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Una fotografía de un plato con cinco remolachas pequeñas y una taza de café resumió la angustia de un jubilado cubano ante el encarecimiento de los alimentos. La imagen, difundida en redes sociales, expuso la distancia entre las pensiones y los precios que enfrentan miles de personas mayores en la isla.

El autor de la publicación fue Luis Lacosta, diseñador escenográfico y jubilado, quien mostró que las cinco remolachas tenían un precio de 650 pesos cubanos aproximadamente $27. Junto a la imagen, expresó su preocupación por el costo de vida y formuló una pregunta que reflejó su malestar: “¿Estaré dormido y todo esto es una pesadilla?”.

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Lacosta cobra una jubilación mensual de 3,800 pesos cubanos aproximadamente $160. Según el cálculo difundido junto a su testimonio, la compra de esos vegetales equivale a cerca del 17% de su ingreso mensual. Esa proporción ilustra el peso que puede tener un solo producto alimenticio dentro del presupuesto de un pensionado.

El jubilado cubano Luis Lacosta difundió que el costo de cinco remolachas pequeñas ascendió a 650 pesos cubanos. (Foto cortesía Luis Lacosta)

Una pensión que no alcanza para la compra básica

El jubilado vinculó su situación con las expectativas de su generación, que apoyó el proceso revolucionario con la idea de alcanzar mejores condiciones de vida. En su mensaje recordó ese pasado y cuestionó que, décadas después, muchos adultos mayores enfrenten dificultades para comprar comida, pagar medicamentos y sostener sus hogares.

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“Todos los días me levanto y me pregunto: Mi generación de un modo u otro luchamos para que la revolución triunfara y tuvieramos un futuro mejor”, escribió Lacosta en una publicación recogida por CiberCuba. También cuestionó a los dirigentes que, según expresó, no participaron de las luchas previas a la Revolución y hoy tienen condiciones de vida alejadas de las que atraviesa buena parte de la población.

El planteo del diseñador no se limitó a la compra de remolachas. En los comentarios de su publicación, otros usuarios describieron precios que confirman la presión sobre los ingresos. Una persona afirmó haber pagado 800 pesos por remolachas y 1,000 por zanahorias. Otra señaló que en una feria del parque John Lennon, en La Habana, el mismo producto se vendía a 700 pesos.

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Desde Pinar del Río, un usuario relató que cuatro hojas de lechuga costaban 350 pesos, un melón se ofrecía a 1,000 pesos y una mazorca de maíz tierno valía 120 pesos. Otros comentarios mencionaron una col a 1,000 pesos, una libra de papa a 1,500 y una barra de guayaba a 700.

Varios usuarios en redes sociales reportaron precios de hasta 1.500 pesos por una libra de papa y 1.000 pesos por una col. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos absorben buena parte de los ingresos

Durante noviembre, el precio de productos básicos mantuvo valores elevados en diferentes zonas de Cuba. Los frijoles se vendían entre 700 y 1.500 pesos por libra. El arroz costaba entre 390 y 500 pesos por libra, mientras que el tomate superaba los 850 pesos.

La carne de cerdo oscilaba entre 1.700 y 2.200 pesos por libra, y el litro de aceite podía alcanzar los 3.000 pesos. Frente a ese escenario, la pensión mínima mensual se ubica en 3.056 pesos, una cifra que limita la posibilidad de cubrir una compra básica durante todo el mes.

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Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) consignados en la publicación indican que la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzó el 50.72% en octubre de 2026. La inflación general fue del 32.70%.

Una encuesta de la Asociación Sindical Independiente de Cuba entre 506 jubilados de cinco provincias agregó otra dimensión al problema. El 99% de los consultados consideró insuficiente su pensión para cubrir alimentación, vivienda y medicamentos. Además, el 90.7% afirmó que continuaba trabajando después de jubilarse.