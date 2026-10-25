Política

Milei sigue de cerca la elección en Brasil y apuesta a una internacional de derecha si gana Bolsonaro

Pese a la ventaja del líder opositor en la primera vuelta, en Casa Rosada aseguran que la diferencia con Lula da Silva se acotó en las últimas semanas. El bloque “azul” y la complejidad ante Estados Unidos

El presidente Javier Milei junto al líder del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro (REUTERS/Jean Carniel)
El presidente Javier Milei junto al líder del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro (REUTERS/Jean Carniel)
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Veremos qué deciden los votantes de espacios pequeños y los que no fueron a votar. En esos dos segmentos está el resultado final de la segunda vuelta”, planteó ante Infobae una fuente del oficialismo que sigue de cerca el balotaje en Brasil. El propio presidente Javier Milei también monitorea desde la quinta de Olivos, con expectativa, el desarrollo de los comicios y la posibilidad de un triunfo del derechista Flávio Bolsonaro sobre su par Luiz Inácio Lula da Silva

A principios de octubre, el candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del actual jefe de Estado, quien busca un cuarto mandato no consecutivo. En esa instancia, la abstención alcanzó el 21,08%: 33.441.825 electores no acudieron a las urnas sobre un padrón de más de 158 millones de personas, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

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Si bien la leve ventaja del mayor de los hijos de Jair Bolsonaro ilusionó al libertario, que no esconde su preferencia electoral, en Casa Rosada aseguran que la diferencia se habría acotado en las últimas semanas. Las últimas encuestas reflejaron el reñido resultado entre los candidatos.

Desde el entorno presidencial revelaron ante este medio que Milei no se comunicó con Flávio Bolsonaro, aunque no descartan que pueda hacerlo una vez oficializados los resultados.

El candidato del PL, Flávio Bolsonaro (REUTERS/Tita Barros)
El candidato del PL, Flávio Bolsonaro (REUTERS/Tita Barros)

En el oficialismo aseguran que un triunfo del líder del Partido Liberal (PL) obligaría a una reconfiguración del escenario regional y tendría un impacto directo en la relación de Estados Unidos con América Latina, en particular con la administración de Donald Trump.

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Por un lado, están quienes, como Milei, consideran que ambos liderazgos pueden coexistir y vaticinan una alianza dialéctica entre los referentes. “No lo vemos como un antagónico, sino como un complementario”, explicaron ante este medio. Por el otro, los más pesimistas aseguran que el peso específico de Brasil convertiría a Flávio Bolsonaro en el principal interlocutor de Trump en el continente.

Sin embargo, el mandatario rechaza esta última postura y ha negado en más de una oportunidad que una victoria del senador pueda perjudicar a su Gobierno. “Evidentemente no hace costos”, cuestionan quienes vaticinan una competencia por “ver quién es el mejor alumno de Trump”.

Aunque Milei evitó pronunciarse en redes durante las primeras horas del domingo, el sábado había reiterado sus acusaciones contra el presidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores, a quien calificó de “corrupto ladrón”. Horas antes, lo había llamado ladrón y mentirosoen respuesta a sus declaraciones sobre la pobreza y el supuesto consumo de carne de burro en la Argentina.

Sergio Massa rodea con su brazo los hombros de Luiz Inácio Lula da Silva mientras ambos sonríen ante una pintura de colores intensos
El dirigente argentino Sergio Massa saluda al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión bilateral

En algunos despachos de Balcarce 50 aseguran que el líder del PT utiliza la figura del libertario para polarizar y contraponer ambos modelos. Lejos de contribuir a la estrategia petista, Milei contrarresta los argumentos del oficialismo brasileño y traza paralelismos con la campaña que desplegó Sergio Massa en el balotaje de 2023.

En otras oficinas libertarias destacan la determinación de Milei de llevar la disputa con Lula da Silva hasta el final y respaldar a Bolsonaro. Esa postura derivó en la degradación del vínculo bilateral, que quedó a cargo de un encargado de negocios. “Milei fue a Brasil, se peleó con Lula, retiró al embajador y demostró estar dispuesto a poner el cuerpo por Flávio como no lo hizo ningún otro político”, destacó un funcionario.

En vísperas de los primeros resultados electorales, el libertario sostiene que el cambio ideológico en Brasil completaría el mapa de derecha en la región y daría lugar a la “ola azul”, color con el que se identifica a la derecha, lo que impactaría directamente en los bloques regionales.

“Este domingo tenemos otra cita clave en Brasil, donde si las fuerzas del cielo acompañan a Flávio Bolsonaro, vamos a dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha, que le plantea cara al comunismo en todo el mundo. El continente americano tiene todo lo necesario para redimir a un Occidente extraviado y junto a los Estados Unidos en el norte, la Argentina puede ser su faro austral”, expresó el Presidente durante la Gala Anual de la Fundación Faro.

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