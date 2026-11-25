La exprimera dama de Costa Rica, Signe Zeikate, fue seleccionada entre los nueve jueces principales de Miss Universo 2026.

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La exprimera dama de Costa Rica, Signe Zeikate, esposa del expresidente Rodrigo Chaves Robles, fue seleccionada como una de las nueve personalidades internacionales que integran el jurado principal de Miss Universo 2026, cuya gala final se celebra este martes 24 de noviembre en Puerto Rico.

Zeikate tendrá la responsabilidad de evaluar a las participantes que buscan convertirse en la nueva soberana universal, entre ellas la representante costarricense Mariale Acosta, quien compite por llevar nuevamente el nombre del país a las posiciones más destacadas del concurso.

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La 75.ª edición de Miss Universo se desarrolla en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, en San Juan, donde representantes de 116 países y territorios participan en las diferentes actividades del certamen.

De la Casa Presidencial al jurado de Miss Universo

La participación de Signe Zeikate representa una nueva faceta pública para quien ejerció como primera dama de Costa Rica durante la administración de Rodrigo Chaves, entre 2022 y 2026.

Originaria de Letonia, Zeikate es economista de profesión y cuenta con una trayectoria internacional vinculada al desarrollo económico y las políticas públicas.

Antes de asumir sus responsabilidades protocolarias en Costa Rica, trabajó durante aproximadamente 20 años en el Banco Mundial, organismo en el que desempeñó funciones relacionadas con programas de desarrollo.

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En 2022, decidió dejar su puesto en esa institución internacional para asumir el papel de primera dama, desde donde impulsó iniciativas relacionadas con educación, niñez y oportunidades para las nuevas generaciones.

Al finalizar la administración Chaves, en mayo de 2026, manifestó su intención de continuar residiendo en territorio costarricense.

Signe Zeikate ejerció como primera dama durante el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, entre 2022 y 2026, después de una extensa trayectoria profesional en el Banco Mundial.

¿Quiénes acompañarán a Signe Zeikate en el jurado?

La economista compartirá la mesa de evaluación con personalidades de diferentes nacionalidades, entre ellas Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca que obtuvo la corona de Miss Universo 2024.

También participará Joyce Giraud, actriz y modelo puertorriqueña que alcanzó el puesto de segunda finalista en Miss Universo 1998.

El panel estará integrado además por Fadil Berisha, fotógrafo especializado en moda y belleza; Águeda López, modelo y empresaria española; y Vicki Vlahos, diseñadora y empresaria australiana.

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Completan el grupo María Yáñez, empresaria venezolana; Taty Guiribitey, empresaria y filántropa cubana; y Tristan Schukraft, empresario y filántropo.

Los nueve integrantes tendrán la tarea de valorar el desempeño de las participantes para definir quién recibirá la corona de Miss Universo 2026.

El jurado internacional de Miss Universo 2026 contará con la participación de Victoria Kjær Theilvig, ganadora del certamen en 2024, y otras figuras de la moda y el entretenimiento. (Cortesía Victoria Kjær Theilvig).

Ya había participado en otras evaluaciones del certamen

La designación de Zeikate para el jurado principal no representa su primera intervención en esta edición.

La exprimera dama también formó parte del comité encargado de evaluar los trajes típicos nacionales, durante una actividad celebrada el sábado 21 de noviembre.

Posteriormente, integró el jurado de la gala preliminar del domingo 22 de noviembre, cuando las candidatas desfilaron en diferentes categorías como parte del proceso de selección.

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Costa Rica también busca destacar con Mariale Acosta

Mientras Zeikate participa como jueza, Mariale Acosta representa a Costa Rica en la competencia internacional.

La joven fue coronada Miss Universe Costa Rica 2026 el 5 de junio, durante una gala celebrada en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Su participación en Puerto Rico ha incluido desfiles y actividades preliminares, entre ellas una presentación con un vestido inspirado en la guaria morada, flor nacional costarricense.

De esta manera, Costa Rica tendrá una doble presencia durante la gala: con Mariale Acosta entre las aspirantes a la corona y Signe Zeikate como parte del grupo internacional encargado de elegir a la nueva Miss Universo.

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