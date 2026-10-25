Economía

La venta de combustibles subió tras siete meses en rojo, pero la nafta todavía no da señales de recuperación

La demanda creció 1,96% en septiembre y cortó la racha negativa, pero la mejora se debe al gasoil. La nafta súper, el producto de mayor volumen en los surtidores, volvió a caer

La venta de combustibles creció 1,96% en septiembre y cortó una racha de siete meses de caídas interanuales
La venta de combustibles creció 1,96% en septiembre y cortó una racha de siete meses de caídas interanuales
Guardar

Después de siete meses consecutivos a la baja, la venta de combustibles en la Argentina repuntó en septiembre. Según el informe mensual que realiza el portal especializado Surtidores, se comercializaron 1.403.856 metros cúbicos en todo el país, un 1,96% más que en el mismo mes de 2025, cuando se habían despachado 1.376.837 m³. Se trató, en este sentido, del primer resultado interanual positivo desde enero. Sin embargo, la recuperación tiene una particularidad: el alza estuvo sostenida casi en exclusiva por el gasoil, mientras que la nafta súper —el combustible que más se vende en el país y el que mejor refleja el consumo de los automovilistas particulares— siguió cayendo.

El dato marca un quiebre respecto de agosto, cuando las ventas habían retrocedido 2,19% interanual. En la comparación mensual, el volumen promedio diario de septiembre también fue superior al del mes anterior: creció 4,42%, un cálculo que contempla que septiembre tuvo 30 días frente a los 31 de agosto. Aun así, el acumulado de enero a septiembre arrastra una contracción cercana al 2,4% a nivel nacional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el relevamiento, la demanda de gasoil aumentó 6,29% interanual en septiembre. El grado 3 (premium) fue el producto que más creció, con una suba del 6,61% y 248.068 m³ comercializados. El grado 2 (común) avanzó 6,08%, hasta los 378.053 m³. En conjunto, ambas variedades de diésel sumaron más de 626.000 m³ y fueron las responsables de que el número total diera positivo.

Las naftas, en cambio, cerraron el mes con una caída conjunta del 1,27%. La nafta súper retrocedió 2,17% interanual —de 583.318 a 570.688 m³— y fue el único segmento que quedó en terreno negativo. Se trata de un dato relevante porque la súper representa alrededor del 41% de todo lo que se vende en los surtidores del país y su evolución está asociada al uso del automóvil particular, uno de los indicadores más directos del nivel de actividad económica cotidiana. La nafta premium, por su parte, logró un leve repunte del 1,27%, con 207.047 metros cúbicos.

PUBLICIDAD

infografia

El rebote coincide con provincias de perfil agropecuario

De las 24 jurisdicciones que releva el informe, 14 registraron subas interanuales en septiembre, frente a apenas cuatro que habían crecido en agosto. Varias de las provincias que revirtieron la tendencia negativa forman parte del cinturón agrícola: Santa Fe pasó de estar en baja a crecer 7,06%; Entre Ríos subió 7,14%; Córdoba aceleró su crecimiento al 5,41% y Santiago del Estero avanzó 5%. También se sumaron Chaco (+3,28%), Río Negro (+3,82%), Tucumán (+1,94%) y Corrientes, que pasó de una caída del 9,51% en agosto a un alza del 1,12 por ciento.

La Pampa encabezó las subas con un incremento del 14,04%, mientras que la provincia de Buenos Aires, el principal mercado del país con más de un tercio de las ventas totales, creció 2,05% y alcanzó los 496.193 m³. En la vereda opuesta, Santa Cruz volvió a registrar la mayor contracción del país, con una baja del 8,97%. Le siguieron Catamarca (-5,63%), Tierra del Fuego (-5,29%), Chubut (-5,58%) y la Ciudad de Buenos Aires, donde las ventas cayeron 5,21% y sumaron 83.650 metros cúbicos.

Participación por empresa

Respecto al market share de las petroleras, YPF lideró las ventas con 778.795 m³ y un crecimiento del 2,91% interanual. La compañía de bandera, que concentra el 55,5% del mercado minorista, fue la empresa de mayor volumen que logró crecer. Detrás se ubicaron Shell, con 309.463 m³ y una leve baja del 0,70%, y Axion Energy, que vendió 170.614 m³ y subió 2,25 por ciento.

Puma Energy despachó 78.366 m³ (+3,59%), Dapsa cerró prácticamente estable con 28.139 m³ (-0,59%) y Gulf fue la que más retrocedió entre las grandes, con una caída del 10,94% y 22.997 m³. Refinor, en tanto, registró la mayor suba porcentual entre las empresas relevadas —un 31,63%—, aunque opera en una escala considerablemente menor, con 15.482 m³ vendidos.

Primer plano de una mano sosteniendo la boquilla de una manguera de combustible insertada en la boca del tanque de un automóvil en una estación de servicio.
La nafta súper, el producto más vendido en los surtidores del país, cayó 2,17% interanual en septiembre pese a la recuperación general del mercado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mejor desempeño de YPF en relación con sus competidoras se da en un contexto en el que la empresa mantuvo durante septiembre precios más bajos que el resto del mercado. Mientras que Shell, Axion y Puma habían aumentado sus valores entre 2% y 5% a fines de ese mes —en respuesta a la escalada del petróleo, que llegó a superar los USD 105 por barril—, YPF aplicó un ajuste de apenas el 1% promedio. La estrategia, que la compañía enmarcó en su esquema de “buffer” o amortiguación de precios, le permitió captar mayor demanda, pero a costa de vender por debajo de los valores del resto de la industria.

El contexto de precios sigue presionando el consumo

La caída sostenida en la demanda de naftas se inscribe en un año marcado por el encarecimiento de los combustibles. En dólares, la nafta acumula un alza del 23% en lo que va de 2026, impulsada tanto por el traslado del precio internacional del crudo —afectado por el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán— como por la actualización progresiva del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC).

El barril de Brent superó los USD 106 en las primeras semanas de octubre, y la Agencia Internacional de la Energía proyectó una caída del 6% en el suministro global de petróleo durante 2026 a raíz de las tensiones en la región del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo que se comercializa en el mundo.

En ese marco, el dato de septiembre ofrece una señal ambivalente. La venta total de combustibles dejó atrás los números rojos, pero el motor de la recuperación es el gasoil —asociado al transporte de carga y a la actividad agropecuaria—, no la nafta. Que el combustible de los autos particulares siga en baja sugiere que, al menos en los surtidores, el consumo cotidiano todavía no repunta.

Temas Relacionados

CombustiblesYPFGasoilNaftaventa de combustiblesestaciones de serviciopetróleonafta súperagrocampoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cheques, garantías y blockchain, el nuevo mapa financiero que exploran las pyme argentinas

Un repaso por las herramientas que ganan terreno frente al crédito tradicional, desde instrumentos ya consolidados en el mercado de capitales hasta la tokenización de activos y el staking de criptomonedas. Especialistas explican cómo funcionan, ventajas riesgos

Cheques, garantías y blockchain, el nuevo mapa financiero que exploran las pyme argentinas

El Banco Central pone a punto una de las herramientas que usará para contener el dólar en 2027

La posición vendida del BCRA en dólar futuro quedó en USD 42 millones, frente a casi USD 6.900 millones en septiembre de 2025. Con ese margen libre, la entidad tiene espacio para volver a usar recursos que Javier Milei computó en la “bazuca” de USD 75.000 millones

El Banco Central pone a punto una de las herramientas que usará para contener el dólar en 2027

Un historiador global calificó de “masacre” la motosierra y la política económica de Javier Milei

En un portal internacional, Jeremy Adelman, académico canadiense y director del Global History Lab de la Universidad de Cambridge, afirmó que la Argentina “está plagada de miseria” y se pregunta cómo le irá en 2027 al “principal referente sudamericano del movimiento MAGA”, de Donald Trump

Un historiador global calificó de “masacre” la motosierra y la política económica de Javier Milei

Desde diciembre de 2023, el boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires aumentó seis veces más que la inflación

Las empresas y el Gobierno coincidieron entonces que era necesario normalizar las tarifas, que acumulaban varios años de atraso. Pero los aumentos fueron mucho mayores en el distrito que gobierna Axel Kicillof

Desde diciembre de 2023, el boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires aumentó seis veces más que la inflación

El boom de Vaca Muerta no para: aporta más del 70% del crudo y empuja a la Argentina hacia el millón de barriles diarios

El yacimiento no convencional alcanzó 698.500 bd en septiembre, también una marca histórica. Su peso relativo sobre el total subió desde el 64% registrado hace apenas doce meses, según cifras oficiales

El boom de Vaca Muerta no para: aporta más del 70% del crudo y empuja a la Argentina hacia el millón de barriles diarios

DEPORTES

Se corre el GP de Estados Unidos de Fórmula 1: Kimi Antonelli lidera y Franco Colapinto tuvo que abandonar

Se corre el GP de Estados Unidos de Fórmula 1: Kimi Antonelli lidera y Franco Colapinto tuvo que abandonar

Así fue el abandono de Franco Colapinto en el GP de los Estados Unidos de F1: la maniobra que lo perjudicó y la mala racha que sufre

Levantaba casi 200 kilos y sufrió un accidente escatológico que se volvió viral: “No controlás todo lo que sucede”

Aldosivi le ganó 1-0 a Belgrano y se mantiene en la lucha por la permanencia en la Primera División

Manchester United volvió a perder y Gary Neville lanzó una dura advertencia: qué dijo sobre Lisandro Martínez y la crisis interna

TELESHOW

Rodrigo Lussich confirmó el final de su dupla con Adrián Pallares en Intrusos y dio sus motivos

Rodrigo Lussich confirmó el final de su dupla con Adrián Pallares en Intrusos y dio sus motivos

Susana Giménez mostró su nueva bicicleta y protagonizó un desopilante paseo con sus perros: “Hay que cuidar la flauta”

Nahuel Pennisi, otro de los artistas elegidos para cantarle al papa León XIV en el país: “Una experiencia inolvidable”

Así fue la jornada de ciclismo de Juana Viale en Catamarca: naturaleza, sonrisas y diversión grupal

La profunda reflexión de Thelma Fardin por su cumpleaños: “Hacía mucho no tenía tan claros mis tres deseos”

INFOBAE AMÉRICA

En las próximas horas médicos y gobierno hondureño firmarán acuerdos para reanudar atenciones

En las próximas horas médicos y gobierno hondureño firmarán acuerdos para reanudar atenciones

Los latinos son ahora los votantes indecisos más importantes de Estados Unidos

El presidente Luis Abinader refuerza la seguridad en la frontera sur con dos batallones ante la crisis de Haití

El dólar y el euro se mantienen cerca de sus máximos recientes en Cuba

Una vaguada mantendrá aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte de República Dominicana