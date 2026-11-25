Un tribunal de Los Ángeles ordenó el nuevo desembolso como parte de los compromisos económicos posteriores al divorcio (REUTERS/Danny Moloshok)

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Jessica Alba deberá entregar USD 577.481 a su exesposo, Cash Warren, como parte de los acuerdos económicos establecidos tras el fin de su matrimonio. La orden fue emitida el viernes 20 de noviembre por el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles y está relacionada con un plan de participación en las ganancias de HonorBar Inc., empresa vinculada a la actriz.

Según documentos judiciales, Warren podrá elegir cómo recibir el dinero: en un solo pago o mediante una cuenta individual de jubilación u otro plan de retiro. Los fondos corresponden a los recursos de Alba acumulados hasta el 30 de junio de 2026 y el monto se ajustará de acuerdo con las ganancias o pérdidas de las inversiones hasta la fecha de entrega.

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La resolución también establece que, una vez recibido ese dinero, Warren no tendrá derecho a reclamar otros beneficios relacionados con la compañía de su exesposa. Por tanto, los USD 577.481 corresponden a una obligación específica del plan de participación en las ganancias y no a una nueva compensación por manutención.

El pago se suma a los USD 3 millones que la actriz aceptó entregarle al productor para equilibrar la división de los bienes adquiridos durante sus 16 años de matrimonio. Este monto formó parte del acuerdo patrimonial que ambos alcanzaron al finalizar su divorcio en 2026.

La actriz y el productor estuvieron casados durante 16 años, desde mayo de 2008 hasta el inicio de su separación en 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los acuerdos de Jessica Alba y Cash Warren tras su separación

Además de las disposiciones económicas, la expareja acordó compartir la custodia legal y física de sus tres hijos: Honor Marie Warren, de 18 años; Haven Garner Warren, de 15; y Hayes Alba Warren, de 8. Ninguno deberá pagar manutención conyugal al otro.

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Alba solicitó el divorcio en enero de 2025, después de que ambos se separaran en diciembre de 2024. En los documentos presentados ante el tribunal, la actriz citó diferencias irreconciliables y estableció el 27 de diciembre de ese año como fecha oficial de separación. La pareja había contraído matrimonio en mayo de 2008.

La protagonista de Los cuatro fantásticos comunicó la ruptura a través de Instagram y explicó que la decisión respondía a una etapa de cambios personales.

“He estado en un camino de autodescubrimiento y transformación durante años, tanto a nivel individual como en mi relación con Cash”, escribió en enero de 2025. “Seguimos adelante con amor, amabilidad y respeto mutuo, y siempre seremos una familia. Nuestros hijos siguen siendo nuestra máxima prioridad”.

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Jessica Alba y Cash Warren se conocieron durante el rodaje de Los cuatro fantásticos, película estrenada en 2005 (Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group)

Desde entonces, Alba y Warren han coincidido en distintas actividades familiares y celebraciones relacionadas con sus hijos. En junio de 2025, la actriz incluso dedicó un mensaje a su exesposo por el Día del Padre, en el que destacó su compromiso con los tres menores.

“Nuestros hijos no podrían tener un papá mejor: cálido, amable, presente y siempre sabe exactamente qué decir”, escribió en sus historias de Instagram.

Alba, de 45 años, mantiene actualmente una relación sentimental con el actor Danny Ramirez, con quien fue vinculada desde el verano de 2025.