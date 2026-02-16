Deportes

El golazo de Mateo Messi en la Academia del Inter Miami que le arrancó una sonrisa a su papá Lionel

El hijo del medio del delantero y Antonela Roccuzzo protagonizó una gran acción, que fue seguida de cerca por el capitán de Argentina

El capitán argentino estuvo observando a sus hijos en la Academia del Inter Miami

La escena es cine puro. Mateo Messi, con la seguridad que le brinda su talento y su apellido, define con justeza con su pierna diestra; ubica la pelota bien pegada al palo derecho del arquero rival. Y sale disparado a festejar, con los brazos abiertos, mientras lo persiguen sus compañeros. El niño derrapa, cae de rodillas y lo rodean las camisetas rosas. La cámara va hacia la mitad del campo y el resto del equipo también celebra. Junto a la línea de cal, como un espectador más, está papá Lionel Messi. Y la sonrisa le ocupa todo el rostro...

La secuencia se dio este fin de semana: el capitán de la selección argentina, de 38 años, concurrió a observar a sus hijos en sus partidos en la Academia del Inter Miami. Y el gran tanto de Mateo lo hizo inflamarse de orgullo, como quedó retratado en el video que se hizo viral.

Tanto Thiago, Mateo como Ciro han mostrado condiciones, cada uno con su estilo y personalidad. “Thiago es más pensante, más organizador, más medio. Mateo es más delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Ciro es más explosivo, más encarador, más uno contra uno. Más de hacer su jugada”, supo describir el astro en una entrevista.

Hace una semana, un gol de Mateo a pura habilidad se había hecho viral, luego de la publicación de la filmación por parte de la Academia de Las Garzas. “De tal palo, tal astilla”, habían subrayado los fanáticos, entusiasmados por la herencia del campeón de América y del mundo.

Repartió saludos y sonrisas entre los presentes

La aparición de Messi en los partidos de los juveniles generó una revolución, pese a ser un habitué. Cuando lo divisaron, espectadores y niños comenzaron a gritarle y saludarlo. El ex Barcelona y PSG devolvió sonrisas y saludos.

Ya durante los cotejos, la Pulga no pudo con su genio. Y sorprendió con un gol imposible. El argentino tomó una pelota cercana al campo de juego y, con un solo toque, logró lo que para la mayoría resultaría improbable: la pelota ingresó con efecto en un pequeño arco, desde un ángulo cerradísimo.

El atacante se recupera de una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida en el último partido amistoso frente al Barcelona SC en Ecuador. Por ese motivo, se postergó el choque ante Independiente del Valle, a desarrollarse en Puerto Rico (pasó al jueves 26 de febrero). Antes, el 21, el conjunto rosa comenzará la defensa del título de campeón de la MLS logrado en 2025: visitará a Los Ángeles FC.

El astro argentino no se aguantó y aprovechó una pelota y un arco cercano

La selección argentina también sigue de cerca la evolución de su líder: el 27, en el estadio Lusail, de Qatar, sede de la consagración en el Mundial 2022, la Scaloneta, campeón vigente de la Copa América, se medirá ante España, dueño de la última Eurocopa, por la Finalissima. Será un duelo especial antes del Mundial 2026: Messi versus Lamine Yamal (¿su heredero?) y la chance para ambos seleccionados de sumar un título antes de la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

