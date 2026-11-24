A lo largo de distintas ediciones, la última pregunta del certamen ha dado lugar a intervenciones sobre igualdad de género, salud pública, pobreza y liderazgo femeninp (REUTERS/Elijah Nouvelage TPX IMAGES OF THE DAY)

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La pregunta final de Miss Universo resume en menos de un minuto la preparación de las concursantes, sus posturas y su capacidad para responder ante una audiencia global. A pocas horas de la gala de este 24 de noviembre, algunas respuestas de ediciones anteriores permiten observar cómo el certamen ha dado espacio a temas como el liderazgo, la salud pública y la representación, más allá de la belleza.

La ronda no define por sí sola a la ganadora, pero suele dejar frases que trascienden la transmisión. Algunas concursantes aprovechan ese momento para defender el concurso; otras presentan una causa social o responden sobre asuntos que van más allá del escenario.

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Sushmita Sen y el hito para India en 1994

Sushmita Sen ganó Miss Universo en 1994 y se convirtió en la primera representante de India en obtener la corona. Tenía apenas 18 años cuando llegó al certamen. Durante la ronda final, respondió una pregunta sobre lo que significaba para ella ser mujer.

Sushmita Sen, ganadora de Miss Universo 1994 junto a Carolina Gómez y la venezolana Minorka Mercado. Twitter @SrtaColombia

Sen dijo: “Ser mujer es un regalo de Dios que todas debemos apreciar. El origen de un hijo es una madre, que es una mujer. Ella le muestra a un hombre lo que es cuidar, compartir y amar. Esa es la esencia de una mujer”, según Femina.

Ella obtuvo el título, mientras que Minorka Mercado, de Venezuela, quedó como primera finalista y Carolina Gómez, de Colombia, como segunda.

Lara Dutta respondió a quienes cuestionaban los certámenes

Seis años después, Lara Dutta enfrentó una pregunta que puso al propio concurso bajo escrutinio. La representante de India debía responder a las críticas de un grupo de manifestantes en Chipre, quienes protestaban contra Miss Universo por considerarlo ofensivo para las mujeres.

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Lara Dutta obtuvo una de las calificaciones individuales más altas de Miss Universo 2000 (Captura de video)

“Los certámenes como Miss Universo nos dan a las mujeres jóvenes una plataforma para abrirnos camino en los campos que queremos, ya sea el emprendimiento, las Fuerzas Armadas o la política. Nos dan un espacio para hablar de nuestras decisiones y opiniones, y eso nos hace fuertes e independientes”, respondió.

Esta fue la pregunta final de Miss Universo 2000, edición en la que Dutta también destacó en las rondas previas. La candidata respondió otras tres preguntas sobre su familia de pilotos, el papel de las mujeres en la política y sus conocimientos de danza clásica india. Según los reportes de aquella edición, obtuvo una calificación individual de 9,99, considerada la más alta en la historia del concurso.

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Pia Wurtzbach habló del VIH antes del error de Steve Harvey

En 2015, Pia Wurtzbach respondió por qué merecía convertirse en Miss Universo con un mensaje sobre el compromiso social que asumiría como ganadora. La representante de Filipinas aseguró que utilizaría su voz para influir en los jóvenes y generar conciencia sobre el VIH, una causa relevante para su país.

Pia Wurtzbach incluyó la prevención y la concientización sobre el VIH entre las causas que quería impulsar como Miss Universo (AFP)

“Ser Miss Universo es tanto un honor como una responsabilidad. Si fuera Miss Universo, utilizaría mi voz para influir en los jóvenes y crearía conciencia sobre ciertas causas, como el VIH, que es un tema oportuno y relevante para mi país, Filipinas”, respondió.

La candidata concluyó con una declaración sobre la confianza en sí misma: “Quiero mostrarle al mundo, al universo más bien, que soy bella con confianza y con corazón”.

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Minutos después, Wurtzbach protagonizó uno de los episodios más recordados del certamen. El presentador Steve Harvey anunció por error que la colombiana Ariadna Gutiérrez había ganado la competencia, pero regresó al escenario para corregir el resultado: la filipina era la verdadera vencedora.

Catriona Gray habló sobre la pobreza en la ronda decisiva de 2018

En Miss Universo 2018, Catriona Gray habló de su experiencia en Tondo, uno de los sectores más pobres de Manila, al responder la pregunta final. La representante de Filipinas debía explicar cuál había sido la lección más importante de su vida y cómo la aplicaría si obtenía la corona.

. Catriona Gray destacó su trabajo en Tondo, Manila, como una experiencia que influyó en su manera de entender la gratitud y la solidaridad (REUTERS/Athit Perawongmetha)

“Trabajo mucho en los barrios marginales de Tondo, Manila, y la vida allí es muy pobre y triste. Siempre me he enseñado a buscar la belleza en esa realidad, a encontrarla en los rostros de los niños y a estar agradecida. Como Miss Universo, llevaría esta perspectiva para ver el lado positivo de las situaciones y evaluar dónde podría aportar o brindar ayuda como portavoz. Si también pudiera enseñar a las personas a ser agradecidas, podríamos tener un mundo maravilloso, donde la negatividad no pudiera crecer y los niños pudieran sonreír”, respondió.

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Sin embargo, sus palabras generaron reacciones divididas. Algunos usuarios de redes sociales cuestionaron que su mensaje pudiera romantizar la pobreza al hablar de encontrar belleza en medio de las carencias.

En enero de 2019, Gray rechazó esa interpretación durante una entrevista con la periodista Jessica Soho. “No estaba romantizando la pobreza. No estoy diciendo que sea hermoso allí”, aclaró. Explicó que se refería al espíritu, la voluntad y la determinación de las personas que había conocido, no a las condiciones en las que vivían.

Zozibini Tunzi pidió enseñar liderazgo a las niñas

En 2019, Zozibini Tunzi aprovechó la pregunta final de Miss Universo para hablar sobre la importancia del liderazgo femenino. La representante de Sudáfrica debía responder qué era lo más importante que se debía enseñar a las niñas y destacó las barreras sociales que han limitado su participación en espacios de decisión.

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Zozibini Tunzi puso el liderazgo femenino en el centro de su respuesta final en Miss Universo 2019 (REUTERS/Elijah Nouvelage)

“Creo que lo más importante que debemos enseñar a las niñas es el liderazgo. Es algo que les ha faltado a las niñas y a las mujeres durante mucho tiempo, no porque no queramos asumirlo, sino por las etiquetas que la sociedad nos ha impuesto. Creo que somos los seres más poderosos del mundo y que deberíamos tener todas las oportunidades. Eso es lo que debemos enseñarles: a ocupar espacios y hacerse valer en la sociedad”, respondió.

Tunzi también destacó en la ronda previa del Top 5. Steve Harvey le preguntó qué más podían hacer los líderes para proteger a las futuras generaciones del cambio climático. La candidata pidió mayor compromiso de los gobiernos y las empresas, pero también señaló que las personas podían contribuir al cuidado del planeta.

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La sudafricana obtuvo la corona y se convirtió en la tercera representante de su país en ganar Miss Universo, después de Margaret Gardiner (1978) y Demi-Leigh Nel-Peters (2017). También fue la primera mujer negra en obtener el título desde Leila Lopes, de Angola, en 2011.