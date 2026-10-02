Deportes

La fuerte reflexión de Briatore sobre el incidente de Colapinto en Bakú: “Regalamos muchos puntos”

El líder de la escudería Alpine fue consultado por el accidente que protagonizó el piloto argentino en el Gran Premio de Azerbaiyán

Flavio Briatore
Flavio Briatore se refirió al accidente que protagonizó Franco Colapinto en Bakú (AP Photo/Luca Bruno)
Guardar

En la conferencia de prensa oficial de la Fórmula 1 para los directivos de equipos en la previa del Gran Premio de Bahréin, que se correrá en Sepang, Malasia, la mayoría de las miradas estuvo centrada en Flavio Briatore, quien fue consultado por el accidente que protagonizó el argentino Franco Colapinto durante el Gran Premio de Azerbaiyán y que provocó su abandono, el de su compañero de equipo Pierre Gasly y el del campeón del mundo Lando Norris. Junto al italiano estuvieron Fred Vasseur (Ferrari) y James Vowles (Williams).

Lo que hagamos es interno del equipo. Claro, estaba muy decepcionado con lo que pasó en Bakú, pero es otra carrera. Tenemos que olvidarlo. Tenemos que mirar siempre hacia el futuro, y el pasado es pasado. No hay nada que se pueda hacer. Estaba molesto, sí, como creo que todos en el equipo, incluido Franco, por el error que cometió. Pero esto es pasado. Tenemos que seguir adelante y pensar en el futuro. Hablemos de la carrera, la clasificación de mañana y la carrera del domingo. Cada carrera es un escenario diferente. El fin de semana pasado no fue nada bueno para nosotros, y estamos luchando por la quinta posición con Racing Bulls. Regalamos muchos puntos. Después de eso, se acabó. ¿Qué podemos hacer? Hagamos lo que hagamos, es imposible remontar", sentenció el directivo italiano.

PUBLICIDAD

El choque ocurrió cuando faltaban 15 vueltas para el final de la carrera, en el relanzamiento posterior al Auto de Seguridad que se produjo tras el incidente de Alex Albon. Colapinto llegó exigido a la frenada de la curva uno, bloqueó sus neumáticos delanteros e impactó contra Gasly. El contacto también alcanzó a Norris y los tres autos quedaron fuera de competencia.

En ese momento, los dos Alpine se encontraban en posiciones que podían permitirle al equipo sumar unidades en el Campeonato de Constructores. La consecuencia tuvo peso en una pelea ajustada de la zona media: la escudería de Enstone quedó con 68 puntos, a 15 de Racing Bulls, que ocupa el quinto puesto con 83.

PUBLICIDAD

Tres hombres, dos sentados con remeras rosadas con logos y uno de pie con gorra negra y remera oscura, en una mesa de madera. Hay un celular en la mesa
Flavio Briatore se refirió al accidente que protagonizó Franco Colapinto en Bakú

Justamente al ser consultado sobre esta diferencia de unidades, Briatore fue concreto al manifestar: Tenemos un montón de tiempo. Solo necesitamos terminar la carrera”. Luego, el italiano se mostró molesto porque Racing Bulls no sufrió una penalización, pese a vivir una situación similar en Azerbaiyán. “Vemos que en Bakú tuvimos un drama. Después de volver de Bakú, hay algo que sé y que realmente no entiendo: fuimos penalizados. Merecíamos ser penalizados. No entiendo por qué Racing Bulls no fue penalizado, porque Lindblad le hizo exactamente lo mismo a Lawson. ¿Por qué fuimos penalizados y Lindblad no?”, remató.

El piloto argentino ya había reconocido su responsabilidad por el incidente. Según explicó en la previa de la carrera, los datos mostraron que aplicó entre un 2% y un 3% más de presión de freno de la necesaria en el ingreso a la primera curva. Ese exceso generó el bloqueo y le impidió detener el monoplaza antes del contacto.

Colapinto definió la acción como “un error simple” y remarcó que la gravedad estuvo en sus consecuencias, ya que Alpine perdió la posibilidad de sumar con sus dos autos. También señaló que otros pilotos habían sufrido bloqueos durante el fin de semana, aunque admitió que el suyo se produjo en una zona y en un momento que volvió imposible evitar el impacto.

Briatore también se explayó al ahondar en la incorporación de Mike Elliott al organigrama de Alpine. “Siento que necesitamos una dirección técnica mejor y más sólida en el equipo. En este momento estamos mejorando, pero no lo suficiente. Como en cualquier negocio, necesitas poner los fundamentos técnicos en el equipo, y siento que Mike Elliott era la persona adecuada para volver a la Fórmula 1. Mucha experiencia en Mercedes. Ya estuvo con Haas y Aston durante algunos años. ¿Qué puedo decir? Necesitamos mejorar constantemente el equipo, técnica y comercialmente. Acabamos de llegar al equipo hace un año. Era un puesto en el equipo hace un año, pero no es realmente lo que quiero ser en la Fórmula Uno. Ahora, poco a poco, necesitamos mejorar para intentar alcanzar a Fred y a todos, y para defender nuestra posición de Williams. Esto es lo que queremos hacer. Queremos ganar. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que el equipo esté en condiciones de ganar”, concluyó.

Tras la competencia en Azerbaiyán, Colapinto viajó a la fábrica de Alpine y participó de una revisión junto con Briatore, el director general Steve Nielsen, el director de competición Dave Greenwood y los ingenieros de la escudería. El objetivo fue reconstruir la secuencia y analizar cómo prevenir una situación similar en las fechas que restan.

El argentino sostuvo que asumió “toda la responsabilidad” y afirmó que la charla con los responsables del equipo permitió dejar el asunto resuelto. También rechazó que el incidente hubiera modificado los planes de Alpine respecto de su continuidad.

Pierre Gasly, por su parte, afirmó que el vínculo con Colapinto quedó recompuesto después de las disculpas del argentino. El francés había mostrado su frustración al término de la carrera, pero luego sostuvo que Alpine necesita que sus pilotos trabajen en conjunto para sostener la lucha por el quinto lugar del Campeonato de Constructores.

El piloto francés consideró que el accidente fue costoso para la estructura, aunque remarcó que el equipo debe concentrarse en las oportunidades que queden en el calendario. Colapinto transmitió una postura similar al señalar que el grupo busca dar vuelta la página y enfocarse en el siguiente fin de semana.

Alpine afrontará la próxima carrera con la necesidad de recuperar los puntos que dejó escapar en Bakú.

Temas Relacionados

Flavio BriatoreFórmula 1F1GP de BahréinGran Premio de BahréinAlpineFranco ColapintoPierre Gasly

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

Tras el accidente en Bakú, que le costó 5 posiciones, el argentino de Alpine tuvo otra sanción de 10 lugares por el cambio de motor de combustión interna (ICE) y largará del fondo en su estreno en el Circuito Internacional de Sepang

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

Arteta prepara al Arsenal para la Champions League: “No quiero que los jugadores y el personal entren en pánico”

El entrenador español reveló que durante la pretemporada introdujo obstáculos deliberados en la rutina del plantel. La intención fue que los futbolistas aprendieran a responder ante contratiempos sin convertirlos en pretexto

Arteta prepara al Arsenal para la Champions League: “No quiero que los jugadores y el personal entren en pánico”

Penas de hasta 14 años: el City podría enfrentar un dictamen que podría escalar más allá del fútbol

La resolución de una comisión independiente puso bajo análisis contratos, ingresos comerciales y pagos a jugadores, en un expediente que podría trascender el ámbito deportivo

Penas de hasta 14 años: el City podría enfrentar un dictamen que podría escalar más allá del fútbol

Jugó en la primera de Racing y hoy lo “alquilan” como arquero amateur a través de una app: “Me han pagado hasta seis cifras por un partido”

Diego Galanternik tuvo su estreno como profesional en la Academia e hizo carrera en el ascenso. Hoy despunta el vicio y aprovecha para ganar dinero gracias a una aplicación

Jugó en la primera de Racing y hoy lo “alquilan” como arquero amateur a través de una app: “Me han pagado hasta seis cifras por un partido”

Scaloni recibió la visita de su ídolo del TC: el regalo que lo emocionó y una sorprendente invitación

El entrenador argentino estuvo en Ezeiza Johnny De Benedictis, tres veces subcampeón. También concurrieron al encuentro pilotos actuales

Scaloni recibió la visita de su ídolo del TC: el regalo que lo emocionó y una sorprendente invitación

MALDITOS NERDS

Square Enix vuelve permanente la prueba gratis de ‘Final Fantasy XI’ en PC

Square Enix vuelve permanente la prueba gratis de ‘Final Fantasy XI’ en PC

Shuhei Yoshida cree que PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 deberían durar varios años más

Sega combina arcade y VR en ‘The House of the Dead: Reawakened’

La tercera entrega de ‘Comando Especial′ ya tiene director, guionistas y fecha de estreno en cines

Ember Lab retrasa ‘Kena: Scars of Kosmora’ hasta 2027 para ampliar su pulido

ENTRETENIMIENTO

Estrellas de Hollywood reaccionan a la presunta violación grupal en Cornell: Florence Pugh, Mariska Hargitay y más celebridades alzan la voz

Estrellas de Hollywood reaccionan a la presunta violación grupal en Cornell: Florence Pugh, Mariska Hargitay y más celebridades alzan la voz

A los 62 años, Mónica Bellucci habla sobre el envejecimiento: “Aceptas el proceso con dignidad o mueres”

Liam Gallagher compró una millonaria mansión al contado gracias a las ganancias del Oasis Live ’25 Tour

‘Las guerreras Kpop 2′ llegará primero a los cines: Netflix cambia su estrategia para la esperada secuela

Megan Fox se convierte en la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil: “Tal vez nací para esto”

INFOBAE AMÉRICA

Cuál es la rutina que promete mejorar la agilidad y la capacidad de reacción

Cuál es la rutina que promete mejorar la agilidad y la capacidad de reacción

Penas de hasta 14 años: el City podría enfrentar un dictamen que podría escalar más allá del fútbol

El piloto indio de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina: “No podía dejar que todos murieran”

EEUU refuerza su presencia militar en Medio Oriente con miles de soldados mientras Trump evalúa una nueva ofensiva contra Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque contra Kiev y volvió a atacar un puente clave de Ucrania: al menos un muerto y dos heridos