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Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

El actor no negó que Scarlet Rose se beneficie de sus conexiones familiares, aunque afirmó que su permanencia en la serie depende de su capacidad

Scarlet Rose Stallone
Scarlet Rose Stallone tiene una participación más amplia en la cuarta temporada de Tulsa King, serie que protagoniza Sylvester Stallone (Paramount)
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Sylvester Stallone no tiene reparos en admitir que su hija Scarlet Rose Stallone cuenta con una ventaja en Hollywood gracias a su apellido. El actor de Rocky defendió la decisión de darle una oportunidad en Tulsa King y lanzó un argumento a quienes critican el nepotismo en la industria del entretenimiento.

“Por supuesto que es nepotismo, idiota. Para eso somos padres. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Así que, obviamente, les damos todas las ventajas”, afirmó Stallone en una entrevista con USA Today.

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El actor, que cumplió 80 años, también cuestionó a quienes consideran que favorecer a un hijo es algo negativo. “Primero dicen: ‘El nepotismo es terrible’. Yo les digo: ‘Por favor, no eres un buen padre si no has practicado un poco de nepotismo. De lo contrario, obviamente, no te importan tus hijos, porque ellos son lo primero’”, sostuvo.

Sin embargo, la estrella de acción precisó que los contactos familiares solo ofrecen una ventaja inicial. Para él, la verdadera prueba llega cuando los hijos de las celebridades deben demostrar que merecen conservar esas oportunidades.

Scarlet Rose Stallone
Stallone defendió su decisión de apoyar la carrera de su hija integrándola al reparto de su serie (Paramount)

“¿Pueden mantener ese nivel de excelencia? Eso está fuera de nuestras manos”, señaló. “Puedes abrirles la puerta, veremos si tienen la capacidad de atravesarla”.

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En ese sentido, el protagonista de Rambo admitió que entiende las críticas sobre la facilidad con la que su hija pudo conseguir el papel. “La gente dirá: ‘Consiguió ese trabajo, fue demasiado fácil’. Tienen razón. Quizá lo fue. Pero, para mantenerlo y estar frente a millones de personas, o tienes talento o no lo tienes”, declaró a Entertainment Weekly.

¿Qué papel interpreta la hija de Sylvester Stallone en ‘Tulsa King’?

Scarlet Rose Stallone, de 24 años, encarna a Spencer, una joven que pasó de trabajar como barista a cuidar caballos y atender los establos de Fennario Ranch. Su personaje apareció por primera vez en la primera temporada, como parte del elenco recurrente, y ahora tiene una participación más amplia en la cuarta entrega.

Scarlet Rose Stallone
La cuarta temporada de Tulsa King amplía la presencia de Scarlet Rose(Paramount)

En la ficción, su incorporación al rancho ocurre por decisión de Dwight “The General” Manfredi, el mafioso neoyorquino interpretado por su padre. Tras pasar 25 años en prisión, el personaje llega a Tulsa, Oklahoma, donde intenta construir un nuevo imperio criminal.

La cuarta temporada de Tulsa King se estrenó el 16 de octubre de 2026 en Paramount+, con nuevos episodios cada viernes.

Los otros hijos de Stallone que incursionaron en la actuación

Scarlet no es la primera hija de Sylvester Stallone que trabaja frente a las cámaras. Su hermano Sage interpretó a Robert Balboa Jr., el hijo de Rocky, en Rocky V (1990), junto a su padre. También participó en otras producciones, entre ellas Daylight (1996) y Promises Written in Water (2010). Sage murió en 2012, a los 36 años.

Su otro hermano, Seargeoh, interpretó al bebé Rocky Jr. en Rocky II (1979), aunque no desarrolló una carrera extensa en el cine.

Sistine Rose Stallone
Sistine Stallone siguió una ruta propia en el cine con participaciones en 47 Meters Down: Uncaged

Por su parte, Sistine Stallone actuó en 47 Meters Down: Uncaged (2019) y Midnight in the Switchgrass (2021). También participó junto a sus padres y sus hermanas en el programa de telerrealidad The Family Stallone, que tuvo dos temporadas entre 2023 y 2024.

Sophia, la mayor de las tres hijas que Stallone tuvo con Jennifer Flavin, no se dedica a la actuación, aunque también apareció en el programa familiar.

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