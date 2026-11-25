La estadounidense R'Bonney Gabriel consiguió la novena corona para su país en la historia de Miss Universo (REUTERS/Jonathan Bachman)

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La historia de Miss Universo está ligada a países que han conseguido destacar en distintas etapas de la competencia. Desde su primera ceremonia, en 1952, el certamen ha reunido a representantes de todo el mundo, pero algunas naciones han logrado acumular más títulos que otras.

Este martes 24 de noviembre, el concurso celebra su edición número 75 con una gala en San Juan, Puerto Rico. Más de 100 candidatas participan en este evento especial, que incluye homenajes a los orígenes del certamen y a algunas de sus figuras más recordadas.

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La final tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y contará con Mario Lopez y R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, como presentadores principales. La sede también añade un elemento especial a la celebración: Puerto Rico figura entre los territorios con más triunfos en la historia del concurso.

El recuento histórico permite conocer cuáles han dominado el palmarés y quiénes fueron las mujeres que llevaron sus respectivas bandas hasta el primer lugar

Estados Unidos lidera el historial de Miss Universo con nueve coronas

Estados Unidos encabeza el historial de Miss Universo con nueve ganadoras desde la primera corona obtenida por Miriam Stevenson en 1954 (Miss Universe Organization Website)

Estados Unidos es el país que más veces ha ganado Miss Universo. Su primera representante en obtener el título fue Miriam Stevenson, en 1954. Desde entonces, otras ocho estadounidenses consiguieron la corona en distintas ediciones del concurso.

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Estas son sus nueve ganadoras:

Miriam Stevenson (1954)

Carol Morris (1956)

Linda Bement (1960)

Sylvia Louise Hitchcock (1967)

Shawn Weatherly (1980)

Chelsi Smith (1995)

Brook Lee (1997)

Olivia Culpo (2012)

R’Bonney Gabriel (2022)

El último triunfo estadounidense llegó con Gabriel, quien fue coronada en enero de 2023, aunque la edición correspondía a Miss Universo 2022. La ceremonia se pospuso para evitar coincidir con el Mundial de Qatar.

Venezuela ocupa el segundo lugar con siete reinas

Venezuela es el segundo país con más títulos en la historia del certamen. Sus siete victorias comenzaron en 1979, con Maritza Sayalero, y continuaron con Irene Sáez (1981), Bárbara Palacios (1986), Alicia Machado (1996), Dayana Mendoza (2008), Stefanía Fernández (2009) y Gabriela Isler (2013).

Venezuela suma siete títulos de Miss Universo y es el segundo país con más victorias en la historia del certamen. (Archivo)

Uno de los episodios más recordados de su trayectoria ocurrió en 2009, cuando Dayana Mendoza coronó a su compatriota Stefanía Fernández. De esta manera, Venezuela consiguió dos victorias consecutivas, un hecho excepcional en la historia de Miss Universo.

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Puerto Rico completa el podio con cinco títulos

El tercer puesto pertenece a Puerto Rico, que suma cinco coronas. La primera llegó en 1970 con Marisol Malaret, quien hizo historia como la primera puertorriqueña en ganar el certamen. Después triunfaron Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

La victoria de Zuleyka Rivera en 2006 fue la última vez que Puerto Rico consiguió el título de Miss Universo ( EFE/Thais Llorca/Archivo)

Precisamente, Malaret tiene un papel especial en la celebración de este año. Según People, las fotografías oficiales de las candidatas incorporaron el cetro histórico que ella sostuvo cuando obtuvo el título en 1970, una pieza que fue donada por su hija para los homenajes por el aniversario.

México y Filipinas comparten el cuarto lugar

Con cuatro coronas cada uno, México y Filipinas ocupan el siguiente puesto del ranking histórico.

Fátima Bosch obtuvo la cuarta corona para México en 2025, (Foto AP /Sakchai Lalit, archivo)

México consiguió sus títulos con Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010), Andrea Meza (2020) y Fátima Bosch (2025). Esta última fue la encargada de devolverle el triunfo al país después de cinco años y entregará la corona a su sucesora durante la gala de este martes.

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Por su parte, Filipinas obtuvo sus cuatro victorias gracias a Gloria Diaz (1969), Margarita Moran (1973), Pia Wurtzbach (2015) y Catriona Gray (2018).

Con el triunfo de Catriona Gray en 2018, Filipinas consiguió su segunda corona en apenas tres años, después de la victoria de Pia Wurtzbach en 2015 (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Suecia, Sudáfrica e India tienen tres ganadoras

Otros tres países comparten el siguiente escalón, con tres coronas cada uno.

Suecia consiguió sus títulos con Hillevi Rombin (1955), Margareta Arvidsson (1966) e Yvonne Ryding (1984). Sudáfrica, en tanto, celebró las victorias de Margaret Gardiner (1978), Demi-Leigh Nel-Peters (2017) y Zozibini Tunzi (2019).

Harnaaz Sandhu consiguió la tercera corona de Miss Universo para India en 2021 (REUTERS/Ronen Zvulun)

India completa este grupo gracias a Sushmita Sen (1994), Lara Dutta (2000) y Harnaaz Sandhu (2021).

Detrás aparecen Francia, Colombia, Japón, Canadá, Australia, Trinidad y Tobago, Tailandia, Finlandia y Brasil, con dos títulos cada uno.