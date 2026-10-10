Tras el abandono en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: hora y TV

LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE SINGAPUR DE FÓRMULA 1
Sábado 10 de octubre
Clasificación: 10.30 (Argentina) / 21.00 (Singapur)
Domingo 11 de octubre
Carrera a 62 vueltas: 09.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
Max Verstappen se quedó con la victoria en la Carrera Sprint del Gran Premio de Singapur en una cita marcada por la lluvia, los abandonos y un choque entre compañeros de equipo que alteró el campeonato: Lando Norris y Oscar Piastri se tocaron cuando iban cuarto y quinto, el australiano abandonó y el británico cayó al octavo lugar, lo que permitió al neerlandés de Red Bull Racing superarlo en la tabla de pilotos y a Red Bull recortar distancias con McLaren en el campeonato de constructores.
Franco Colapinto tuvo una primera parte del sábado para el olvido en el Gran Premio de Singapur. Si bien protagonizó una buena largada, en la pelea por la posición con Pierre Gasly mostró distancia para evitar otro accidente y pocos metros más tarde fue superado por dos coches más para caer al 13° lugar. El despiste del líder George Russell, cuando iba a comenzar la segunda vuelta, le presentó una segunda oportunidad pero no pudo aprovecharla: abandonó cuando estaba el auto de seguridad.
La carrera Sprint del Gran Premio de Singapur tuvo todos los condimentos. Max Verstappen se quedó con la victoria en una cita que comenzó con media hora de demora por la intensa lluvia que cayó en la previa: sólo 13 monoplazas de los 22 cruzaron la meta.
El toque entre Lando Norris y Oscar Piastri en los metros finales de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur alteró el resultado de McLaren, después de que el británico intentara superar a su compañero por el sector interno de una curva y se quedara sin espacio. El contacto perjudicó a los dos pilotos: Norris cayó hasta el octavo puesto y Piastri terminó fuera de carrera.
EL RESUMEN DE LA SPRINT
¡Bienvenidos! Tras la carrera Sprint que inauguró la actividad de la jornada, Franco Colapinto volverá a salir a pista este sábado para la clasificación que ordenará la grilla principal de la carrera del Gran Premio de Singapur.