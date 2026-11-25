Gerardo Aguirre posa con los brazos cruzados frente a las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco en la Ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) buscan ejecutar siete órdenes de captura contra exdirectivos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), entre ellos el exdirigente Gerardo René Aguirre Oestmann y María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, esposa del exalcalde de Ciudad de Guatemala Fritz García Gallont.

Las diligencias incluyen ocho allanamientos que se desarrollan este martes 24 de noviembre, uno de ellos en el Palacio de los Deportes, sede del organismo deportivo en la zona 5 de la capital guatemalteca.

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El caso está bajo reserva judicial, por lo que las autoridades no han divulgado los detalles de los hechos que sustentan las órdenes.

Este sería el tercer allanamiento que se realiza en contra del Comité Olímpico Guatemalteco en menos de 15 días. (Archivo / Diario Oficial)

Fuentes policiales y judiciales comentaron que las capturas fueron solicitadas por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. El Ministerio Público confirmó que los operativos están en curso y señaló que brindará información adicional una vez concluyan las diligencias.

Las siete personas señaladas formaron parte de la dirigencia anterior

Además de Gerardo Aguirre y Toriello Arzú de García Gallont, las órdenes alcanzarían a Juan Carlos Sagastume Bendaña, Claudia Lorena Rivera Lucas, Rafael Antonio Cuestas Rölz, Gerardo Estrada Mayorga y Helen Jeanyra González Orellana.

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Aguirre presidió el Comité Ejecutivo del COG durante 2022. Sagastume ocupaba los cargos de vicepresidente y secretario general, mientras que Toriello Arzú de García Gallont, Rivera Lucas, Soto Abril y Cuestas Rölz integraban la directiva como vocales.

María del Carmen Lorena Toriello Arzú está casada desde 1985 con el exalcalde de Guatemala y exministro de Comunicaciones, Fritz García Gallont. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Asociación Deporte Limpio por posibles irregularidades administrativas y alteraciones de documentos vinculados con el manejo del presupuesto del organismo durante el ejercicio fiscal de 2022.

Los señalamientos apuntan a cambios en documentación que habrían favorecido a integrantes de la dirigencia.

El 16 de noviembre, fiscales del MP y agentes de la PNC realizaron un primer allanamiento en el Palacio de los Deportes para recopilar indicios dentro del expediente y ejecutar una orden de captura contra Helen Jeanyra González Orellana, quien se desempeñaba como secretaria administrativa del COG.

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El pasado 19 de noviembre la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) designó a cinco integrantes interinos de su Comité Ejecutivo, cargo que Gerardo Aguirre había ocupado durante varios años. (Comité Olímpico Guatemalteco)

El MP realizó tres operativos en menos de diez días

Las acciones de este martes representan el tercer operativo relacionado con el caso en los últimos días. El 19 de noviembre hubo nuevas diligencias en instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

El expediente se encuentra bajo reserva por disposición del juez Mario Hichos, titular del Juzgado Segundo Penal. Esa medida limita la divulgación de información sobre los hechos concretos que motivaron las órdenes de aprehensión y sobre el resultado de los allanamientos.

Fuentes policiales indicaron que algunas de las personas vinculadas con el proceso podrían haber salido de Guatemala antes de que se emitieran las órdenes. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron de manera oficial si alguno de los siete señalados está fuera del país ni si alguna captura ya fue ejecutada.

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El 19 de noviembre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil allanaron las oficinas administrativas del Comité Olímpico Guatemalteco en la zona 5 capitalina. (Archivo/Ministerio Público)

Las personas que sean localizadas deberán comparecer ante el órgano jurisdiccional correspondiente, donde se definirá su situación procesal y si existen elementos para que sean ligadas a proceso.

El COG cambió de autoridades antes de las nuevas diligencias

La Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco sustituyó el 19 de noviembre a la dirigencia presidida por Aguirre y designó un Comité Ejecutivo interino. La nueva estructura quedó encabezada por Julio Fernando Cáceres Grajeda como presidente interino.

La excontralora Nora Segura asumió de forma simultánea la vicepresidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo interino. (La Hora)

Mientras que la excontralora General de Cuentas, Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare fue nombrada vicepresidenta y secretaria general. También fueron designados como vocales Ana Waleska Soto Abril, Tulio Armando Contreras Roldán, Aída Virginia Boesche Pedrero y José Alejandro Barrondo.

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La Asamblea justificó los cambios como una medida para preservar la autonomía del deporte y evitar injerencias políticas. Las diligencias de este martes continúan en desarrollo y el MP no ha informado aún el resultado de los operativos ni la situación de las siete órdenes de captura.