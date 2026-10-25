Guatemala

Guatemala será sede de los XII Juegos Centroamericanos para estudiantes con discapacidad, con 744 atletas escolares

Las delegaciones de los siete países del istmo comenzarán a llegar el 25 de octubre, antes de la apertura oficial prevista para el día siguiente y de las pruebas programadas hasta el 29

Guatemala recibe a 744 atletas en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad del Codicader.
La delegación guatemalteca reúne a 112 atletas escolares juramentados por las autoridades del Ministerio de Educación. (DIGEF/Mineduc)
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Guatemala será sede de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader), que reunirán a 744 atletas escolares de los siete países de Centroamérica.

Las delegaciones comenzarán a llegar este domingo 25 de octubre y la inauguración oficial está prevista para el lunes 26.

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La competencia tendrá actividades en los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Quetzaltenango.

El programa deportivo contempla paratletismo, paranatación, golbol y bochas, mientras que la boccia tendrá una presentación como deporte de exhibición.

Guatemala recibe a 744 atletas en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad del Codicader.
Con una comitiva de 148 participantes, la delegación de Panamá se encuentra preparada para participar en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad. (DIGEF/Mineduc)

Guatemala volverá a albergar este encuentro regional 13 años después de su anterior organización. Las jornadas deportivas buscan reunir a estudiantes con discapacidad de los países del istmo en un espacio de competencia escolar, convivencia e integración regional.

La competencia comenzará tras la clasificación de los deportistas

El calendario prevé la recepción de las delegaciones el domingo 25 de octubre. Al día siguiente se realizará la clasificación de los participantes según sus discapacidades y tendrá lugar el acto inaugural de los juegos.

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Las competencias se disputarán entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre. La clausura quedó programada para el viernes 30, aunque la convocatoria general del evento lo sitúa entre el 25 y el 31 de octubre.

Guatemala recibe a 744 atletas en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad del Codicader.
Costa Rica participará en los juegos y ya juramentó a su delegación. (DIGEF/Mineduc)

La organización está a cargo del Ministerio de Educación de Guatemala, por medio de la Dirección General de Educación Física (DIGEF).

La entidad coordinará las actividades deportivas y el concurso de la Clase de Educación Física Centroamericana, que contará con representantes de Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Guatemala participará con 112 atletas escolares

La delegación anfitriona estará integrada por 112 atletas en condición de discapacidad, quienes fueron juramentados por la ministra de Educación, Anabella Giracca, antes del inicio de la competencia.

Durante el acto, Giracca entregó la bandera nacional a los nadadores Waleska Saraí Plata Fajardo y Edgar Humberto Rivera Pérez, designados como abanderados de Guatemala. Ambos competirán en paranatación y ya representaron al país en competencias nacionales e internacionales.

Plata, de 15 años, y Rivera, de 16, participaron en la edición 2024 de los Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad, realizada en Panamá.

Guatemala recibe a 744 atletas en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad del Codicader.
La delegación guatemalteca reúne a 112 atletas escolares juramentados por las autoridades del Ministerio de Educación. (DIGEF/Mineduc)

También estuvieron en los Juegos Escolares Centroamericanos de Discapacidad de 2025, que tuvieron lugar en Colombia bajo la organización del Comité Paralímpico Internacional.

El director de la DIGEF, Sergio Cifuentes Chete, destacó durante la juramentación la función de los juegos como espacio de inclusión e integración para los deportistas escolares de la región.

Habrá exhibiciones de phygital y propuestas de docentes

La edición 2026 incluirá una exhibición de los Phygital School Games, una propuesta que combina actividades físicas y digitales. La DIGEF presentará una versión adaptada de esta disciplina, que forma parte de los Juegos Nacionales de Guatemala desde 2025.

La exhibición incluirá las modalidades Phygital Dancing, basada en el baile, y Phygital DragxDrive, una carrera de sillas de ruedas con obstáculos. Los atletas de paranatación, paratletismo y bochas podrán participar de esta experiencia.

Guatemala recibe a 744 atletas en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad del Codicader.
Los nadadores Waleska Saraí Plata y Edgar Humberto Rivera encabezarán a la delegación anfitriona como abanderados nacionales. (DIGEF/Mineduc)

También competirán dos docentes guatemaltecos en el Concurso de la Clase de Educación Física Centroamericana. Brenda Nineth López, de Alta Verapaz, y Brayex Aparicio Ajú, de Chimaltenango, presentarán propuestas para estudiantes de primaria los días 27 y 28 de octubre en el Gimnasio Municipal de San Martín Zapotitlán, en Retalhuleu.

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