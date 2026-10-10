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Tras el abandono en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: hora y TV

Luego de tener actividad en el trazado urbano, el corredor argentino volverá a salir a pista para buscar ordenarse en la grilla de la carrera principal

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LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE SINGAPUR DE FÓRMULA 1

Sábado 10 de octubre

Clasificación: 10.30 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Domingo 11 de octubre

Carrera a 62 vueltas: 09.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

11:57 hsHoy

Tras el choque a su compañero, Norris fue superado por Verstappen en el Campeonato y Racing Bulls estiró la brecha con Alpine: las tablas de la Fórmula 1

El neerlandés ganó la Sprint y se aprovechó para saltar al quinto lugar del certamen de pilotos. Además, Red Bull recortó distancias con McLaren en el torneo de Constructores

Max Verstappen se quedó con la victoria en la Carrera Sprint del Gran Premio de Singapur en una cita marcada por la lluvia, los abandonos y un choque entre compañeros de equipo que alteró el campeonato: Lando Norris y Oscar Piastri se tocaron cuando iban cuarto y quinto, el australiano abandonó y el británico cayó al octavo lugar, lo que permitió al neerlandés de Red Bull Racing superarlo en la tabla de pilotos y a Red Bull recortar distancias con McLaren en el campeonato de constructores.

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11:49 hsHoy

El momento del abandono de Franco Colapinto en la Sprint del GP de Singapur detrás del auto de seguridad: qué le pasó a su Alpine

El monoplaza del corredor argentino se detuvo repentinamente cuando la actividad estaba neutralizada por un accidente de George Russell

Imágenes desde la cámara a bordo del monoplaza de Franco Colapinto durante la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo una primera parte del sábado para el olvido en el Gran Premio de Singapur. Si bien protagonizó una buena largada, en la pelea por la posición con Pierre Gasly mostró distancia para evitar otro accidente y pocos metros más tarde fue superado por dos coches más para caer al 13° lugar. El despiste del líder George Russell, cuando iba a comenzar la segunda vuelta, le presentó una segunda oportunidad pero no pudo aprovecharla: abandonó cuando estaba el auto de seguridad.

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11:39 hsHoy

Franco Colapinto abandonó en la Sprint de Singapur: Verstappen ganó una carrera de F1 que tuvo un accidente insólito entre los McLaren en el final

El neerlandés se quedó con la victoria en una cita que tuvo un choque entre los pilotos de McLaren en los metros finales. El argentino debió dejar la cita cuando giraba detrás del auto de seguridad por un presunto problema mecánico.

La carrera Sprint del Gran Premio de Singapur tuvo todos los condimentos. Max Verstappen se quedó con la victoria en una cita que comenzó con media hora de demora por la intensa lluvia que cayó en la previa: sólo 13 monoplazas de los 22 cruzaron la meta.

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11:19 hsHoy

Escandaloso accidente entre los McLaren a metros del final de la Sprint: Lando Norris se tocó con Oscar Piastri y lo dejó fuera de carrera

El británico intentó superar al australiano por la parte interna de una curva, no encontró espacio y ambos monoplazas sufrieron las consecuencias de la maniobra

El toque entre Lando Norris y Oscar Piastri en los metros finales de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur alteró el resultado de McLaren, después de que el británico intentara superar a su compañero por el sector interno de una curva y se quedara sin espacio. El contacto perjudicó a los dos pilotos: Norris cayó hasta el octavo puesto y Piastri terminó fuera de carrera.

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10:52 hsHoy

EL RESUMEN DE LA SPRINT

10:51 hsHoy

¡Bienvenidos! Tras la carrera Sprint que inauguró la actividad de la jornada, Franco Colapinto volverá a salir a pista este sábado para la clasificación que ordenará la grilla principal de la carrera del Gran Premio de Singapur.

Franco Colapinto volverá a salir a pista en Singapur (Foto: Reuters/Caroline Chia)
Franco Colapinto volverá a salir a pista en Singapur (Foto: Reuters/Caroline Chia)

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