Honduras invertirá US$94,000 para producir semilla certificada de frijol

Las 450 manzanas del programa permitirían cultivar 15.000 manzanas con semilla certificada de frijol en 2027

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La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) forma parte de su Programa de Fortalecimiento 2026, contempla la entrega de insumos agrícolas y mejoras en las instalaciones de almacenamiento de semillas. La meta es producir alrededor de 9.000 quintales de semilla certificada para utilizarlos en la siembra de primera de 2027.

El programa abarcará productores de Olancho, Santa Bárbara, Comayagua, El Paraíso y Lempira, donde se destinarán 314 hectáreas, equivalentes a unas 450 manzanas, a la multiplicación de semilla de frijol.

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La inversión busca atender una de las etapas centrales de la producción agrícola: contar con semillas de calidad y en cantidades suficientes para establecer nuevos cultivos. Sin embargo, el cumplimiento de las metas dependerá también de las condiciones climáticas, el manejo de las parcelas y el rendimiento que alcancen los productores.

De acuerdo con las proyecciones del programa, las 450 manzanas destinadas a la multiplicación permitirían obtener unos 9.000 quintales de semilla certificada de frijol, que se distribuirían entre productores durante el ciclo de siembra de primera de 2027.

Semilla certificada

Con esa disponibilidad, la expectativa es establecer alrededor de 15.000 manzanas de frijol con semilla certificada y alcanzar una producción estimada de 225.000 quintales de grano.

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Estas cifras representan las metas previstas por la iniciativa y no resultados ya alcanzados. Su cumplimiento dependerá de que se concrete la multiplicación de semillas, la distribución a tiempo para la siembra y las condiciones en que se desarrollen los cultivos.

La ampliación del uso de semilla certificada busca fortalecer la producción nacional y mejorar el acceso de los agricultores a material de siembra de calidad. Para los pequeños productores, disponer de semillas adecuadas puede ser un factor importante al momento de establecer sus parcelas, aunque los resultados también dependen de otros insumos y de las condiciones de cada temporada agrícola.

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Los fondos de la SAG se destinarán a la compra de insumos agrícolas y al acondicionamiento de cámaras de almacenamiento de semilla de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA).

Honduras mantiene una reserva de 124.000 quintales de frijol para reforzar el abastecimiento nacional ante el impacto del clima.

Cada beneficiario recibirá un kit con fertilizantes potásicos, productos con nitrógeno y azufre, insecticidas, fungicidas, bioestimulantes foliares y reguladores de crecimiento, destinados a respaldar el manejo de los cultivos utilizados para multiplicar semilla certificada.

La intervención también incluye mejoras en las instalaciones de almacenamiento, componente necesario para conservar la semilla y facilitar su manejo antes de la distribución a los agricultores.

Según la información proporcionada por la institución, los insumos ya están preparados para su entrega. Los productores beneficiarios, por su parte, aportarán la semilla base como contrapartida para desarrollar el proceso de multiplicación.

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Para acceder al apoyo, los participantes deben estar registrados como comercializadores de semilla certificada dentro de las organizaciones correspondientes.

Cinco departamentos en el programa

La iniciativa llegará a Olancho, Santa Bárbara, Comayagua, El Paraíso y Lempira, incluidos en la estrategia para fortalecer la producción de semilla de frijol.

El trabajo se realizará mediante organizaciones de productores que participan en la multiplicación y comercialización de semillas certificadas, esquema que busca vincular a los agricultores con el proceso de producción y distribución del material que posteriormente se utilizará en nuevas siembras.

El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, destacó la importancia de esta etapa para la actividad agrícola nacional al señalar que la semilla constituye el punto de partida de la producción.

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El objetivo es que el respaldo no se limite a la entrega de insumos, sino que contribuya a mantener la capacidad de los productores que se dedican a multiplicar semilla y abastecer a otros agricultores.

Las dificultades asociadas al clima forman parte de las razones por las que los productores valoran este apoyo. Yadira Lobo, integrante de la Asociación de Productores de San Pedro Zacapa, en Santa Bárbara (ASOPAZ), manifestó que las condiciones de sequía han afectado la capacidad productiva y que el programa representa una oportunidad para recuperarse.

Lobo señaló que el respaldo será útil para quienes se dedican a multiplicar semilla de frijol, actividad que requiere condiciones adecuadas para mantener los rendimientos y disponer de material para futuras siembras.

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El Gobierno de Honduras garantiza que no habrá desabastecimiento de granos básicos pese a la incertidumbre climática en Centroamérica.

Cristian Reyes, también multiplicador de semilla, expresó que los cambios en las condiciones climáticas y las pérdidas de cultivos han complicado el trabajo agrícola. Por ello, valoró la entrega de insumos destinada a fortalecer a los productores que abastecen de semilla a sus comunidades.

La disponibilidad de semilla certificada es un elemento importante para el abastecimiento agrícola, pero la inversión deberá traducirse en resultados concretos para cumplir con las metas anunciadas.

Los 9.000 quintales de semilla proyectados deberán pasar por las etapas de cultivo, cosecha, acondicionamiento y distribución antes de llegar a los agricultores que los utilizarán en la siembra de primera de 2027.

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