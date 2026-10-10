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Escandaloso accidente entre los McLaren a metros del final de la Sprint: Lando Norris se tocó con Oscar Piastri y lo dejó fuera de carrera

El británico intentó superar al australiano por la parte interna de una curva, no encontró espacio y ambos monoplazas sufrieron las consecuencias de la maniobra

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El toque entre Lando Norris y Oscar Piastri en los metros finales de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur alteró el resultado de McLaren, después de que el británico intentara superar a su compañero por el sector interno de una curva y se quedara sin espacio. El contacto perjudicó a los dos pilotos: Norris cayó hasta el octavo puesto y Piastri terminó fuera de carrera.

La maniobra ocurrió en la última vuelta de la prueba corta disputada este sábado 10 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay, cuando ambos autos de McLaren peleaban por una posición dentro de los puntos. Piastri circulaba delante de Norris, quien buscó una oportunidad por dentro al llegar a una curva. El británico lanzó su monoplaza sobre el vértice, pero el margen se redujo y los dos coches entraron en contacto.

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El australiano quedó afectado por el impacto y perdió la posibilidad de sumar unidades. Norris también debió completar los últimos metros con daños en su auto, lo que lo hizo retroceder en el clasificador. La clasificación final dejó al británico en la octava posición, último lugar que otorgó puntos, mientras que Piastri debió abandonar.

Tras cruzar la meta, Norris pidió disculpas a Piastri por radio por el accidente. El gesto llegó en un momento de tensión para la escudería, que había colocado a ambos pilotos entre los primeros cinco puestos durante buena parte de una Sprint que tuvo varios abandonos y cambios en el orden. “Lamento lo ocurrido. Obviamente, no quería que pasara eso, pero creía que ya estaba completamente a su lado. Simplemente me quedé sin espacio en el vértice, pero ya estaba ahí, así que...”, manifestó.

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Los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, tuvieron un accidente en la última vuelta de la carrera

El incidente se produjo en la curva 4 de Marina Bay, cuando los dos McLaren se acercaban al cierre de las 20 vueltas programadas. Oscar Piastri ocupaba el cuarto puesto, por detrás de Charles Leclerc, y Lando Norris marchaba quinto, teniendo por detrás al líder del campeonato, Kimi Antonelli. Ambos tenían condiciones de sumar unidades para la puja por el título.

Norris se aproximó a su compañero y optó por una maniobra interna en una de las curvas del tramo final. Piastri ya tenía la trazada comprometida y el espacio para que los dos autos completaran el giro se redujo. El contacto fue inevitable y modificó el desenlace de una carrera en la que McLaren había mantenido a sus dos monoplazas entre los aspirantes a un resultado importante.

El toque dejó sin continuidad la disputa directa entre los pilotos de la misma escudería. El resultado representa un costo para el equipo en una jornada en la que el australiano estaba situado por delante de su compañero.

En diálogo con ESPN, Lando Norris intentó minimizar lo acontecido al manifestar: “Son carreras. Vi un hueco e intenté ir por él. El espacio se cerró, un poco más de lo que me hubiese gustado”. Oscar Piastri, por su parte, fue políticamente correcto al declarar: “Sí, tengo que verlo bien. No es una situación ideal para el equipo. Lo voy a ver bien, podría haber sido diferente”.

Luego, en diálogo con Sky Sport, el australiano esbozó: “No lo he visto bien. Es decir, desde mi punto de vista, no... Ya sabes, es por el cuarto y el quinto puesto en una carrera al sprint, así que... Me da igual. Obviamente, ahora es mucho trabajo para el equipo arreglar ambos coches, así que... Sí, una pena para el equipo”.

El campeón del mundo, en cambio, sostuvo que le gustaría volver atrás y revisar la acción y recalcó que había un espacio disponible. “Me disculpé con ellos porque uno de los autos está fuera, pero, como dije, el resto lo iremos a revisar”, concluyó.

Piastri también analizó la situación en diálogo con F1 TV. “Tengo... tengo que revisarlo. O sea, yo... no lo vi en el vértice. Miré hacia atrás al entrar en la curva y vi que estaba bastante lejos para ser una curva así, pero... no sé. Lo revisaré y el equipo podrá hacer lo que corresponda”.

Mientras los McLaren protagonizaban el accidente que marcó el final de la Sprint, Max Verstappen sostuvo el liderazgo y se impuso en Singapur con un tiempo de 1:46.345. El neerlandés controló la carrera desde el inicio y cruzó la meta por delante de Lewis Hamilton, quien terminó a 2,591 segundos.

Charles Leclerc completó el podio, a 14,280 segundos del vencedor. Andrea Kimi Antonelli concluyó cuarto, seguido por Liam Lawson, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg. Norris, tras el roce con Piastri, quedó detrás del alemán y cerró la zona de puntos.

De esta manera, Antonelli ahora lidera el Campeonato de Pilotos con 325 puntos por delante de Russell (236), Hamilton (221) y Leclerc (197). Con la victoria, Verstappen (196) superó a Norris (189) y figura en el quinto lugar. En el Campeonato de Constructores, Red Bull Racing (306) le acortó la diferencia a McLaren (317) en la pelea por el tercer lugar y Racing Bulls (94) estiró la brecha en el quinto puesto con Alpine (68). Haas ahora está séptimo con 30 unidades.

La carrera tuvo un desarrollo condicionado por abandonos. Gabriel Bortoleto y Valtteri Bottas dejaron la competencia en la octava vuelta, mientras que Alex Albon también se retiró antes del cierre. Esa sucesión de incidentes redujo la cantidad de autos en pista y modificó las referencias estratégicas de los equipos.

La Sprint también tuvo el abandono de Franco Colapinto, quien había largado desde la undécima posición. El piloto argentino dejó la prueba cuando circulaba detrás del auto de seguridad, en un episodio atribuido de forma preliminar a un inconveniente mecánico. El argentino no pudo aprovechar la carrera corta para avanzar hacia la zona de puntos y deberá enfocarse en la actividad principal del Gran Premio de Singapur.

Una lástima obviamente... Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es. Una lástima porque era una buena oportunidad. Ahora intentaremos arreglarlo y volver en la qualy, sin las vueltas de la Sprint Race. Ojalá podamos hacer un par de cambios buenos”, manifestó el argentino una vez finalizada la competencia.

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