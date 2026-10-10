La crítica de Pierre Gasly a la F1 por el choque de Norris y la comparación con el castigo a Franco Colapinto en Bakú

Guardar

El toque entre Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren) en la última vuelta de la Sprint fue uno de los hechos más destacados del evento ganado por Max Verstappen en el Gran Premio de Singapur, y también significó la tercera colisión entre compañeros de equipo en pocas semanas, luego de los incidentes protagonizados por los autos de Alpine (Franco Colapinto y Pierre Gasly) y Racing Bulls (Arvid Lindblad y Liam Lawson) en Azerbaiyán, pero solo el argentino fue penalizado por su equivocación y el francés cuestionó este sábado la vara de los comisarios en su toma de decisiones.

Gasly finalizó en el noveno lugar de la carrera corta, por detrás del propio Norris, quien no fue penalizado por intentar adelantar a Piastri y causar un accidente que forzó el abandono del australiano. De esta manera, el británico sumó un punto y el galo se quedó con las manos vacías. A partir de esto, el hombre de Alpine alzó la voz: “Habría sumado un punto si Lando hubiera sido penalizado. No deberías chocar contra tu compañero de equipo”.

PUBLICIDAD

En un intercambio con diferentes medios, al que tuvo acceso el portal especializado Motorsport, el piloto de 30 años respondió si creía que los comisarios tratan los incidentes entre compañeros de escudería de manera diferente: “Pasó lo de Lindblad y Lawson en Bakú. Desafortunadamente, Franco (Colapinto) recibió una sanción bastante dura en Bakú. Es otro caso de dos compañeros de equipo que chocan. Estoy seguro de que lo discutiremos con los comisarios”.

*El error de Colapinto en Bakú

De esta manera, recordó lo sucedido en la vuelta 35 del GP de Azerbaiyán. En el reinicio de la carrera, el argentino bloqueó antes de llegar al final de la recta principal y llegó pasado a la primera curva. Eso lo hizo chocar con Pierre Gasly, quien se llevó puesto a Lando Norris. Los tres monoplazas abandonaron.

PUBLICIDAD

Simultáneamente, Lindblad también lo sacó de pista a Liam Lawson en el mismo sector y, más allá de que ambos siguieron en pista, ese accidente no tuvo castigo. En contraposición, a Franco Colapinto le dieron cinco puestos de sanción a cumplir en el GP de Baréin en Malasia, donde salió desde la anteúltima posición sobre 22 lugares y finalizó en la 13° colocación.

De hecho, el asesor de Alpine, Flavio Briatore, puso la lupa en esa postura de los comisarios: “Merecíamos ser penalizados. No entiendo por qué Racing Bulls no fue penalizado, porque Lindblad le hizo exactamente lo mismo a Lawson. ¿Por qué fuimos penalizados y Lindblad no?”.

PUBLICIDAD

*El resumen de la Sprint

En este punto, Gasly evitó ir más allá sobre la decisión tomada con Norris por su accidente con Piastri en Marina Bay: “No voy a entrar en ese tema, no sé. Tenemos comisarios para eso. Ellos tomaron su decisión. Lo que diga el árbitro está bien, el árbitro tiene razón”.

La resolución de la investigación de la F1 sobre ese toque entre los McLaren indicó que “los comisarios consideraron que ambos pilotos contribuyeron al incidente y que ninguno de ellos fue total ni predominantemente responsable de la colisión. Por lo tanto, los comisarios determinaron que no se tomarían medidas adicionales”.

PUBLICIDAD

La queja de Pierre Gasly tuvo lugar después de no haber podido sumar con Alpine en la Sprint, que registró el abandono de Franco Colapinto por un problema mecánico. Mientras tanto, Racing Bulls sumó cuatro puntos por el quinto lugar de Lawson, alcanzó 94 unidades en el campeonato de constructores y amplió su ventaja con el team francés, que permanece sexto (68).

Ya en la clasificación, el bonaerense tuvo una mala producción y largará desde el 15° lugar, Gasly lo hará desde la 7° ubicación y la pole le quedó a Max Verstappen. La carrera principal a 62 vueltas se realizará este domingo a partir de las 9 de la mañana (horario de Argentina).

PUBLICIDAD

*El compacto de la clasificación en Singapur

Así será la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur en la Fórmula 1

Max Verstappen se quedó con la pole position en el circuito callejero de Marina Bay (Foto: @F1)