Bandai Namco vence a Konami con ‘Tales of Eternia Remastered’ en Japón

Tales of Eternia Remastered

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Tales of Eternia Remastered fue el lanzamiento físico más vendido de Japón durante la semana del 12 al 18 de octubre de 2026, según el reporte publicado por Famitsu. El JRPG de Bandai Namco sumó 42.304 copias entre Switch 2, Nintendo Switch y PlayStation 5, por encima de las 23.251 unidades reunidas por Castlevania: Belmont’s Curse, el regreso de la serie de Konami.

Tres versiones inclinaron la competencia

Tales of Eternia Remastered ocupó tres lugares dentro del top 10 porque Famitsu contabiliza cada edición por plataforma de manera separada. La versión para Switch 2 quedó primera con 17.911 unidades, la de Switch alcanzó el tercer puesto con 14.003 y la de PS5 apareció quinta con 10.390.

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La suma le permitió a Bandai Namco sacar una diferencia de 19.053 copias sobre Castlevania: Belmont’s Curse. El título desarrollado por Evil Empire y Motion Twin vendió 15.630 unidades en Switch y otras 7.621 en PS5. Esas ediciones terminaron en el segundo y sexto lugar, respectivamente.

La comparación tiene una particularidad: Tales of Eternia Remastered contó con tres ediciones físicas dentro del ranking, mientras que Castlevania: Belmont’s Curse tuvo dos. Aun así, la versión de Switch 2 del JRPG fue el producto individual más vendido de la semana, con 2.281 copias más que Castlevania en Switch.

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El juego de Bandai Namco actualiza la tercera entrega principal de Tales of, publicada originalmente para la primera PlayStation en Japón a finales de 2000. Europa tuvo que esperar hasta su reedición para PSP, lanzada casi seis años después. La remasterización incorpora cambios audiovisuales, opciones de dificultad y otras funciones destinadas a adaptar el título a las plataformas actuales.

Un JRPG es un juego de rol japonés, una categoría asociada habitualmente con historias extensas, progresión de personajes y combates estructurados. Tales of Eternia pertenece a esa tradición y su regreso logró imponerse durante una semana con dos franquicias veteranas en competencia directa.

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Los diez juegos físicos más vendidos

Rhythm Paradise Groove mantuvo presencia entre los estrenos y quedó cuarto con 13.084 copias. Su acumulado llegó a 1.093.427 unidades, uno de los totales más altos entre los títulos del listado.

Ace Combat 8: Wings of Theve ocupó la séptima posición con 5.834 unidades y elevó su total a 82.648. Detrás quedó Kingdom Hearts Collection [I ~ III], que vendió 5.404 copias en Switch 2 y alcanzó un acumulado de 28.815.

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El ranking completo informado por Famitsu fue el siguiente:

Tales of Eternia Remastered para Switch 2 : 17.911 unidades.

Castlevania: Belmont’s Curse para Switch : 15.630 unidades.

Tales of Eternia Remastered para Switch : 14.003 unidades.

Rhythm Paradise Groove para Switch : 13.084 unidades.

Tales of Eternia Remastered para PS5 : 10.390 unidades.

Castlevania: Belmont’s Curse para PS5 : 7.621 unidades.

Ace Combat 8: Wings of Theve para PS5 : 5.834 unidades.

Kingdom Hearts Collection [I ~ III] para Switch 2 : 5.404 unidades.

Fire Emblem: Fortune’s Weave para Switch 2 : 5.221 unidades.

Tomodachi Life: Una vida de ensueño para Switch: 5.212 unidades.

Kingdom Hearts Collection [I ~ III], líder durante la semana anterior, permaneció dentro de los diez primeros puestos, pero cayó al octavo. Tomodachi Life: Una vida de ensueño cerró la tabla con 5.212 copias y un acumulado de 1.633.297, el mayor total entre los juegos presentes esa semana.

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Siete de los diez puestos correspondieron a versiones para Switch 2 o Switch. Los otros tres fueron lanzamientos de PS5. El informe contempla ventas físicas en tiendas japonesas, por lo que no incluye las descargas digitales realizadas durante el mismo período.

Tales of Eternia Remastered

Switch 2 vendió más del doble que PS5

Switch 2 también encabezó el apartado de hardware con 21.854 consolas. Desde su lanzamiento en junio de 2025, el sistema alcanzó 6.430.827 unidades en Japón. La cifra semanal duplicó las 10.667 máquinas sumadas por los distintos modelos de PS5.

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La edición digital de PS5 concentró casi todo el resultado de Sony, con 10.392 unidades. PS5 Pro agregó 156 y el modelo estándar aportó 119. Las tres versiones de la primera Switch reunieron 4.857 ventas: 2.460 del modelo OLED, 1.880 de Switch Lite y 517 de la consola original.

Xbox Series quedó en último lugar con 229 unidades combinadas. La edición digital de Xbox Series X vendió 132 consolas, Xbox Series S registró 54 y el modelo estándar de Xbox Series llegó a 43.

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El mercado japonés cuenta con versiones exclusivas y más económicas de Switch 2 y PS5 Digital Edition. Sony también lanzará allí el 19 de noviembre una PS5 completamente negra y de menor precio que, según la información disponible, no será ofrecida en otros territorios.