigentes.

La Procuraduría General de la Nación no detalló, por el momento, el nombre del aprehendido ni precisó si existe algún vínculo previo entre el agresor y la familia de la víctima.

La niña continúa internada en la Ciudad de la Salud, donde el equipo médico atiende la lesión intestinal provocada por el disparo.

Su cuadro clínico se mantiene delicado tras las cirugías practicadas, según informó la Procuraduría General de la Nación.

La menor continúa internada en la Ciudad de la Salud, donde el equipo médico atiende la lesión intestinal provocada por el disparo. (Eco)

La investigación permanece abierta mientras la Sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Metropolitana avanza en el análisis de los indicios balísticos recolectados en la vivienda atacada.

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En tanto, cuatro personas fueron condenadas a 159 meses de prisión, equivalentes a 13 años y tres meses, por el delito de robo agravado cometido en una vivienda del corregimiento de Betania.

La sentencia fue obtenida por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, dependencia de la Procuraduría General de la Nación. El caso se originó por un asalto perpetrado la madrugada del 7 de diciembre de 2025.

Un grupo de sujetos ingresó esa madrugada a una vivienda ubicada en Betania. Vestían indumentaria similar a la de unidades policiales y portaban un arma de fuego.

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Una vez adentro, despojaron a las víctimas de sus pertenencias. Entre los bienes sustraídos figuraron teléfonos celulares, joyas y dinero en efectivo.

Un arma de fuego descansa sobre un mueble de madera junto a billetes de dólares estadounidenses y diversas piezas de joyería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho encuadró en la figura de robo agravado por el uso de arma de fuego y por el ingreso violento a una vivienda, dos circunstancias que la Fiscalía Metropolitana incorporó en la imputación posterior contra los cuatro responsables.

Tras el hecho, la Fiscalía realizó audiencias de solicitudes múltiples. En esas instancias logró la legalización de las aprehensiones de los cuatro implicados y la formulación de la imputación de cargos por robo agravado.

Los cuatro acusados aceptaron su responsabilidad en los hechos. Ese reconocimiento permitió avanzar directamente hacia la etapa de sentencia, sin necesidad de un juicio oral.

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Como resultado, el tribunal impuso a cada uno de los condenados la pena de 159 meses de prisión. La condena recayó de manera individual sobre los cuatro procesados, por igual monto de pena.

El texto disponible no precisa la identidad de los condenados ni el nombre de las víctimas, datos que la Procuraduría no hizo públicos en la información difundida sobre el caso.