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La exclusiva fiesta de Kim Kardashian por sus 46 años: dos vestidos de infarto y la ausencia de Lewis Hamilton

La empresaria celebró su cumpleaños en una cena privada que reunió a su familia y amigos en Beverly Hills

Kim Kardashian celebró sus 46 años con una cena exclusiva en Beverly Hills
La empresaria sorprendió con dos vestidos de Paco Rabanne de la década de 1990 que juegan con las transparencias (Instagram)
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Kim Kardashian celebró sus 46 años con una cena exclusiva en Beverly Hills, una apuesta por la moda vintage y una reunión familiar que tuvo una sorpresa: la presencia de su hermano Rob Kardashian, quien rara vez aparece ante las cámaras. El evento privado tuvo lugar el martes 20 de octubre en Baldi, el restaurante de cocina italiana y carnes del hotel Waldorf Astoria de Beverly Hills, California.

El jueves 22, Kim compartió en Instagram una serie de fotografías de la velada con el mensaje “Birthday Girl” (La cumpleañera), y mostró desde los detalles de la decoración hasta el momento en que sopló las velas de su torta.

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Los datos del outfit

La estrella de The Kardashians eligió dos diseños vintage de Paco Rabanne pertenecientes a la colección otoño-invierno 1995/1996. Ambos vestidos cortos, de estilo túnica y con mangas acampanadas, tenían escotes pronunciados y tejidos transparentes que dejaban ver parte de su ropa interior negra.

Kim Kardashian celebró sus 46 años con una cena exclusiva en Beverly Hills
La empresaria compartió los mejores momentos de su cumpleaños en Instagram (Instagram)

Kim llegó al restaurante con el vestido verde oliva, acompañado de un tocado de pedrería a juego. Más tarde, sorprendió con un segundo diseño prácticamente idéntico, esta vez en rojo rubí. El estilista Law Roach estuvo a cargo de la elección de ambos looks, que recibieron el respaldo de Olivier Rousteing, director creativo de la firma francesa.

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La decoración también tuvo un toque especial: pequeños árboles, flores rosas y blancas y velas crearon una atmósfera inspirada en un bosque encantado.

Kim Kardashian celebró sus 46 años con una cena exclusiva en Beverly Hills
Flores en tonos rosas y blancos, velas y pequeños árboles dieron un aire de cuento de hadas al espacio elegido por Kim Kardashian para su celebración. (Instagram)

Por otro lado, la cena incluyó ensalada de alcachofas, tortellini de maíz dulce con mascarpone y mantequilla de trufa, carne wagyu y lenguado de Dover. El postre fue una gran torta cubierta de frambuesas.

Rob Kardashian reapareció en la reunión familiar

Kris Jenner y sus hijas Kourtney, Khloé y Kylie acompañaron a Kim en la celebración. Sin embargo, uno de los invitados que más llamó la atención fue Rob Kardashian, de 39 años, quien suele mantenerse alejado de la vida pública. También asistieron La La Anthony, Tracy Nguyen, Olivia Pierson, Natalie Halcro y Stephanie Suganami.

Una fuente citada por la revista explicó que la discreción de Rob no implica un distanciamiento de sus seres queridos. “Que no forme parte de sus vidas públicas no significa que no forme parte de sus vidas privadas. Está presente en las celebraciones, las reuniones familiares y todos los momentos importantes. Es un gran padre y un tío maravilloso”, afirmó.

Kim Kardashian celebró sus 46 años con una cena exclusiva en Beverly Hills
Aunque Kendall Jenner no apareció en las imágenes de la fiesta, sus hermanas Kourtney, Khloé y Kylie sí acompañaron a Kim (Instagram)

En contraste, Kendall Jenner no apareció en las fotografías de la cena. Lewis Hamilton, novio de la agasajada, tampoco estuvo presente. El piloto de Fórmula 1 ya había celebrado el cumpleaños con Kim durante un viaje a Filipinas la semana anterior, antes de su participación prevista en el Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana.

Las felicitaciones familiares también tuvieron un lugar especial. Khloé dedicó a su hermana un extenso mensaje en Instagram, en el que expresó su deseo de que el nuevo año le traiga “esa felicidad que no necesita tener público, momentos tranquilos, risas inesperadas y la paz de saber que no tiene nada que demostrar”.

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