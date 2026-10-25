La impactante racha que cortó Lionel Messi tras la derrota del Inter Miami ante New York Red Bulls por la MLS

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Lionel Messi regresó a Estados Unidos apenas 24 horas después de viajar a España para recibir este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en el Teatro Campoamor de Oviedo. El capitán del Inter Miami volvió para estar disponible en el compromiso de este sábado ante New York Red Bulls que finalizó con una derrota 2-0 en el estadio Sports Illustrated, uno de los últimos encuentros de la fase regular de la Major League Soccer (MLS), que derivó en el final de una prolongada racha con participación directa en goles.

El máximo referente de las Garzas recibió este viernes una distinción que premia su trayectoria deportiva y su labor humanitaria, social y solidaria. A pesar del traslado a Europa, Messi no se perdió una de las cuatro presentaciones previas a los playoffs, una instancia para la que Inter Miami ya aseguró su clasificación. La presencia del futbolista en la convocatoria también se produjo mientras sostiene una pelea individual por el Botín de Oro y se acerca al desenlace de una temporada en la que volvió a tener un peso ofensivo determinante.

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El argentino comenzó el partido entre los suplentes por decisión del técnico Kily González e ingresó a los 55 minutos en lugar de Riquelme Fillipi, cuando los locales ganaban 1-0 tras un gol en contra de Casemiro a los 7 minutos. Aunque su entrada permitió que el equipo generara más situaciones de peligro, no alcanzó para revertir el resultado: Emil Forsberg selló el 2-0 a los 91 minutos. El dato más llamativo fue que el encuentro puso fin a una racha de 12 partidos consecutivos con participación directa en goles, una serie que se eleva a 13 si se incluye la Campeones Cup que el equipo conquistó el mes pasado.

Lionel Messi fue suplente en el encuentro del Inter Miami ante New York Red Bulls por la MLS (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

El astro argentino, que acaba de retirarse de la selección argentina, acumuló 25 goles y 15 asistencias en 28 partidos durante la temporada. Esos registros lo mantienen al frente de la carrera por el Botín de Oro, cuyo primer criterio de desempate son las asistencias. El delantero también se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLS que alcanzó al menos 15 pases de gol en tres temporadas consecutivas. Messi figura entre los máximos asistentes de la liga junto al surcoreano Son Heung-Min, de Los Ángeles FC. Su compatriota Rodrigo De Paul, integrante del plantel de Inter Miami, aparece con 14 asistencias.

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El argentino suma 936 goles en 1.183 encuentros y se mantiene a más de 40 tantos de Cristiano Ronaldo, que persigue el objetivo de convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar las 1.000 celebraciones y quedó involucrado recientemente en una discusión sobre su registro como profesional. La diferencia entre ambos volvió a cobrar relevancia a partir de una jugada ocurrida en la Saudi Pro League.

CR7 habría llegado a los 982 goles durante la victoria 3-1 de Al Nassr sobre Al Faisaly. La página oficial del torneo saudita le concedió el tanto al delantero portugués, pero OPTA, uno de los principales proveedores de estadísticas del fútbol mundial, adjudicó la acción como un gol en contra del brasileño Andrei Girotto. El diario Marca calificó la jugada como un “gol fantasma”, por lo que continúa la duda sobre si Ronaldo alcanzó esa cifra o si permanece en 981.

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El argentino completó poco más de 35 minutos en cancha luego del reconocimiento en España (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La discusión sobre los dos futbolistas también se extendió a la previa de la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se realizará el lunes en Londres. France Football, organizadora del premio, lanzó una votación para que los aficionados elijan al mejor ganador de la historia del tradicional galardón. Cristiano Ronaldo lidera la lista hasta el momento, una situación que generó repercusiones en las redes sociales y cuestionamientos sobre la modalidad elegida para definir esta distinción especial.

La iniciativa fue denominada BOAT, sigla de Balón de Oro de Todos los Tiempos. Los hinchas pueden votar por futbolistas que hayan levantado el trofeo dos o más veces, aunque la propuesta despertó controversia porque no existe un límite de participaciones y cada usuario debe pagar un euro por voto. La organización publicó un comunicado para explicar que la elección no guarda relación con el Balón de Oro y que ambas propuestas responden a criterios distintos.

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“El reciente lanzamiento de la votación para el BOAT ha despertado un inmenso interés a nivel mundial. A través de nuestra plataforma oficial, los aficionados de todo el mundo tienen la oportunidad de votar por el Balón de Oro de todos los tiempos entre los jugadores que han levantado el trofeo dos o más veces en la historia. Sin embargo, esta iniciativa también ha desencadenado un debate continuo en nuestra comunidad: ¿El BOAT está a la altura del legendario Super Balón de Oro? La respuesta es inequívoca: no. Se trata de dos iniciativas totalmente distintas, sin ninguna conexión entre ellas”, comenzó el artículo publicado en el sitio oficial del evento.

El rosarino cortó su racha de 12 partidos con participación directa en goles (Photo by Caean Couto / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Después del duelo ante New York Red Bulls, Inter Miami recibirá a Cincinnati, visitará a New England Revolution y cerrará la fase regular como local frente a Charlotte. Su rival neoyorquino tendrá dos compromisos fuera de casa, ante New England y Nashville, líder de la competencia, y terminará su calendario con un partido en su estadio contra Atlanta United. La definición de la tabla definirá las localías de la siguiente etapa.

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El calendario de la MLS prevé los playoffs de repechaje para el 18 de noviembre, con cruces entre el octavo y el noveno de cada Conferencia. Los cuartos de final se jugarán entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre, en series al mejor de tres partidos. El equipo mejor ubicado en la fase regular tendrá ventaja de localía si se requiere un desempate, mientras que las semifinales y las finales de Conferencia se resolverán a partido único en el estadio del club con mejor clasificación.