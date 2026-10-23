Gael Monfils salió a defender a Elina Svitolina tras el divorcio con una profunda reflexión: “Una separación es un campo minado de sentimientos confusos”

Gael Monfils salió a defender a Elina Svitolina tras el divorcio con una profunda reflexión (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

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Gael Monfils emitió un contundente comunicado para defender a Elina Svitolina tras anunciar el 19 de octubre su divorcio. Luego de un primer mensaje conjunto, que provocó especulaciones en el mundo del tenis y en las redes sociales, el tenista francés volvió a expresarse públicamente para exigir respeto y comprensión para su expareja, que había tenido que salir a dar aclaraciones luego de las críticas que recibió.

Mediante un posteo en su Instagram, el francés de 40 años pidió que se respete a Svitolina después de que varios usuarios la responsabilizaran por el final de la relación y por su retiro anticipado. Monfils tenía previsto despedirse en el Masters de París en noviembre, pero la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis lo registró como retirado desde el 5 de octubre. Según L’Équipe, la situación personal lo afectó hasta dejarlo sin condiciones para seguir compitiendo.

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Monfils evitó referirse a su retiro del tenis profesional, aunque dejó en claro que la jugadora ucraniana afrontó ataques “mezquinos” y “malintencionados” después de explicar los motivos de la separación. El francés recordó que ambos habían compartido públicamente momentos familiares y dificultades personales durante su relación. “Hoy nos separamos. Y, como antes, es una experiencia difícil que hemos decidido, juntos, compartir con el público”, expresó.

A esto, agregó: “Como sabe cualquiera que haya vivido el fin de una relación, no es un tema fácil de abordar. Una separación es un campo minado de sentimientos confusos y complicados por el que tanto Elina como yo estamos intentando abrirnos paso lo mejor que podemos, y lo hacemos con el gran respeto y amor que aún sentimos el uno por el otro, y que siempre sentiremos”.

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El posteo que Gael Monfils realizó tras su divorcio para defender a Elina Svitolina

Monfils cuestionó la reacción que generó su explicación. “Aunque no tenía que dar explicaciones a nadie, Elina optó por hablar con honestidad y vulnerabilidad sobre los motivos de su decisión. Lo hizo lo mejor que pudo”, señaló. Luego rechazó los cuestionamientos dirigidos a la tenista: “Muchos consideraron que su explicación no fue del todo convincente, y ahora Elina ha tenido que afrontar críticas que, en mi opinión, fueron, en el mejor de los casos, mezquinas, y en el peor, malintencionadas”.

El ex número seis del mundo dijo tener el “corazón roto”, pero agradeció el apoyo que recibió de Svitolina a lo largo de los años. “Cuando estuve a punto de abandonar el tenis, ella fue quien me dio el valor que necesitaba para seguir adelante. Y es la razón de algunas de las mayores victorias de mi vida: nuestra hija, Skai, es la mayor de todas”.

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Monfils consideró “inquietante” la falta de amabilidad y compasión hacia la ucraniana. “No olviden que en una relación hay mucho más detrás de escena de lo que un mensaje puede explicar. Elina tiene sus propias batallas que librar, al igual que yo”, afirmó.

En esta misma línea, explicó: “Aunque estoy profundamente agradecido de que el público se sienta tan involucrado en mi felicidad, me ha resultado molesta la falta de tacto y amabilidad mostrada hacia Elina. Aunque algunos quizá no entiendan sus motivos, o no estén de acuerdo con ellos, por favor, recuerden que en una relación suceden muchas más cosas entre bastidores que no se pueden explicar en una publicación”.

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El tenista aseguró que respeta las decisiones y motivaciones de Svitolina, y que ambos seguirán queriéndose profundamente por el vínculo que mantienen como padres. “A medida que avanzamos en este nuevo capítulo, me gustaría pedir a todo el mundo que recuerde que todos somos simplemente seres humanos: no Gaël Monfils y Elina Svitolina, sino Gaël y Elina. Imperfectos, pero haciendo todo lo posible”, completó.

Elina Svitolina y Gaël Monfils se casaron en 2021 tras comenzar su relación en 2018 (@iamgaelmonfils)

Svitolina publicó un segundo mensaje el 20 de octubre para ampliar el sentido de su primera comunicación. La jugadora, de 32 años y actual número 6 del ranking de la WTA, explicó que su publicación inicial había sido interpretada de manera incompleta, especialmente por parte de su público internacional.

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“En ese post, compartí solo una de las razones que influyeron en mi decisión y me hicieron reflexionar sobre mi vida y mi futuro. Pero la verdad es que hay mucho más detrás de todo esto, y nunca se trató solo de una cosa”, escribió.

La tenista relacionó su decisión con los más de cuatro años y medio de guerra en su país. “Tu perspectiva cambia, tus valores y prioridades se transforman, y empiezas a comprender qué es lo que realmente quieres de la vida”, afirmó antes de explicar que ya no quería continuar con una vida en la que no fuera “verdaderamente feliz”.

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También defendió a Monfils ante las acusaciones que recibió después de abandonar el circuito. “Amo y respeto mucho a mi marido. Y siempre le querré y le apreciaré por la persona que es”, sostuvo.

La pareja comenzó su relación en 2018, se casó en Suiza en julio de 2021 y tiene una hija, Skai, nacida en octubre de 2022. Apenas dos meses antes del anuncio de la separación, ambos habían competido juntos por primera vez en dobles mixto en el US Open 2026, donde alcanzaron las semifinales.

EL MENSAJE COMPLETO DE GAEL MONFILS TRAS LAS CRÍTICAS CONTRA ELINA SVITOLINA

A lo largo de los años, a Elina y a mí nos ha hecho mucha ilusión compartir nuestra historia y nuestra familia con todos vosotros.

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También hemos compartido siempre nuestras dificultades como personas. En mi caso, una serie de lesiones y dudas sobre mí mismo que me han planteado nuevos retos. En el caso de Elina, la destrucción y el sufrimiento que han destrozado su país.

Ahora, nos vamos a separar. Y, al igual que antes, esta es una dificultad que hemos decidido, juntos, compartir con el público.

Como sabe cualquiera que haya vivido el fin de una relación, no es un tema fácil de abordar. Una separación es un campo minado de sentimientos confusos y complicados por el que tanto Elina como yo estamos intentando abrirnos paso lo mejor que podemos, y lo hacemos con el gran respeto y amor que aún sentimos el uno por el otro, y que siempre sentiremos.

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Aunque no le debía ninguna explicación a nadie, Elina decidió hablar con sinceridad y sin tapujos sobre los motivos de esta decisión. Lo hizo de la mejor manera que supo. Muchos consideraron que su explicación no era lo suficientemente perfecta, y Elina se ha enfrentado ahora a un tipo de críticas que, en el mejor de los casos, me han parecido poco amables y, en el peor, venenosas.

Puede que Elina y yo ya no seamos pareja, pero seguimos siendo una familia. Aunque me duele el corazón, le estaré eternamente agradecido por su apoyo y su amor a lo largo de todos estos años. Cuando estaba a punto de dejar el tenis, ella me dio el ánimo que necesitaba para seguir adelante. Y ella es la persona que está detrás de algunas de las mayores victorias de mi vida: nuestra hija, Skaï, es la más grande de todas.

Aunque estoy profundamente agradecido de que el público se sienta tan involucrado en mi felicidad, me ha resultado molesta la falta de tacto y amabilidad mostrada hacia Elina. Aunque algunos quizá no entiendan sus motivos, o no estén de acuerdo con ellos, por favor, recordad que en una relación suceden muchas más cosas entre bastidores que no se pueden explicar en una publicación.

Elina tiene sus propias batallas que librar, al igual que yo tengo las mías. Respeto sus decisiones y sus motivos, y seguiremos apoyándonos y queriéndonos profundamente, sobre todo como dos personas que comparten una hija.

A medida que avanzamos en este nuevo capítulo, me gustaría pedir a todo el mundo que recuerde que todos somos simplemente seres humanos: no Gaël Monfils y Elina Svitolina, sino Gaël y Elina. Imperfectos, pero haciendo todo lo posible.