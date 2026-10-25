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River Plate recibirá a Racing en el Monumental en uno de los clásicos de la fecha 14 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

En un duelo en el que ambos están obligados a ganar, el Millonario recibirá a la Academia en Núñez. Transmitirá TNT Sports desde las 19:15

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17:00 hsHoy

Preocupación en River Plate: se lesionó uno de los jugadores más utilizados por Ponzio y se perderá el Superclásico con Boca Juniors

El Millonario perderá una pieza clave en el mediocampo

River perderá un futbolista para el Superclásico (Fotobaires)
River perderá un futbolista para el Superclásico (Fotobaires)

El destino volvió a interponerse entre Fausto Vera y el Superclásico. Los estudios médicos realizados este lunes confirmaron que el mediocampista de River Plate sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante la goleada ante Belgrano en Córdoba y tendrá aproximadamente tres semanas de recuperación, un plazo que lo deja afuera no solo del duelo ante Boca en La Bombonera, sino también del cierre de la fase regular del Torneo Clausura.

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16:30 hsHoy

Los próximos partidos de River Plate

  • Torneo Clausura - Fecha 15: Boca Juniors - Domingo 1/11 a las 15:00 | La Bombonera
  • Torneo Clausura - Fecha 16: Aldosivi - Día y hora a confirmar | José María Minella

Los próximos partidos de Racing

  • Torneo Clausura - Fecha 15: Aldosivi - Viernes 30/10 a las 21:15 | Cilindro
  • Torneo Clausura - Fecha 16: Barracas Central - Día y hora a confirmar | Claudio Fabián Tapia
16:00 hsHoy

¿Cómo llegan River y Racing al partido?

El Millonario se acomodó en las tablas al golear por 3-0 a Belgrano en el Mario Alberto Kempes, aunque continúa en una delicada posición para meterse a la próxima Copa Libertadores. El elenco conducido por Leonardo Ponzio está sexto en la zona B con 20 unidades y marcha octavo en el acumulado con 49, a cuatro de la línea del certamen internacional. La próxima semana visitará a Boca en La Bombonera y cerrará la primera fase contra Aldosivi en Mar del Plata.

Del otro lado, la Academia llega con un delicado presente y después de igualar 1-1 contra Independiente en el clásico que se disputó en el Cilindro, donde los hinchas expresaron su malestar por el presente del equipo. Con Sebastián Chirola Romero en el banco, el cuadro de Avellaneda está 13° en el grupo con 12 puntos, mientras que en la anual se ubica 23° con 33 unidades. Necesita un milagro para meterse a los playoffs del Clausura.

15:30 hsHoy

Las listas de convocados por River Plate y Racing

Los convocados por Leonardo Ponzio (@RiverPlate)
Los convocados por Leonardo Ponzio (@RiverPlate)
Sin Luis Alfonso Espino y Matko Miljevic, los convocados por Chirola Romero (@RacingClub)
Sin Luis Alfonso Espino y Matko Miljevic, los convocados por Chirola Romero (@RacingClub)
15:25 hsHoy

Posibles formaciones para el clásico

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

15:20 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico entre River Plate y Racing!

El Millonario recibirá a la Academia en el Estadio Monumental a partir de las 19:15 por la fecha 14 del Torneo Clausura. El elenco de Leonardo Ponzio está obligado a ganar para escalar a los primeros puestos de la tabla anual, mientras que el cuadro de Avellaneda quiere escapar del fondo. Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Composición de dos fotos con un jugador de River Plate que grita a la izquierda y dos jugadores de Racing Club que se abrazan a la derecha.
River y Racing chocarán en el Monumental (FOTOBAIRES)

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