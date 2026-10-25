Panamá

Una menor de 3 años permanece en cuidados intensivos luego de ser baleada cuando se encontraba dentro de su residencia en Panamá

Un disparo en el abdomen le causó lesiones en el intestino grueso, por lo que requirió varias intervenciones quirúrgicas, informaron las autoridades

Cinco casquillos dorados de munición sobre el pavimento de una calle, con personas y un automóvil desenfocados al fondo.
Casquillos de bala permanecen sobre el pavimento de una calle mientras peatones y vehículos circulan al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una niña de tres años permanece hospitalizada en estado delicado en la Ciudad de la Salud tras recibir un disparo en el abdomen mientras se encontraba en su vivienda, en el sector conocido como La Invasión Bagdad, en el distrito de Chepo, en Panamá Este.

La menor sufrió una lesión en el intestino grueso que ya le exigió varias intervenciones quirúrgicas. Un hombre fue aprehendido como presunto responsable del ataque armado.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron cuando un hombre efectuó detonaciones con arma de fuego contra la vivienda donde se encontraba la menor junto a varias personas, según la Procuraduría General de la Nación.

La madre de la niña fue quien advirtió que su hija había recibido el impacto en el abdomen, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos que maneja la Fiscalía Metropolitana.

El caso quedó bajo investigación por un delito de tentativa de homicidio en perjuicio de la pequeña, a cargo de la Sección de Homicidios y Femicidios de ese despacho fiscal.

Plano medio de las manos de una persona vestida de negro, unidas y sujetas por unas esposas metálicas plateadas.
Un hombre no identificado viste ropa oscura y mantiene las manos sujetas con unas esposas metálicas en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía informó que recabó en la escena múltiples indicios de carácter balístico. Esos elementos permiten establecer el uso de un arma de fuego, calificada por la propia institución como de peligro letal.

PUBLICIDAD

El hombre aprehendido por el ataque será puesto a órdenes de un Juzgado de Garantías. Ante ese tribunal, la Fiscalía Metropolitana solicitará las medidas correspondientes conforme a los procedimientos legales vigentes.

La Procuraduría General de la Nación no detalló, por el momento, el nombre del aprehendido ni precisó si existe algún vínculo previo entre el agresor y la familia de la víctima.

La niña continúa internada en la Ciudad de la Salud, donde el equipo médico atiende la lesión intestinal provocada por el disparo.

Su cuadro clínico se mantiene delicado tras las cirugías practicadas, según informó la Procuraduría General de la Nación.

La menor continúa internada en la Ciudad de la Salud, donde el equipo médico atiende la lesión intestinal provocada por el disparo. (Eco)
La menor continúa internada en la Ciudad de la Salud, donde el equipo médico atiende la lesión intestinal provocada por el disparo. (Eco)

La investigación permanece abierta mientras la Sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Metropolitana avanza en el análisis de los indicios balísticos recolectados en la vivienda atacada.

En tanto, cuatro personas fueron condenadas a 159 meses de prisión, equivalentes a 13 años y tres meses, por el delito de robo agravado cometido en una vivienda del corregimiento de Betania.

La sentencia fue obtenida por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, dependencia de la Procuraduría General de la Nación. El caso se originó por un asalto perpetrado la madrugada del 7 de diciembre de 2025.

Un grupo de sujetos ingresó esa madrugada a una vivienda ubicada en Betania. Vestían indumentaria similar a la de unidades policiales y portaban un arma de fuego.

Una vez adentro, despojaron a las víctimas de sus pertenencias. Entre los bienes sustraídos figuraron teléfonos celulares, joyas y dinero en efectivo.

Pistola metálica junto a billetes de veinte y cien dólares, anillos, una cadena dorada y aretes sobre una cómoda de madera.
Un arma de fuego descansa sobre un mueble de madera junto a billetes de dólares estadounidenses y diversas piezas de joyería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho encuadró en la figura de robo agravado por el uso de arma de fuego y por el ingreso violento a una vivienda, dos circunstancias que la Fiscalía Metropolitana incorporó en la imputación posterior contra los cuatro responsables.

Tras el hecho, la Fiscalía realizó audiencias de solicitudes múltiples. En esas instancias logró la legalización de las aprehensiones de los cuatro implicados y la formulación de la imputación de cargos por robo agravado.

Los cuatro acusados aceptaron su responsabilidad en los hechos. Ese reconocimiento permitió avanzar directamente hacia la etapa de sentencia, sin necesidad de un juicio oral.

Como resultado, el tribunal impuso a cada uno de los condenados la pena de 159 meses de prisión. La condena recayó de manera individual sobre los cuatro procesados, por igual monto de pena.

El texto disponible no precisa la identidad de los condenados ni el nombre de las víctimas, datos que la Procuraduría no hizo públicos en la información difundida sobre el caso.

Temas Relacionados

PanamáMenorBaleadaResidenciaDisparoAbdomenIntervencionesQuirúrgicasCiudad de la SaludInternadaCuidadosIntensivoRoboCondena

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ayuda internacional para Panamá tras el terremoto supera los $6 millones y las 150 toneladas de suministros

Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, Japón y otros países participan en la respuesta humanitaria, mientras Los Santos, Herrera y Coclé concentran la mayor cantidad de personas afectadas.

Ayuda internacional para Panamá tras el terremoto supera los $6 millones y las 150 toneladas de suministros

Alertas por operaciones sospechosas aumentan en bancos e inmobiliarias en Panamá

Los reportes son mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y no constituyen pruebas de delitos. La mayor cantidad de notificaciones se produjo en julio.

Alertas por operaciones sospechosas aumentan en bancos e inmobiliarias en Panamá

Veinte años de muertes, secuelas y reclamos: Panamá pide perdón por la tragedia del dietilenglicol

La Caja de Seguro Social reconoció el daño causado por los medicamentos contaminados, mientras cientos de demandas de indemnización continúan su trámite ante la justicia.

Veinte años de muertes, secuelas y reclamos: Panamá pide perdón por la tragedia del dietilenglicol

Trece personas seguirán detenidas por escándalo de nombramientos docentes y falsificación de diplomas en Panamá

La Operación Credenciales 2.0 dejó 22 imputados, entre educadores, funcionarios del Ministerio de Educación y particulares. Siete quedaron bajo arresto domiciliario.

Trece personas seguirán detenidas por escándalo de nombramientos docentes y falsificación de diplomas en Panamá

Expertos de siete países aportan recomendaciones para el futuro forestal de Panamá

Las recomendaciones servirán de insumo para el Plan Maestro de Desarrollo Forestal 2026–2056 y la reforma de la Ley Forestal, con énfasis en conservación, investigación, participación indígena y aprovechamiento sostenible.

Expertos de siete países aportan recomendaciones para el futuro forestal de Panamá

TECNO

ChatGPT crea el 96% de los perfiles psicológicos que guarda de sus usuarios sin pedirles permiso

ChatGPT crea el 96% de los perfiles psicológicos que guarda de sus usuarios sin pedirles permiso

Meta le quitó la cámara a sus lentes Ray-Ban, pero ya no deja desactivar el guardado de audio

Masahiro Sakurai, creador de Super Smash Bros, advierte que los videojuegos con IA serán “copias injugables”

Google usa Gemini para avisarte si un SMS de un desconocido puede ser una estafa

Ver Barcelona vs Real Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa: los peligros ocultos de buscar partidos gratis

ENTRETENIMIENTO

Demi Lovato cuenta cómo el tratamiento la preparó para encontrar el amor con Jutes: “Siento que encontré mi hogar en él”

Demi Lovato cuenta cómo el tratamiento la preparó para encontrar el amor con Jutes: “Siento que encontré mi hogar en él”

“No quiero que mi vida se convierta en publicidad”: Chiwetel Ejiofor habló sobre su privacidad y su carrera en Hollywood

“Es uno de los guiones más bonitos que he leído en toda mi carrera”: Julianne Moore habló de su papel en “El debut”

El universo íntimo de LeBron James y su esposa entre trofeos, obras de arte y recuerdos familiares

Celebridades de Hollywood que revelaron atracciones secretas que no lograron traspasar la pantalla

MUNDO

Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa

Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa

Rusia ofreció ampliar los envíos de diésel a Estados Unidos tras el primer despacho de 40.000 toneladas

León XIV rezó por las víctimas del atentado contra una iglesia en Jordania y pidió el cese de las hostilidades en Yemen

Cómo es Battle Harbour, la isla de Canadá sin autos ni internet donde los turistas pueden dormir en edificios históricos

La policía portuguesa desalojó un campamento por la vivienda y arrestó a varios manifestantes en Lisboa