Tras el choque a su compañero, Norris fue superado por Verstappen en el Campeonato y Racing Bulls estiró la brecha con Alpine: las tablas de la Fórmula 1

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Max Verstappen se quedó con la victoria en la Carrera Sprint del Gran Premio de Singapur en una cita marcada por la lluvia, los abandonos y un choque entre compañeros de equipo que alteró el campeonato: Lando Norris y Oscar Piastri se tocaron cuando iban cuarto y quinto, el australiano abandonó y el británico cayó al octavo lugar, lo que permitió al neerlandés de Red Bull Racing superarlo en la tabla de pilotos y a Red Bull recortar distancias con McLaren en el campeonato de constructores.

La carrera transcurrió sin mayores disputas hasta los metros finales, cuando Piastri y Norris, que marchaban cuarto y quinto respectivamente, protagonizaron un choque que dejó sin puntos al australiano y llevó al británico al octavo puesto. La consecuencia directa fue que Verstappen, que cruzó primero, ascendió al quinto lugar en el campeonato de pilotos por encima de Norris.

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Los ocho pilotos que sumaron puntos tras la Sprint de Singapur (Foto: @F1)

Andrea Kimi Antonelli reforzó el liderazgo del campeonato con 325 puntos, seguido por Russell (236) y Lewis Hamilton (221). Charles Leclerc es cuarto con 197 unidades. Con los ocho puntos de la victoria, Verstappen trepó al quinto puesto con 196, mientras que Norris quedó sexto con 189. Completan el top 10 Liam Lawson (69), Hadjar (96, séptimo), Pierre Gasly (41) y Arvid Lindblad (38).

En el campeonato de constructores, Mercedes continúa primero con 561 puntos, seguido por Ferrari (418). La pelea por el tercer puesto se ajustó: McLaren bajó a 317 unidades mientras que Red Bull subió a 306, una diferencia que antes de la Sprint era de 18 puntos y ahora es de apenas 11. Más atrás, Racing Bulls llegó a 94 puntos y amplió la ventaja sobre Alpine (68) en la disputa por el quinto lugar. Haas es séptimo con 30 puntos, por delante de Audi (19), Williams (12) y Aston Martin (7).

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EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

Mercedes: 561 puntos Ferrari: 418 puntos McLaren: 317 puntos Red Bull Racing: 306 puntos Racing Bulls: 94 puntos Alpine: 68 puntos Haas: 30 puntos Audi: 19 puntos Williams: 12 puntos Aston Martin: 7 puntos Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 325 George Russell - Mercedes: 236 Lewis Hamilton - Ferrari: 221 Charles Leclerc - Ferrari: 197 Max Verstappen - Red Bull: 196 Lando Norris - McLaren: 189 Oscar Piastri - McLaren: 128 Isack Hadjar - Red Bull: 96 Liam Lawson - Racing Bulls*: 69 Pierre Gasly - Alpine: 41 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38 Franco Colapinto - Alpine: 27 Oliver Bearman - Haas: 23 Gabriel Bortoleto - Audi: 10 Nico Hulkenberg - Audi: 9 Esteban Ocon - Haas: 7 Fernando Alonso - Aston Martin: 7 Carlos Sainz - Williams: 7 Alexander Albon - Williams: 5 Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1 Lance Stroll - Aston Martin: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid