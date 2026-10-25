Boca Juniors visitará a Independiente por el Torneo Clausura tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

¿Cómo llegan Independiente y Boca al clásico?

El Rojo arriba con un presente irregular: está octavo en la zona A con 19 unidades y 13° en la tabla anual con 43 , afuera del ingreso a la próxima Copa Sudamericana. Pese a que logró igualar 1-1 contra Racing en el Cilindro, Jadson Viera está en el centro de los reflectores, ya que acumula tres partidos sin conocer la victoria (perdió 4-1 con Instituto y empató 0-0 con Talleres).

El Xeneize llega en el mejor momento del año. Entre semana venció 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná para clasificar a la final de la Sudamericana, donde se medirá contra Atlético Mineiro de Brasil el 21 de noviembre. En el plano local, un triunfo lo depositará en lo más alto de la tabla anual: Rosario Central está en lo más alto con 56 puntos, mientras que el equipo de Arruabarrena suma 54. En el grupo A está tercero con 24.