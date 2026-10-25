La “resurrección” de Alexis Mac Allister en Liverpool: las razones de su crecimiento y el factor que podría ser clave en su futuro

Alexis Mac Allister volvió a brillar en Liverpool (Reuters)

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Alexis Mac Allister volvió a ocupar un lugar central en el Liverpool tras un inicio de temporada que incluyó una mejora en sus registros ofensivos y defensivos a comparación de la anterior. El mediocampista argentino, que reconoció que su rendimiento había decaído, atribuyó parte de su recuperación al cambio de entrenador y a una preparación física distinta.

Según informó el Daily Mail, el futbolista de 27 años llegó al partido frente a Brighton (Los Reds se impusieron por 2-0) con una situación particular: mantuvo el reconocimiento de los hinchas de su antiguo club, donde su salida rumbo a Anfield no borró el vínculo construido durante su etapa anterior. El argentino suele recibir una ovación cada vez que enfrenta a Brighton, tanto en el Amex Stadium como en Liverpool.

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Su presente, sin embargo, contrasta con el cierre de la última temporada, cuando una parte de la afición de los Reds cuestionó sus actuaciones. Mac Allister admitió que no logró alcanzar el nivel esperado y vinculó ese momento con un problema colectivo dentro del plantel. “El año pasado fue un año realmente difícil para todos nosotros”, declaró el mediocampista a Amazon Prime después del triunfo ante Villarreal por Champions. “Era evidente que no estaba al nivel. Soy el primero en admitirlo, no tengo ningún problema en reconocerlo”.

El campeón del mundo en 2022 agregó que había aspectos que no funcionaban dentro del grupo. “Algo no funcionaba bien en el grupo. Este entrenador (Andoni Iraola), lo cambió, y eso es muy importante. Nuestra forma de jugar es bastante diferente. No me gusta comparar”, sostuvo. También resumió su presente con una frase: “Me siento bien, eso es lo que quiero y eso es lo que disfruto”.

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El técnico español fue una pieza importante en su recuperación (Reuters)

El encuentro ante Villarreal representó un punto alto en el arranque de Mac Allister. El argentino anotó dos goles, los terceros y cuartos de su temporada, y quedó a una conversión de igualar la cifra que registró durante toda la campaña anterior.

La mejora no se limitó a sus apariciones en el área rival. De acuerdo con las estadísticas citadas por el medio británico, el volante gana 5,1 duelos cada 90 minutos, frente a los 4,2 que promedió en el curso pasado. Su porcentaje de éxito en esos enfrentamientos pasó de 46,6% a 53,2%.

También elevó la cantidad de recuperaciones, que llegó a 4,7 por partido contra las 3,9 de la temporada previa, y aumentó sus intervenciones defensivas. En ataque, promedia 2,7 remates por encuentro, por encima de los 1,8 del ciclo anterior, mientras que su media goleadora ascendió de 0,12 a 0,49 tantos.

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Mac Allister además genera 1,7 ocasiones por partido, frente a 1,3, y completa 46,6 pases exitosos por encuentro, una cifra superior a los 43,5 de la campaña anterior. El cambio en esos indicadores coincide con una función más activa dentro del mediocampo de Liverpool.

Mac Allister fue figura en el último partido del Liverpool por Champions (Reuters)

La llegada de Iraola introdujo modificaciones en la fase sin balón. Mientras el equipo de Arne Slot había utilizado una estructura de presión zonal, el actual entrenador orientó al plantel hacia un sistema con referencias individuales más marcadas.

Ese ajuste redujo algunas exigencias de coordinación y le permitió a Mac Allister intervenir con mayor frecuencia en las recuperaciones en campo rival. Aun así, el equipo mantiene dificultades en el equilibrio del mediocampo: Liverpool recibió 10 goles en sus últimos cuatro partidos.

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El entrenador destacó la capacidad del argentino para asimilar indicaciones y leer los partidos. “Estoy muy contento, su rendimiento ha sido muy bueno desde el primer día que llegué”, afirmó Iraola. “Capta toda la información y es inteligente. No hace falta explicarle las mismas cosas siete veces a Alexis”, añadió el técnico.

“Es otro de los líderes que tenemos. Tiene experiencia. No es tan mayor, pero ha participado en partidos de alto nivel, ha ganado títulos con su club y su selección, y ha sido realmente bueno”, señaló Iraola. El entrenador también puso el foco en la regularidad. “A veces los jugadores juegan bien, otras veces no tanto, pero creo que Alexis está en un momento en el que ha estado jugando bien de forma constante. Espero que pueda mantenerse así”.

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Mac Allister tiene contrato hasta junio del 2028 (Reuters)

El repunte deportivo ocurre mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro contractual de Mac Allister. Su vínculo con Liverpool vence en el verano (europeo) de 2028 y, según el Daily Mail, el club no tenía previsto extenderlo cuando el jugador recibió esa comunicación.

Durante el último mercado, Atlético de Madrid manifestó interés en el argentino y Diego Simeone intentó convencerlo para incorporarse al equipo. Manchester City también apareció entre los posibles interesados. Sin embargo, Mac Allister y su padre, Carlos, pretendían continuar en Liverpool y no llegó una oferta que concretara una transferencia.

El futbolista había expresado que estaba “muy triste” por su salida del club, aunque prometió que daría el “100%” hasta su último día. Desde esa declaración, el mediocampista respondió con actuaciones que fortalecieron su lugar en la formación de Iraola.

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Liverpool deberá definir si el nivel que mostró en los últimos meses altera la evaluación sobre su continuidad. Cuando finalice su contrato, Mac Allister tendrá 29 años, una variable que forma parte del análisis del club, mientras el argentino busca sostener su rendimiento en una temporada que lo devolvió al centro del juego.