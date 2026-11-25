Antonela Roccuzzo y Lionel Messi celebraron junto a sus tres hijos el cumpleaños número 14 de Thiago

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Antonela Roccuzzo publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que resumen su mes de noviembre, entre las que se destacó la imagen de un mate de color verde con inscripciones personalizadas que generó atención entre sus seguidores. La esposa de Lionel Messi combinó en la galería momentos familiares, entrenamientos y viajes vinculados a sus compromisos profesionales.

La publicación arrancó con una postal del cumpleaños de Thiago, el hijo mayor de la pareja, quien cumplió 14 años. En la imagen, Antonela y Messi abrazaron a sus tres hijos frente a dos tortas que representaban esa cifra.

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Entre las fotografías de la secuencia, una en particular se robó las miradas: un mate de color verde con detalles fileteados que la rosarina sostuvo en sus manos. La pieza incluyó dos inscripciones, “Lele” y “Tata”. La publicación superó los 500 mil “me gusta” en pocas horas y generó una gran cantidad de comentarios.

El mate de color verde con detalles fileteados y las inscripciones "Lele" y "Tata" se robó las miradas de los seguidores de Antonela Roccuzzo

El álbum también incluyó un guiño a su afición personal: en una de las imágenes, Roccuzzo apareció en un momento de lectura junto a una pileta, con un señalador de la saga de Harry Potter a la vista, una referencia a su conocido gusto por esos libros.

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La secuencia de fotografías mostró además a Antonela en el gimnasio, en lo que constituye una práctica habitual en sus redes sociales. El recorrido del mes incluyó también un viaje a Perú vinculado a un compromiso profesional.

Entre las imágenes de descanso, la empresaria compartió un envoltorio de una reconocida marca argentina de alfajores, con el paisaje de un atardecer en la playa de fondo. La postal se sumó al mate como otro de los guiños a la Argentina presentes en el álbum.

Los tres hijos de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi subiendo una escalera mecánica con la camiseta de su padre, con el número 10 en la espalda

El costado familiar tuvo un lugar central en la publicación. Roccuzzo mostró a sus tres hijos en un paseo por un shopping, con una imagen en la que subían una escalera mecánica uno detrás de otro, todos con la camiseta de su padre con el número 10 en la espalda.

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La galería también incluyó su faceta vinculada a la moda, con una fotografía de una cartera y un perfume en su mano.

LAS OTRAS IMÁGENES QUE COMPARTIÓ ANTO ROCCUZZO

Anto compartió una imagen de su rutina de entrenamiento, una práctica habitual en sus redes sociales

Uno de los paisajes de playa que compartió en su álbum de noviembre

Un señalador de Harry Potter dejó en evidencia la pasión de Antonela por la saga, en un momento de lectura junto a la pileta