Natalie Weber contó en el ciclo el malestar de la mujer del exarquero por las imágenes con la influencer en Tropitango (Video: Intrusos/ América TV)

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La noche del sábado en el Tropitango dejó un video que, en pocas horas, se convirtió en un problema doméstico para Pablo Migliore. Según reveló Natalie Weber en Intrusos (América TV), Natalia Brucki, la esposa del exarquero, no recibió nada bien las imágenes que circularon en redes y que mostraban al participante de MasterChef Celebrity (Telefe) muy cerca de Marta Fort, con quien compartió una salida nocturna grupal en el boliche de General Pacheco. “Está a las patadas con la mujer”, fue la frase con la que Weber describió el estado de situación en el hogar del exfutbolista.

El trasfondo del conflicto no es menor si se considera quién es Brucki y el tiempo que lleva junto a Migliore. Los dos están en pareja desde hace 18 años, son padres de Santino y Vito, y comparten además proyectos laborales: ella es fotógrafa de fútbol y lleva adelante una marca de ropa para mujeres en Ramos Mejía junto a una socia. Migliore tiene también a Tomás, un hijo de una relación anterior, y los tres chicos ocupan un lugar tan central en su vida que lleva sus nombres tatuados en el pecho. Con ese historial, el video del Tropitango tomó otra dimensión para la familia.

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Pablo Migliore y Natalia Brucki llevan 18 años en pareja, tienen dos hijos en común y comparten proyectos laborales en Ramos Mejía

Lo que encendió la mecha fue un gesto preciso que las cámaras de la gente en el boliche captaron y que Weber analizó en detalle desde el piso de Intrusos. En las imágenes de la noche, se lo vio a Migliore charlando muy cerca de la influencer y llamó la atención con un gesto en el que simulaba sacarse la alianza y tirarla. “Como que se olvidó que está casado”, sintetizó Weber, mientras los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich coincidían en que el movimiento era difícil de pasar por alto.

La noche había comenzado mucho antes del boliche. Según detalló Weber, la previa fue una cena organizada por Rocío Robles en la casa de Luck Ra, con pizza y sushi, que derivó en quejas de un vecino. Desde ahí, el grupo de participantes de MasterChef partió en el party bus —también de Luck Ra— hacia el Tropitango, adonde los había convocado Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama y también participante del programa, que tocaba esa noche. Fue en ese contexto bailable, con la música a todo volumen y el público abajo del escenario, donde se registraron las imágenes que después recorrieron las redes. Migliore tomó a Marta de la cintura mientras conversaban, y en un momento hizo el gesto del anillo que desató todo el revuelo. Luego del Tropitango, el grupo se fue a la casa de Hernán Coronel, donde estaba reunida toda su familia.

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Marta Fort desmintió cualquier vínculo romántico con el exfutbolista y ratificó su soltería a través de sus redes sociales

La lectura del panel de Intrusos fue unánime: aunque entre el exarquero y la hija de Ricardo Fort no hubiera ocurrido nada, el gesto ante las cámaras ya generaba un problema de por sí. Pallares lo definió sin vueltas: “Se entiende que lo que hace Pablo es como que se saca el anillo y lo tira”. Weber no fue menos contundente en su valoración: “Me cae pésimo”. Y Lussich remató con una observación que sintetizó el debate: no es la primera vez que Migliore queda en el centro de este tipo de situaciones. Semanas atrás, durante la misma temporada del reality, había circulado una versión que lo vinculaba sentimentalmente con la China Ansa, compañera del certamen, que también salió a desmentir cualquier romance.

Del lado de Marta Fort, la respuesta llegó rápido y sin rodeos. El cronista de Intrusos, la buscó para conocer su versión, y la influencer no esquivó la consulta: “No. Es un cague de risa. Cero. Estoy soltera chicos, déjenme estar soltera”, respondió. En sus historias de Instagram fue todavía más explícita: “Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que sea mi chongo. Es un cag... de risa y compartimos con todos mis compañeros de MasterChef esa noche también. Muy lindo grupo”.

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El exarquero y la influencer coincidieron en una salida de compañeros de MasterChef Celebrity. Las imágenes de su complicidad despertaron rumores en las redes, luego de la separación de la hija de Ricardo Fort (Video: X)

La aclaración llegó días después de su ruptura con el empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez, con quien estuvo tres meses y con quien confirmó haber tenido una conversación para darle un cierre definitivo a la relación.

Después de que Marta hablara, en Intrusos aportaron la explicación sobre lo que habría motivado el gesto de Migliore: según la periodista Paula Varela, el exarquero le estaba haciendo una broma a ella en ese momento, diciéndole a la gente que tenía abajo que “Martita está soltera” mientras simulaba sacarse la alianza.