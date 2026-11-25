El programa conducido por Mario Massaccesi mostró cómo el ciclo asistió al hombre que lucha por su vida al pesar más de 300 kilos (Video: Cuestión de peso/ Eltrece)

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Un megaoperativo encabezado por Sergio Verón logró trasladar a Pablo Torres, un hombre de 40 años que pesa más de 304 kilos, desde su domicilio hasta la Clínica Cormillot, donde quedó internado para recibir tratamiento médico especializado. El rescate, que incluyó una camilla de alta resistencia capaz de soportar cerca de 400 kilos y un equipo de profesionales coordinado por el programa Cuestión de Peso (Eltrece) fue el resultado de semanas de evaluaciones médicas que primero le cerraron las puertas y luego encontraron la forma de darle una salida.

La historia de Pablo había llegado al casting del ciclo de Eltrece con una frase que lo resumía todo: “Yo sueño con no morirme”. Trabaja como chofer de aplicaciones, está casado con Rocío, una policía que también opera como su principal cuidadora, y tiene tres hijos, entre ellos Mateo, un nene de 6 años con autismo al que adoptó. Cuando se presentó al programa, la última vez que había podido pesarse fue en la báscula de una chatarrería, donde marcó 278 kilos. Para el momento del operativo, su peso había trepado a más de 304 kilos.

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El paciente registró complicaciones cardíacas y sufrió un cuadro compatible con un accidente cerebrovascular en octubre pasado

La obesidad es una constante en su familia. Su madre murió en 2012, a los 48 años, por obesidad mórbida, y sus hermanos y su padre también tienen sobrepeso. Ese antecedente familiar, combinado con un cuadro clínico que incluye presión alta, somnolencia diurna, palpitaciones y episodios de alimentación desorganizada, llevó al equipo médico del programa a calificarlo como “un paciente de riesgo muy, muy serio”. En octubre del año pasado, el Día de la Madre, Pablo sufrió lo que describió como un ACV mientras manejaba por la autopista: llegó a frenar en el peaje de Quilmes con la mitad izquierda del cuerpo paralizada y la cara rígida. La ambulancia no lo trasladó; lo llevaron al hospital en el auto de su hermano, donde pasó dos horas en el piso. Nunca pudieron hacerle una tomografía para confirmar el diagnóstico: años atrás, tras un accidente laboral, habían tenido que recurrir al tomógrafo abierto del Zoológico de La Plata, una alternativa que ya no existe.

Cuando el programa le comunicó inicialmente que no podía participar por los riesgos que implicaba su estado de salud, Pablo lo recibió como un golpe directo. “Para mí era mi última esperanza de poder salvar mi vida”, respondió. La dinámica del ciclo exige levantarse muy temprano, viajar a la clínica y realizar actividad física en pileta y gimnasio, una carga que pacientes con su cuadro no habían podido sostener en el pasado. Verón, entrenador del equipo médico, le hizo una promesa en ese momento: “No te voy a dejar tirado en una cama. Yo te prometo que te voy a dar una respuesta”.

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Torres trabaja como chofer de aplicaciones y sostiene a una familia de tres hijos junto a su esposa Rocío

La junta médica se reunió para analizar el caso y la decisión fue unánime: no estaba en condiciones de entrar al programa, pero tampoco lo iban a dejar solo. La solución fue trasladarlo en ambulancia a la clínica para una evaluación completa, con el objetivo de comenzar a trabajar en su descenso de peso y, en algún momento, sumar a Pablo como participante. “Hay rescate para Pablo”, anunciaron en el estudio. Y la fecha no demoró: “Mañana mismo”, confirmaron.

El día del operativo, Verón fue al domicilio de Pablo para darle la noticia en persona. La reacción fue inmediata: el llanto. Antes de salir, Pablo quiso llamar a su padre, que vive en Santa Cruz. “Es mi héroe”, dijo antes de marcar el número. Luego se despidió de su esposa con palabras que quedaron grabadas en cámara: “Gracias por acompañarme. Gracias por estar al lado mío. Por entenderme. Por cuidarme tanto. Yo voy a volver, pero diferente”.

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El médico Alberto Cormillot dio la bienvenida a Torres en el centro de salud donde inició su tratamiento de descenso de peso

El traslado requirió una logística precisa. El equipo médico dispuso una camilla especial que soporta hasta 400 kilos, dato que a Pablo le dio alivio inmediato porque tenía miedo de que el equipamiento no aguantara su peso. Una vez acomodado en la camilla, le levantaron la cabeza para facilitar la respiración. “Necesito que ahora entrega total. Estás a partir de este momento con el mejor equipo de salud que te podía tocar en este momento de tu vida”, le indicó Verón antes de subir a la ambulancia.

Verón también habló con Rocío para explicarle el protocolo de los primeros días: los estudios iniciales requerían evitar visitas para que el paciente pudiera estabilizarse. “Los primeros días que son de estudios tratamos de que no haya visitas. Así que te voy a mantener al tanto cuando podés ir a verlo por primera vez en su internación”, le explicó el entrenador. Sin embargo, luego permitió que lo acompañara hasta la clínica.

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Ya dentro de la ambulancia, Pablo reconoció que estaba ansioso pero firme en su convicción: “Sé que se vienen cosas mucho mejores y muy lindas para mi vida y para mi familia”. Al llegar a la Clínica Cormillot, el equipo médico lo recibió con una palabra que él esperaba escuchar: “Bienvenido”. Le realizaron los primeros controles y, poco después, se acercó el Dr. Alberto Cormillot para saludarlo personalmente. Los sueños de Pablo son concretos: ir a una plaza a jugar con su hijo, asistir a un acto escolar sin quedarse en el auto y poder bajarse solo en una estación de servicio sin pedirle ayuda a nadie.