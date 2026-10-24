Una aliada de Olivia Benson volverá a ‘La ley y el orden: UVE’ después de 8 años

Mariska Hargitay continúa al frente del elenco como la capitana Olivia Benson. (NBC)

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Hace más de dos décadas, fingió su propia muerte para escapar de un cartel de la droga que había puesto precio a su cabeza. Solo dos detectives conocieron la verdad: que seguía con vida, protegida bajo una identidad falsa. Ahora, ese personaje regresará a Law & Order: Special Victims Unit (La ley y el orden: UVE) en su temporada 28, ocho años después de su última aparición en pantalla.

Se trata de la fiscal Alexandra Cabot, interpretada por la actriz Stephanie March, quien reaparecerá en el noveno episodio de la nueva entrega, según confirmó la revista Variety.

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Cabot se incorporó a Unidad de Víctimas Especiales durante su segunda temporada, en el año 2000, y se mantuvo como miembro del elenco principal hasta la quinta temporada, en 2003. Durante ese período, trabajó codo a codo con la detective Olivia Benson (interpretada por Mariska Hargitay) y el detective Elliot Stabler. Así, llegó a ser una pieza central de las investigaciones del equipo.

La última aparición de Cabot en “La ley y el orden: UVE” ocurrió en 2018, durante la temporada 19. (NBC)

La salida del personaje de la grilla regular respondió a un giro dramático: Cabot fue blanco de un intento de asesinato por parte de una organización criminal y simuló su propia muerte para ingresar al programa de protección de testigos. Benson y Stabler fueron los únicos en descubrir la verdad sobre su paradero.

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Tras su salida, el personaje regresó en la sexta temporada para testificar contra el hombre que había intentado matarla. Luego, March volvió a interpretar a Cabot en apariciones puntuales durante las temporadas 10, 11, 13 y, por última vez hasta ahora, en la temporada 19, en 2018, en el episodio titulado “Sunk Cost Fallacy”. La actriz también retomó el papel en “Conviction”, un spin-off de corta duración estrenado en 2006.

En esa última aparición de 2018 se reveló que Cabot había tomado un nuevo rumbo profesional: dejó el sistema de justicia penal para integrarse a una operación clandestina que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica a desaparecer y adoptar nuevas identidades. Esa decisión generó un conflicto moral y legal con Benson, quien descubrió sus actividades.

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Alexandra Cabot volverá a la Unidad de Víctimas Especiales en el noveno episodio de la temporada 28. (NBC)

Todavía no se han revelado los detalles de la trama que traerá de regreso a Cabot en esta ocasión; sin embargo, es posible que su experiencia en la asistencia a víctimas vuelva a cruzarse con el trabajo de la Unidad de Víctimas Especiales.

La vuelta de March se suma a otro anuncio que generó expectativa entre los seguidores de la serie: el regreso de Christopher Meloni como el detective Elliot Stabler para el episodio 600, un hito que la producción celebrará con la dirección especial de Hargitay. La propia actriz adelantó la reunión en redes sociales con fotografías del rodaje acompañadas de la frase “Happy 600”.

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“Amo a Chris y amo actuar con Chris, así que siempre estoy dispuesta a trabajar con él y a reunir a Benson y Stabler. Son más felices cuando están juntos”, respondió previamente a Deadline la estrella de la serie.

Mariska Hargitay adelantó el regreso de Christopher Meloni en "La ley y el orden: Special Victims Unit"(Instagram/@therealmariskahargitay)

Law & Order: SVU, creada por Dick Wolf, es la serie dramática de primetime más longeva de la historia de la televisión estadounidense. La temporada 28 se estrenó en Estados Unidos el 8 de octubre y se emite los jueves a las 21.00 horas por la cadena NBC. El elenco actual incluye, además de Hargitay e Ice T, a Peter Scanavino, Kelli Giddish, Kevin Kane, Aimé Donna Kelly y Corey Cott.

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En Latinoamérica, la nueva entrega llegará el 3 de noviembre por Universal+.