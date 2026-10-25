Así fue la jornada de ciclismo de Juana Viale en Catamarca: naturaleza, sonrisas y diversión grupal

Juana Viale volvió a apostar por una jornada lleva de deporte y naturaleza (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre las grabaciones de Almorzando con Juana, y La Noche de Mirtha, en reemplazo de su abuela, las obligaciones laborales y su presencia habitual frente a las cámaras, Juana Viale también encuentra momentos para conectarse con el deporte y la naturaleza. Durante este fin de semana, la conductora dejó por unas horas la rutina televisiva y se sumó a una jornada de ciclismo en Catamarca, donde recorrió distintos caminos junto a un grupo de aficionados y referentes de esa actividad. Las imágenes del viaje mostraron una faceta más aventurera de la nieta de Mirtha Legrand, lejos de la clásica mesa de los domingos.

La actividad fue registrada y compartida originalmente por Juan Pablo Cadario, campeón de maxi yachts y referente del mundo náutico, quien suele acompañar a Juana en este tipo de propuestas. A través de su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotografías del recorrido y mostró al grupo durante una salida por caminos sinuosos, rodeados por un paisaje montañoso y un cielo cambiante, con nubes y algunos claros.“ Catamarca Training Camp 2026, día uno. Salida de dos horas ni bien llegamos a El Rodeo para mover piernas y activar”, escribió Cadario al compartir las primeras postales.

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“Un grupo numeroso de 27 ciclistas con una onda que ya se siente espectacular”, agregó. El referente también hizo mención a las condiciones climáticas y anticipó que el tiempo podía complicar las próximas salidas. “El clima se complica un poco, así que mañana y pasado habrá que buscar el momento del día para salir”, explicó.

Juan Pablo Cadario y Juana Vialen en una de sus paradas de descanso

La conductora y el grupo de ciclistas viajó hasta Catamarca para ser parte de la propuesta deportiva

La jornada no estuvo planteada únicamente como una exigencia deportiva. El deportista aficionado reflejó el entusiasmo de los participantes, las pausas para compartir el recorrido y el disfrute del entorno natural. Entre bicicletas, cascos y ropa deportiva, Juana volvió a mostrarse vinculada con una actividad que suele formar parte de sus momentos de descanso y que le permite alejarse del ritmo de la ciudad y de la exposición constante.

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Más tarde, Cadario compartió un nuevo resumen de la experiencia y mostró imágenes correspondientes al segundo día del recorrido. “Catamarca, día dos y otra pedaleada espectacular por los caminos de nuestra querida Argentina. Feliz de conocer gente nueva, que ojalá podamos coincidir en nuevas aventuras”, escribió.

Juana, con una amplia sonrisa, andando en bicicleta por Catamarca

Cadario compartió varias postales del grupo durante su recorrido en bicicleta

Juana también replicó algunas de las imágenes en sus redes sociales. La conductora compartió dos fotografías junto a Juan, su compañero de ciclismo. Sobre la imagen, Viale escribió: “Para mí el Sensei, para el resto el shark @juanpanews”. Y él, por su parte, sumó el mensaje: “Vamossss Pogui!!!!”.

En la segunda fotografía, Juana y Cadario posaron junto a otra ciclista dentro de un taller. A su alrededor se observaban bicicletas y distintos elementos vinculados con la actividad. “En el taller. Siempre sonrisas, haciendo lo que nos gusta”, escribió Viale sobre la imagen.

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La salida en Catamarca se sumó a otras jornadas de ciclismo que la conductora había compartido anteriormente. La última publicación vinculada con esa actividad había sido realizada en abril pasado, cuando Juana todavía estaba en pareja con Yago Lange. En aquella oportunidad, fue ella misma quien mostró parte del recorrido a través de sus redes sociales.

Juana posó junto a Juan Pablo y lo compartió en sus historias

Sin importar el cansancio y los kilómetros recorridos, el grupo se mostró con una amplia sonrisa frente a las cámaras (Instagram)

Las imágenes de ese entrenamiento también la habían mostrado atravesando caminos rodeados de naturaleza, bajo un cielo con nubes y claros. “100 kilómetros y cantando... perdón, y contando”, escribió la conductora en su carrete. Con ese juego de palabras, dejó en claro que la exigencia deportiva podía convivir con una actitud relajada y con el disfrute de la experiencia.

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En ese momento, cuando todavía continuaba su relación con Lange, el deporte y el contacto con la naturaleza aparecían como actividades compartidas por ambos. Las salidas en bicicleta formaban parte de un estilo de vida ligado al ejercicio, los recorridos al aire libre y la preocupación por el ambiente. La pareja también se había mostrado comprometida con causas ambientales y con la promoción de hábitos saludables.

La experiencia también permitió ver otra faceta de Viale, acostumbrada a ocupar el centro de la escena durante los almuerzos televisivos, pero igualmente vinculada con el deporte y las actividades al aire libre. Entre el entrenamiento, las bromas y las fotografías junto a sus compañeros, la conductora encontró en el ciclismo una pausa dentro de su agenda y una forma de disfrutar los paisajes de Catamarca.

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