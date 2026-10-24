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Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo

Carmen Efferson, exprometida del cantante en los años ochenta, se niega a dejar la propiedad tras un conflicto con los abogados del músico

Stevie Wonder acudió a los tribunales para recuperar una vivienda de Hollywood Hills (REUTERS/Elijah Nouvelage)
Stevie Wonder acudió a los tribunales para recuperar una vivienda de Hollywood Hills (REUTERS/Elijah Nouvelage)
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Stevie Wonder (76) presentó una demanda para desalojar a Carmen Efferson, una mujer que vive sin pagar alquiler en una de sus propiedades de Hollywood Hills, en Los Ángeles, desde 1988. El cantante, sostiene que un acuerdo verbal que le permitió ocupar la vivienda quedó sin efecto después de que ella se negara a facilitar el ingreso de inspectores para una revisión relacionada con el seguro del inmueble.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Rolling Stone, el equipo legal del músico presentó la demanda el jueves 22 de octubre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. La solicitud busca que un juez ordene a Efferson abandonar la casa de tres habitaciones, además del pago de daños y costos legales.

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Efferson, identificada por Rolling Stone como una exprometida de Wonder, habría llegado a un acuerdo verbal con el artista en 1988 para vivir en la propiedad sin pagar renta. Sin embargo, el conflicto surgió este año, cuando los representantes del cantante intentaron coordinar una inspección para mantener la cobertura del seguro.

Carmen Efferson argumentó que se sentía acosada por las comunicaciones de los abogados de Stevie Wonder y rechazó el ingreso de sus representantes (REUTERS/David Swanson)
Carmen Efferson argumentó que se sentía acosada por las comunicaciones de los abogados de Stevie Wonder y rechazó el ingreso de sus representantes (REUTERS/David Swanson)

Según la demanda, el equipo de Wonder notificó a Efferson el 23 de julio que un inspector ingresaría a la vivienda el 30 de ese mes por los motivos ya mencionados. Dos días después, ella respondió por correo electrónico que se sentía acosada y rechazó la solicitud.

“Por favor, absténgase de utilizar ese tono racista, insensible y propio del privilegio de los hombres blancos”, escribió Efferson al abogado David Huff. La mujer también rechazó expresamente el ingreso de los representantes del cantante. “No doy mi consentimiento. No intente establecer ningún tipo de contacto conmigo”, escribió en otro mensaje.

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Huff respondió que la carta que Efferson cuestionaba no había sido redactada por él, sino por su socia, Tempestt Tatum, a quien describió como una persona que no era “racista, insensible, blanca ni hombre”. El abogado también sostuvo que la negativa a permitir la inspección era irrazonable e ilegal y advirtió que, si persistía, el equipo iniciaría el proceso de desalojo.

De acuerdo con la documentación judicial, Efferson reiteró su negativa y advirtió que contactaría a las autoridades si alguien intentaba entrar en la propiedad sin su permiso.

La prolongada estancia de Carmen Efferson en la propiedad ahora depende de una resolución judicial sobre el acuerdo verbal que mantenía con el músico (REUTERS/Danny Moloshok)
La prolongada estancia de Carmen Efferson en la propiedad ahora depende de una resolución judicial sobre el acuerdo verbal que mantenía con el músico (REUTERS/Danny Moloshok)

La demanda y los próximos pasos

El equipo legal de Wonder notificó a Efferson que debía abandonar la vivienda antes del 27 de agosto de 2026. Como ella no cumplió con ese plazo, el cantante recurrió a los tribunales.

La demanda sostiene que la negativa de Efferson impidió las gestiones necesarias para renovar el seguro del inmueble, cuya cobertura habría vencido el 4 de agosto. Por ese motivo, Wonder reclama 600 dólares en daños, además de honorarios legales y otras compensaciones previstas por la ley.

Los abogados también solicitan que se dé por terminado el acuerdo verbal que permitió a Efferson residir en la casa y que se ordene su desalojo. En la demanda, reiteran que ya se le había notificado para que lo desocupara.

Por ahora, el caso se encuentra en la vía judicial y será un juez quien deba resolver la solicitud de desalojo y las reclamaciones económicas. Hasta el momento, Efferson no ha emitido una respuesta pública sobre el conflicto con el intérprete de “Isn’t She Lovely”.

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