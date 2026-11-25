La Autoridad Marítima de Panamá indicó que desarrolló jornadas de trabajo con representantes de instituciones públicas, empresas del sector marítimo, portuario y logístico, cámaras empresariales y gremios.

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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) avanza en la formulación de una nueva Estrategia Marítima Nacional (EMN) con el respaldo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para identificar los desafíos y oportunidades del futuro marítimo y logístico del país.

Esto, en respuesta a la creciente presión competitiva de otros centros portuarios del Caribe y a las transformaciones que atraviesa el comercio marítimo global.

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Uno de los ejes centrales del análisis se enfoca en el entorno competitivo de Panamá en el transporte marítimo de contenedores y el tráfico de transbordo.

El estudio toma como referencia a Cartagena, Kingston, Caucedo, Freeport y Limón-Moín, con el objetivo de identificar las dinámicas que inciden en la competitividad del país y orientar las decisiones sobre el desarrollo futuro de su plataforma marítima y logística.

El administrador de la AMP, Luis Roquebert, subrayó que el proceso debe trascender el ámbito institucional.

Afirman que un proceso inclusivo garantizará que la estrategia marítima refleje la realidad y las necesidades de la industria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esto no es una estrategia de la institución, sino un proceso que debe involucrar al país”, afirmó, al señalar que la construcción de este instrumento requiere integrar las perspectivas de las entidades y actores vinculados con la actividad marítima nacional.

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Los análisis desarrollados durante 2026 identificaron diez megatendencias agrupadas en tres ámbitos: geopolítico; climático y energético; y tecnológico, de mercado y laboral.

Entre los factores examinados, se informó que figuran la reconfiguración de las cadenas de suministro, la descarbonización del transporte marítimo, el desarrollo de combustibles alternativos, la digitalización, la inteligencia artificial y la automatización de terminales portuarias.

También se analizan los desafíos asociados a la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático y las transformaciones del mercado laboral, factores que incidirán en la evolución de las actividades marítimas y logísticas del país.

La nueva EMN tendrá un alcance integral que va más allá de las operaciones portuarias. Su cobertura comprende también el transporte de carga, la pesca, la seguridad marítima, la gente de mar y el desarrollo de capacidades, entre otros ámbitos que forman parte del quehacer marítimo y de su contribución al desarrollo nacional.

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El país busca convertir los desafíos y oportunidades identificados en acciones articuladas y sostenibles.

Ricardo José Sánchez, consultor del BID que acompaña técnicamente el proceso, destacó que contar con una estrategia de este tipo permitirá orientar las decisiones necesarias para mantener la actividad del sector.

“Para que se sigan atrayendo servicios de calidad y eso genere una derrama económica para el país, creación de empleo, atracción de inversiones, pues, mantener el ciclo de crecimiento”, señaló en declaraciones recogidas durante las jornadas de consulta.

Como parte de la iniciativa, la AMP desarrolló jornadas de trabajo con representantes de instituciones públicas, empresas del sector marítimo, portuario y logístico, cámaras empresariales y gremios. Los encuentros permitieron intercambiar perspectivas sobre las tendencias identificadas en los estudios técnicos y recoger aportes para la formulación de la estrategia.

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Manuel Pinzón, gerente general de SSA Marine MIT, valoró el carácter participativo del proceso.

“Panamá tiene ante sí una oportunidad histórica, que es la de construir una estrategia marítima sólida, visionaria y de largo plazo, forjada con la participación de todos los actores del sector”, afirmó, al agregar que “un proceso inclusivo garantizará que la estrategia refleje la realidad y las necesidades de la industria”.

FOTO DE ARCHIVO. Pescadores del puerto de La Boca cargan bidones de gasolina en una embarcación mientras el MSC ILLINOIS VII, con bandera de Liberia, atraviesa el Canal de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

La gobernanza y la coordinación institucional constituyen un eje transversal del análisis, dado que son consideradas fundamentales para convertir los desafíos y oportunidades identificados en acciones articuladas y sostenibles.

Álvaro Lasso, representante de Georgia Tech Panamá, advirtió que “la gobernanza es vital para lograr la ejecución de la estrategia marítima” y subrayó la necesidad de “blindar la estructura creando un órgano con facultades y presupuesto para que la implementación de la estrategia no dependa de la administración de turno”.

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Uno de los primeros temas que se abordarán durante 2027 será precisamente ese componente, junto con mesas de trabajo sectoriales destinadas a profundizar en las necesidades y prioridades de los actores vinculados a la actividad marítima.

La etapa preparatoria concluirá en diciembre de 2026 con la elaboración de una hoja de ruta que establecerá las bases para avanzar en la formulación de la nueva EMN durante el primer semestre de 2027.