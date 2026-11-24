Kendo Rage 1&2 presenta su tráiler.

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La editora japonesa Edia anunció Kendo Rage 1&2, una colección que llegará el 18 de marzo de 2027 a PlayStation 5, Nintendo Switch y PC mediante Steam. El paquete reunirá la aventura de acción lateral de 1993 y su secuela de peleas de 1995, que nunca recibió un lanzamiento localizado fuera de Japón.

Dos juegos con propuestas diferentes

La primera entrega, Kendo Rage, debutó en Super Famicom en enero de 1993. En octubre del mismo año llegó a Norteamérica para Super Nintendo Entertainment System, donde adoptó el nombre por el que es conocida fuera del mercado japonés.

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El juego sigue a Mai Keno, una estudiante de kendo que debe abrirse paso entre criaturas sobrenaturales mientras intenta llegar a la escuela. Su estructura responde al formato de desplazamiento lateral: el personaje avanza por escenarios lineales, combate enemigos y derrota yokai con ataques cuerpo a cuerpo. La presentación combina personajes caricaturescos con la estética colorida habitual de los títulos japoneses de principios de los años noventa.

La secuela, Makeruna! Makendo 2: Kimero!! Youkai Souri Daijin, cambió la acción lateral por enfrentamientos bidimensionales. Se estrenó para Super Famicom en marzo de 1995 y recibió una versión para la primera PlayStation en noviembre de ese año.

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Su historia gira alrededor de un torneo destinado a elegir al primer ministro yokai. Hikari Keno, hermana menor de Mai, ocupa el papel central cuando la protagonista original no puede participar. El sistema incorpora cancelaciones, una mecánica que permite interrumpir la animación de un movimiento para enlazar otro ataque, junto con efectos de apoyo durante los combates.

Una secuela que permaneció en Japón

La segunda entrega nunca tuvo una localización oficial para Occidente. Su presencia en Kendo Rage 1&2 permitirá acceder al juego desde plataformas actuales, aunque Edia todavía no detalló qué idiomas incluirá la colección ni publicó información específica sobre posibles adaptaciones del texto japonés.

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Esa diferencia entre ambos lanzamientos originales es uno de los puntos centrales del paquete. El primer juego sí tuvo una edición norteamericana durante la etapa de Super Nintendo, mientras que su continuación quedó limitada al mercado japonés en sus versiones para Super Famicom y PlayStation.

La recopilación también reúne dos géneros bajo un mismo lanzamiento. Quienes conozcan Kendo Rage por su edición occidental encontrarán la aventura lateral protagonizada por Mai, mientras que la segunda parte presenta un elenco centrado en combates individuales y una estructura de juego distinta.

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Edia acompañó el anuncio con un tráiler y abrió un sitio oficial dedicado al producto. Por ahora, la información publicada se concentra en la fecha, las plataformas, los antecedentes de las dos entregas y las ediciones previstas para Japón.

Kendo Rage 1&2, de Edia

Precios y contenido de las ediciones

En Japón, la edición estándar física o digital tendrá un precio de 7.800 yenes antes de impuestos, que se eleva a 8.580 yenes con impuestos incluidos. La edición especial física costará 14.800 yenes, o 16.280 yenes con impuestos.

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La versión especial incluirá una copia física del juego, un tapiz grande con diseño de póster retro, un CD con la banda sonora y un conjunto de reproducciones de volantes promocionales. Edia indicó que será una edición limitada y que los extras serán iguales en las versiones para PlayStation 5 y Nintendo Switch.

La edición para PC se distribuirá mediante Steam. Todavía no se anunciaron precios para otras regiones, por lo que los valores publicados corresponden exclusivamente a Japón. Kendo Rage 1&2 estará disponible en las tres plataformas el 18 de marzo de 2027.

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