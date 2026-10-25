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Aldosivi le ganó 1-0 a Belgrano y se mantiene en la lucha por la permanencia en la Primera División

El Tiburón se impuso ante el Pirata en el José María Minella y quedó a cuatro puntos de Deportivo Riestra

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En la apertura de la jornada dominical de la fecha 14 del Torneo Clausura, Aldosivi le ganó 1-0 a Belgrano de Córdoba en un partido clave por la permanencia. El cuadro marplatense estaba obligado a ganar en el Estadio José María Minella para seguir con vida en la Primera División y sumó de a tres gracias al tanto de Andrés Vombergar.

El equipo dirigido por Javier Sanguinetti mostró actitud en la primera etapa del partido y generó varias situaciones de peligro. Luego de una buena atajada de Thiago Cardozo, Andrés Vombergar se tomó revancha a los 19 minutos y abrió el marcador con un cabezazo desde el área chica. Con el resultado a favor, el desarrollo del encuentro fue significativamente parejo y Aldosivi tuvo la chance de aumentar la ventaja de la mano de Nicolás Cordero, pero una vez más el arquero del Pirata intervino bajo los tres palos.

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La situación más importante de Belgrano llegó en los pies de Lisandro López. El marcador central trasladó la pelota hasta el área contraria y, ante la salida de Lucas Acosta, picó el balón para definir. Sin embargo, su remate se estrelló contra el poste.

El cuadro dirigido por Ricardo Zielinski se hizo cargo de controlar la pelota en el complemento, ante un Aldosivi que optó por replegarse en su propio campo para golpear de contraataque. Una de las oportunidades más peligrosas del elenco cordobés llegó a los 15 minutos.

Tras un rechace de Acosta a un remate de Juan Velazquez, Franco Mudo Vázquez capturó el rebote, pero desvió su disparo. El desenlace del enfrentamiento fue apasionante. Belgrano nunca bajó los brazos y, en el tiempo de descuento, Alcides Benítez estrelló un cabezazo en el travesaño que hubiera decretado el empate.

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Aldosivi sigue con vida en la Primera División (@clubaldosivi)
Aldosivi sigue con vida en la Primera División (@clubaldosivi)

A falta de dos fechas por disputarse y seis puntos en juego, Aldosivi (19) quedó con una desventaja de cuatro unidades frente a Deportivo Riestra (23) en la Tabla Anual. El Malevo, que todavía no disputó su partido de la fecha 14, se medirá contra Instituto en Alta Córdoba el lunes desde las 21:15.

Con este panorama, el Tiburón necesita que Riestra empate o pierda contra la Gloria para seguir con posibilidades de mantenerse en la máxima división y no sumarse a Estudiantes de Río Cuarto como los descendidos de la temporada 2026.

El elenco de Mar del Plata cerrará el Clausura contra Racing el viernes 30 de octubre, a las 21:15, en el Cilindro de Avellaneda y frente a River de local (día y hora a confirmar). Riestra, por su parte, chocará en el Guillermo Laza el sábado 31 de octubre a las 17:00 contra Talleres de Córdoba y bajará el telón de visitante ante Independiente.

El cuadro dirigido por Javier Sanguinetti, que en el 2026 también fue conducido por Guillermo Farré, Israel Damonte y Mariano Felices (interino), ganó su tercer partido por el torneo local: los anteriores fueron 3-1 contra Banfield y 1-0 ante Atlético Tucumán, ambos en Mar del Plata y por el Clausura. Los otros dos triunfos en el año fueron por Copa Argentina: se impuso 3-0 frente a San Miguel y 3-1 contra River Plate. El Tiburón regresó a la máxima categoría del fútbol argentino en 2025 (venció a San Martín de Tucumán en la final de la Primera Nacional) tras descender en 2022.

Belgrano, por su parte, quedó en el cuarto lugar de la Zona B, con 22 puntos. La derrota por 3-0 contra River Plate, que lo puede superar si vence a Racing, en la última fecha dejó al equipo de Ricardo Zielinski fuera de la pelea por los primeros puestos de la tabla anual (8° con 48), aunque ya tiene su boleto a la Copa Libertadores 2027 por conquistar el Apertura. El Pirata cordobés completará la primera fase del Clausura contra Barracas Central en Córdoba y en La Plata contra Gimnasia.

Formaciones:

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Sebastián Habib.

Estadio: José María Minella.

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

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