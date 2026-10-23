La historia detrás del Premio Princesa de Asturias que le entregarán a Lionel Messi en España: quiénes lo ganaron y cuánto dinero recibirá

Lionel Messi será el primer futbolista que se quedará con esta distinción de manera individual (Créditos: Reuters/Matías Baglietto)

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Lionel Messi volvió a España, al menos por un rato. Pero no lo hizo para vestir la camiseta del Barcelona, sino que esta vez será el foco de atracción en el Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento de escala internacional y que eligió para esta edición a Leo por su exitosa carrera y sus permanentes gestos humanitarios. La ceremonia será hoy desde las 13:30 (hora argentina).

El 3 de junio se confirmó esta elección a través de un jurado compuesto por 11 integrantes y presidido por Teresa Perales Fernández, marquesa de Perales, quien es nadadora, posee 28 medallas paralímpicas y se quedó con esta distinción en 2021. El acta divulgada explica los motivos detrás de esta decisión: “El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

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“Se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, concluyeron.

Esta distinción tiene una trascendencia a nivel mundial. El Gobierno de España lo destacó por su “prestigio nacional e internacional” y “su contribución a la promoción de los valores científicos, culturales, sociales y humanísticos y a la proyección exterior de España”, según consta en el Real Decreto 763/2026 emitido el 30 de septiembre pasado.

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) lo declaró “de excepcional aportación al patrimonio cultural de la humanidad”, citó el portal Relevo.

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Serena Williams se quedó con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025 (Créditos: EFE/Paco Paredes)

La presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández, dio más precisiones en charla con Vanity Fair: “Desde su origen, los Premios Princesa de Asturias han contado con una marcada vocación internacional. Aunque nacieron estrechamente vinculados al ámbito iberoamericano, con el propósito de reforzar los lazos culturales e históricos entre España y América, han ido ampliando su alcance paulatinamente hasta incorporar a personas e instituciones de todo el mundo, sin límites geográficos”.

Este premio se reparte en ocho categorías: Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica, Letras y Deportes. En esta última, los fundamentos de la Fundación apuntan a que está “destinado a las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos”.

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El futbolista de 39 años sucederá en la lista de ganadores a Serena Williams, medallista dorada y ganadora de 23 Grand Slams, que se lo llevó en 2025. El primer distinguido fue el ex atleta británico Sebastian Coe en 1987 y le siguieron diferentes condecoraciones, como a la selección brasileña de fútbol tras alcanzar el pentacampeonato en 2002. También se lo quedaron los tenistas Martina Navratilova (1994) y Rafael Nadal (2008); el ciclista Lance Armstrong (2000); los campeones de Fórmula 1 Fernando Alonso (2005) y Michael Schumacher (2007); los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández (2012), Pau y Marc Gasol (2015) y los All Blacks (2017), entre otros. Es la primera vez en la historia del premio que se otorga a un futbolista de manera individual.

Lionel Messi ganó 48 títulos en su carrera deportiva (Créditos: @leomessi)

Según la página oficial de la Fundación, le entregarán a Lionel Messi una escultura de Joan Miró (símbolo de este galardón), un diploma acreditativo, una insignia y un monto económico de 50.000 euros (USD 56.000), como al resto de los ganadores. En el caso de que uno de los premiados no asista a la ceremonia, se le entrega únicamente el diploma.

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Cuando se dio a conocer el acta de esta edición, la organización notificó a la Pulga, quien se alojaba en la concentración de la selección argentina en Kansas City con vistas al Mundial y expresó sus sensaciones en dichos difundidos por el portal web de la Fundación: “Quiero agradecer de corazón al jurado y a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento, que para mí es un orgullo enorme. España y Catalunya son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí”.

Acto seguido, el ganador de 48 títulos en su carrera deportiva y campeón del mundo en Qatar 2022 concluyó su mensaje: “Siempre digo que nada de lo que conseguí lo hice solo: atrás de cada logro hay compañeros, familia y muchísima gente que me ayudó en el camino. Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”.

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Horas más tarde, Messi emprenderá su regreso a los Estados Unidos y estará a disposición de Cristian González en el Inter Miami para el compromiso de este sábado desde las 18:30 (hora argentina) contra New York Red Bulls por la MLS. “Tiene este compromiso y me encanta que lo asuma de esta manera. Todo el club está totalmente de acuerdo en que concurra ahí porque es un premio terriblemente importante no solamente para él sino para su familia. Después obvio que sí cuento con él”, afirmó el Kily ante la consulta de los medios.

La lista de ganadores del Premio Princesa de Asturias de los Deportes

1987 Sebastian Coe (Atletismo)

1988 Juan Antonio Samaranch (Olimpismo)

1989 Severiano Ballesteros (Golf)

1990 Sito Pons (Motociclismo)

1991 Serguéi Bubka (Atletismo)

1992 Miguel Induráin (Ciclismo)

1993 Javier Sotomayor (Atletismo)

1994 Martina Navratilova (Tenis)

1995 Hassiba Boulmerka (Atletismo)

1996 Carl Lewis (Atletismo)

1997 Equipo español de maratón (Atletismo)

1998 Arantxa Sánchez-Vicario (Tenis)

1999 Steffi Graf (Tenis)

2000 Lance Armstrong (Ciclismo)

2001 Manel Estiarte (Waterpolo)

2002 Selección de fútbol de Brasil (Fútbol)

2003 Tour de Francia (Ciclismo)

2004 Hicham El Guerrouj (Atletismo)

2005 Fernando Alonso (Automovilismo)

2006 Selección de baloncesto de España (Baloncesto)

2007 Michael Schumacher (Automovilismo)

2008 Rafael Nadal (Tenis)

2009 Yelena Isinbáyeva (Atletismo)

2010 Selección de fútbol de España (Fútbol)

2011 Haile Gebrselassie (Atletismo)

2012 Iker Casillas/Xavi Hernández (Fútbol)

2013 José María Olazábal (Golf)

2014 Maratón de Nueva York (Atletismo)

2015 Pau Gasol / Marc Gasol (Baloncesto)

2016 Javier Gómez Noya (Triatlón)

2017 Selección de rugby de Nueva Zelanda (Rugby)

2018 Reinhold Messner / Krzysztof Wielicki (Alpinismo)

2019 Lindsey Vonn (Esquí)

2020 Carlos Sainz (Rallies)

2021 Teresa Perales (Natación paralímpica)

2022 Fundación y Equipo Olímpico de Refugiados (Olimpismo)

2023 Eliud Kipchoge (Atletismo)

2024 Carolina Marín (Bádminton)

2025 Serena Williams (Tenis)

2026 Lionel Messi (Fútbol)

Los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2026

Deportes: Lionel Messi

Artes: Patti Smith

Comunicación y Humanidades: Studio Ghibli

Investigación Científica y Técnica: David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer

Cooperación Internacional: Bóveda Global de Semillas de Svalbard

Ciencias Sociales: Timothy Garton Ash

Letras: Julian Barnes

Concordia: Christina Koch