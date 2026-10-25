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Boca Juniors visitará a Independiente por el Torneo Clausura tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Tras la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, el Xeneize está obligado a vencer al Rojo para trepar a la cima de la tabla anual. Transmitirá ESPN Premium desde las 17

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17:00 hsHoy

Boca Juniors recuperaría jugadores claves pensando en el Superclásico y la final de la Copa Sudamericana: los detalles

La lupa está puesta en Tomás Aranda, Tomás Belmonte y Adam Bareiro. ¿Llegan a los partidos contra River y Atlético Mineiro?

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Rodolfo Arruabarrena recibiría buenas noticias en los próximos días respecto a la recuperación de algunos futbolistas de cara a la recta final del año, en la que Boca Juniors afrontará la disputa de al menos cuatro títulos: Copa Sudamericana, Copa Argentina, Torneo Clausura y Tabla Anual. Jugadores importantes estarían en condiciones de ser exigidos y el cuerpo técnico evaluará si los tira a la cancha en los próximos relevantes compromisos.

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16:30 hsHoy

Los próximos partidos de Independiente

  • Torneo Clausura - Fecha 15: Defensa y Justicia - Lunes 2/11 a las 19:00 | Tito Tomaghello
  • Torneo Clausura - Fecha 16: Deportivo Riestra - Día y hora a confirmar | Libertadores de América

Los próximos partidos de Boca Juniors

  • Torneo Clausura - Fecha 15: River Plate - Domingo 1/11 a las 15:00 | La Bombonera
  • Torneo Clausura - Fecha 16: Defensa y Justicia - Día y hora a confirmar | La Bombonera
  • Copa Argentina - Semifinal: Banfield - Sábado 14/11 a las 19:00 | A confirmar
  • Copa Sudamericana - Final: Atlético Mineiro (BRA) - Sábado 21/11 con horario a cofirmar | Metropolitano de Barranquilla
16:00 hsHoy

¿Cómo llegan Independiente y Boca al clásico?

El Rojo arriba con un presente irregular: está octavo en la zona A con 19 unidades y 13° en la tabla anual con 43, afuera del ingreso a la próxima Copa Sudamericana. Pese a que logró igualar 1-1 contra Racing en el Cilindro, Jadson Viera está en el centro de los reflectores, ya que acumula tres partidos sin conocer la victoria (perdió 4-1 con Instituto y empató 0-0 con Talleres).

El Xeneize llega en el mejor momento del año. Entre semana venció 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná para clasificar a la final de la Sudamericana, donde se medirá contra Atlético Mineiro de Brasil el 21 de noviembre. En el plano local, un triunfo lo depositará en lo más alto de la tabla anual: Rosario Central está en lo más alto con 56 puntos, mientras que el equipo de Arruabarrena suma 54. En el grupo A está tercero con 24.

15:30 hsHoy

Los convocados por Independiente y Boca Juniors

La nómina que presentó Jadson Viera para recibir a Boca (@Independiente)
La nómina que presentó Jadson Viera para recibir a Boca (@Independiente)
Los elegidos por Arruabarrena para visitar al Rojo (@BocaJrsOficial)
Los elegidos por Arruabarrena para visitar al Rojo (@BocaJrsOficial)
15:15 hsHoy

Posibles formaciones para el clásico

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. DT: Jadson Viera.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores o Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

15:10 hsHoy

¡Bienvenidos a la cobertura del clásico entre Independiente y Boca Juniors!

El Rojo recibirá al Xeneize en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini por la fecha 14 del Torneo Clausura. El cuadro de Avellaneda viene de empatar contra Racing, mientras que el equipo de Rodolfo Arruabarrena clasificó a la final de la Copa Sudamericana y trepará a la cima de la tabla anual con un triunfo. Nazareno Arasa será el árbitro principal del choque que iniciará a las 17:00 y contará con la transmisión de ESPN Premium.

Composición de dos paneles con un jugador con camiseta roja a la izquierda y otro con camiseta blanca y franjas a la derecha.
Independiente y Boca se enfrentarán en Avellaneda (FOTOBAIRES/REUTERS)

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