Deportes

Gael Monfils salió a defender a Elina Svitolina tras el divorcio con una profunda reflexión: “Una separación es un campo minado de sentimientos confusos”

El tenista de 40 años emitió un comunicado para aclarar la situación y repudiar las críticas que recibió su expareja

Gael Monfils salió a defender a Elina Svitolina tras el divorcio con una profunda reflexión (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
Gael Monfils salió a defender a Elina Svitolina tras el divorcio con una profunda reflexión (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
Guardar

Gael Monfils emitió un contundente comunicado para defender a Elina Svitolina tras anunciar el 19 de octubre su divorcio. Luego de un primer mensaje conjunto, que provocó especulaciones en el mundo del tenis y en las redes sociales, el tenista francés volvió a expresarse públicamente para exigir respeto y comprensión para su expareja, que había tenido que salir a dar aclaraciones luego de las críticas que recibió.

Mediante un posteo en su Instagram, el francés de 40 años pidió que se respete a Svitolina después de que varios usuarios la responsabilizaran por el final de la relación y por su retiro anticipado. Monfils tenía previsto despedirse en el Masters de París en noviembre, pero la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis lo registró como retirado desde el 5 de octubre. Según L’Équipe, la situación personal lo afectó hasta dejarlo sin condiciones para seguir compitiendo.

PUBLICIDAD

Monfils evitó referirse a su retiro del tenis profesional, aunque dejó en claro que la jugadora ucraniana afrontó ataques “mezquinos” y “malintencionados” después de explicar los motivos de la separación. El francés recordó que ambos habían compartido públicamente momentos familiares y dificultades personales durante su relación. “Hoy nos separamos. Y, como antes, es una experiencia difícil que hemos decidido, juntos, compartir con el público”, expresó.

A esto, agregó: “Como sabe cualquiera que haya vivido el fin de una relación, no es un tema fácil de abordar. Una separación es un campo minado de sentimientos confusos y complicados por el que tanto Elina como yo estamos intentando abrirnos paso lo mejor que podemos, y lo hacemos con el gran respeto y amor que aún sentimos el uno por el otro, y que siempre sentiremos”.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con la fotografía de una mujer de cabello castaño claro y un texto en inglés
El posteo que Gael Monfils realizó tras su divorcio para defender a Elina Svitolina

Monfils cuestionó la reacción que generó su explicación. “Aunque no tenía que dar explicaciones a nadie, Elina optó por hablar con honestidad y vulnerabilidad sobre los motivos de su decisión. Lo hizo lo mejor que pudo”, señaló. Luego rechazó los cuestionamientos dirigidos a la tenista: “Muchos consideraron que su explicación no fue del todo convincente, y ahora Elina ha tenido que afrontar críticas que, en mi opinión, fueron, en el mejor de los casos, mezquinas, y en el peor, malintencionadas”.

El ex número seis del mundo dijo tener el “corazón roto”, pero agradeció el apoyo que recibió de Svitolina a lo largo de los años. “Cuando estuve a punto de abandonar el tenis, ella fue quien me dio el valor que necesitaba para seguir adelante. Y es la razón de algunas de las mayores victorias de mi vida: nuestra hija, Skai, es la mayor de todas”.

Monfils consideró “inquietante” la falta de amabilidad y compasión hacia la ucraniana. “No olviden que en una relación hay mucho más detrás de escena de lo que un mensaje puede explicar. Elina tiene sus propias batallas que librar, al igual que yo”, afirmó.

En esta misma línea, explicó: “Aunque estoy profundamente agradecido de que el público se sienta tan involucrado en mi felicidad, me ha resultado molesta la falta de tacto y amabilidad mostrada hacia Elina. Aunque algunos quizá no entiendan sus motivos, o no estén de acuerdo con ellos, por favor, recuerden que en una relación suceden muchas más cosas entre bastidores que no se pueden explicar en una publicación”.

El tenista aseguró que respeta las decisiones y motivaciones de Svitolina, y que ambos seguirán queriéndose profundamente por el vínculo que mantienen como padres. “A medida que avanzamos en este nuevo capítulo, me gustaría pedir a todo el mundo que recuerde que todos somos simplemente seres humanos: no Gaël Monfils y Elina Svitolina, sino Gaël y Elina. Imperfectos, pero haciendo todo lo posible”, completó.

Un hombre y una mujer abrazados frente a la marquesina dorada de un edificio con un letrero que dice Omni Berkshire Place
Elina Svitolina y Gaël Monfils se casaron en 2021 tras comenzar su relación en 2018 (@iamgaelmonfils)

Svitolina publicó un segundo mensaje el 20 de octubre para ampliar el sentido de su primera comunicación. La jugadora, de 32 años y actual número 6 del ranking de la WTA, explicó que su publicación inicial había sido interpretada de manera incompleta, especialmente por parte de su público internacional.

“En ese post, compartí solo una de las razones que influyeron en mi decisión y me hicieron reflexionar sobre mi vida y mi futuro. Pero la verdad es que hay mucho más detrás de todo esto, y nunca se trató solo de una cosa”, escribió.

La tenista relacionó su decisión con los más de cuatro años y medio de guerra en su país. “Tu perspectiva cambia, tus valores y prioridades se transforman, y empiezas a comprender qué es lo que realmente quieres de la vida”, afirmó antes de explicar que ya no quería continuar con una vida en la que no fuera “verdaderamente feliz”.

También defendió a Monfils ante las acusaciones que recibió después de abandonar el circuito. “Amo y respeto mucho a mi marido. Y siempre le querré y le apreciaré por la persona que es”, sostuvo.

La pareja comenzó su relación en 2018, se casó en Suiza en julio de 2021 y tiene una hija, Skai, nacida en octubre de 2022. Apenas dos meses antes del anuncio de la separación, ambos habían competido juntos por primera vez en dobles mixto en el US Open 2026, donde alcanzaron las semifinales.

EL MENSAJE COMPLETO DE GAEL MONFILS TRAS LAS CRÍTICAS CONTRA ELINA SVITOLINA

A lo largo de los años, a Elina y a mí nos ha hecho mucha ilusión compartir nuestra historia y nuestra familia con todos vosotros.

También hemos compartido siempre nuestras dificultades como personas. En mi caso, una serie de lesiones y dudas sobre mí mismo que me han planteado nuevos retos. En el caso de Elina, la destrucción y el sufrimiento que han destrozado su país.

Ahora, nos vamos a separar. Y, al igual que antes, esta es una dificultad que hemos decidido, juntos, compartir con el público.

Como sabe cualquiera que haya vivido el fin de una relación, no es un tema fácil de abordar. Una separación es un campo minado de sentimientos confusos y complicados por el que tanto Elina como yo estamos intentando abrirnos paso lo mejor que podemos, y lo hacemos con el gran respeto y amor que aún sentimos el uno por el otro, y que siempre sentiremos.

Aunque no le debía ninguna explicación a nadie, Elina decidió hablar con sinceridad y sin tapujos sobre los motivos de esta decisión. Lo hizo de la mejor manera que supo. Muchos consideraron que su explicación no era lo suficientemente perfecta, y Elina se ha enfrentado ahora a un tipo de críticas que, en el mejor de los casos, me han parecido poco amables y, en el peor, venenosas.

Puede que Elina y yo ya no seamos pareja, pero seguimos siendo una familia. Aunque me duele el corazón, le estaré eternamente agradecido por su apoyo y su amor a lo largo de todos estos años. Cuando estaba a punto de dejar el tenis, ella me dio el ánimo que necesitaba para seguir adelante. Y ella es la persona que está detrás de algunas de las mayores victorias de mi vida: nuestra hija, Skaï, es la más grande de todas.

Aunque estoy profundamente agradecido de que el público se sienta tan involucrado en mi felicidad, me ha resultado molesta la falta de tacto y amabilidad mostrada hacia Elina. Aunque algunos quizá no entiendan sus motivos, o no estén de acuerdo con ellos, por favor, recordad que en una relación suceden muchas más cosas entre bastidores que no se pueden explicar en una publicación.

Elina tiene sus propias batallas que librar, al igual que yo tengo las mías. Respeto sus decisiones y sus motivos, y seguiremos apoyándonos y queriéndonos profundamente, sobre todo como dos personas que comparten una hija.

A medida que avanzamos en este nuevo capítulo, me gustaría pedir a todo el mundo que recuerde que todos somos simplemente seres humanos: no Gaël Monfils y Elina Svitolina, sino Gaël y Elina. Imperfectos, pero haciendo todo lo posible.

Temas Relacionados

Gael MonfilsElina SvitolinaTenis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras confirmarse que será penalizado, Franco Colapinto quedó 17° en la práctica del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

El piloto argentino, que viene de abandonar las dos carreras en Singapur, busca la recuperación con su Alpine

Tras confirmarse que será penalizado, Franco Colapinto quedó 17° en la práctica del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Qué condecora el Premio Princesa de Asturias y por qué eligieron a Lionel Messi

El futbolista de 39 años estuvo acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo. Recibió una distinción que destacó su faceta como futbolista, pero también su costado humanitario, social y solidario

Qué condecora el Premio Princesa de Asturias y por qué eligieron a Lionel Messi

Fue blanco de burlas por errar “el penal más lento del mundo” y 8 días después repitió la secuencia: el desenlace que lo puso otra vez en el foco

El jamaiquino Trayvone Reid dio la nota nuevamente en un duelo de semifinales por la Copa Caribeña

Fue blanco de burlas por errar “el penal más lento del mundo” y 8 días después repitió la secuencia: el desenlace que lo puso otra vez en el foco

Problemas para Franco Colapinto: deberá cumplir una penalización de 10 puestos en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

La escudería francesa montó una nueva “unidad de control de electrónica” en el monoplaza del argentino y se le impondrá un castigo en la grilla de largada de la carrera del domingo. Gabriel Bortoleto (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls) también tendrán sanciones

Problemas para Franco Colapinto: deberá cumplir una penalización de 10 puestos en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Con tres partidos clave para los playoffs, se inicia una nueva jornada del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

A las 18.30, levantarán el telón Gimnasia de Mendoza-Platense. Luego se medirán Gimnasia-Sarmiento y Tigre-Atlético Tucumán

Con tres partidos clave para los playoffs, se inicia una nueva jornada del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

MALDITOS NERDS

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Marvel’s Wolverine’ logró el mejor estreno de Sony desde ‘Helldivers 2′

Level-5 confirma voces en español para ‘El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor’

‘Fatekeeper’ supera las 500.000 copias vendidas durante su acceso anticipado

PRIMERAS IMPRESIONES | Call of Duty: Modern Warfare 4 - DMZ tiene personalidad propia

ENTRETENIMIENTO

Rosalía revive el meme de la doctora Polo en pleno discurso de los Latin Billboard: “Ningún hello, ni ningún good afternoon”

Rosalía revive el meme de la doctora Polo en pleno discurso de los Latin Billboard: “Ningún hello, ni ningún good afternoon”

Jenna Ortega y su futuro tras ‘Merlina’: “Estaré fuera de la televisión por un tiempo”

Premios Billboard de la Música Latina 2026: la lista completa de ganadores

Evangeline Lilly, estrella de ‘Ant-Man’, revela por qué decidió dejar Hollywood

Becca Tobin revela su preocupación por su regreso al reboot de ‘Glee’

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Lluvias inundan calles de Puerto Cortés y dificultan el paso de vehículos en varios sectores

Honduras: Lluvias inundan calles de Puerto Cortés y dificultan el paso de vehículos en varios sectores

El CTIC obtiene la Acreditación en Salud y se convierte en el hospital de alta complejidad más joven de Colombia en lograrla

“Las pandillas de Haití son satánicas”: Bukele rechaza las advertencias y ratifica el rescate de cuatro militares salvadoreños

Conductor sobrevive ileso a un ataque armado durante un presunto robo en la zona 7 de la ciudad de Guatemala

El Gobierno español concede la nacionalidad a 46 nicaragüenses perseguidos por el régimen de Ortega y Murillo