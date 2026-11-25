El trayecto fortalecerá los vínculos comerciales, familiares y turísticos entre el área metropolitana de Washington y Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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BermudAir inaugurará vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington hacia San Salvador el 4 de junio de 2027, con una extensión del servicio hacia Ciudad de Guatemala. La ruta conectará a Maryland y al área metropolitana de Washington con dos destinos de Centroamérica hasta el 7 de septiembre de ese año.

La compañía prevé operar el itinerario hasta dos veces por semana desde el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington (BWI). El anuncio incorpora una alternativa sin escalas entre la costa este de Estados Unidos y El Salvador, un mercado con demanda de opciones aéreas desde la región de Baltimore-Washington.

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El vuelo partirá de BWI Marshall con destino a San Salvador, capital salvadoreña, y continuará hacia Ciudad de Guatemala.

El servicio comenzará el 4 de junio de 2027 y estará disponible hasta el 7 de septiembre de 2027. BermudAir indicó que la frecuencia será de hasta dos vuelos semanales durante el citado período.

La incorporación de San Salvador a la red de la empresa supone una ampliación de su presencia en BWI Marshall, donde la aerolínea ya cuenta con operaciones. La ruta también ofrecerá una conexión continua a Guatemala para quienes viajen desde Maryland, Washington, D.C. y otras zonas cercanas.

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BermudAir inaugurará vuelos directos entre el Aeropuerto BWI Marshall y San Salvador el 4 de junio de 2027. (Cortesía: BermudAir)

La directora ejecutiva del aeropuerto, Shannetta Griffin, afirmó en un comunicado de prensa que la expansión refleja el interés por los servicios internacionales desde la región. “San Salvador es un destino valioso y con alta demanda”, señaló.

De igual manera, Griffin sostuvo que los pasajeros del corredor entre Washington y Baltimore recibirán “con agrado” la nueva alternativa hacia El Salvador y el servicio que seguirá hasta Guatemala. El aeropuerto describió la operación como una respuesta a la demanda de conexiones más convenientes con un mercado que cuenta con una oferta limitada desde esa zona de Estados Unidos.

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Según Scott, la expansión contempla nuevas oportunidades de viaje entre Bermudas, el Caribe y Centroamérica. Con la ruta a San Salvador y Ciudad de Guatemala, la aerolínea sumará destinos en una zona con vínculos comerciales, familiares y turísticos con las comunidades de Maryland y del área de la capital estadounidense.

La nueva operación permitirá a los viajeros que salgan de BWI Marshall acceder a Centroamérica sin realizar una escala previa en otros aeropuertos de Estados Unidos. El servicio a Guatemala se realizará de forma continua desde San Salvador, de acuerdo con el anuncio.

Los viajeros que salgan de BWI Marshall volarán hacia Centroamérica sin escalas previas en otras terminales de Estados Unidos. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

BWI Marshall recibe a más de 25 millones de viajeros por año

El Aeropuerto Internacional BWI Thurgood Marshall es uno de los principales centros de transporte de Maryland y de la región de Washington-Baltimore. La terminal conecta a más de 25 millones de pasajeros anuales con destinos dentro y fuera de Estados Unidos.

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El aeropuerto dispone de cerca de 300 vuelos diarios sin escalas a unos 90 destinos nacionales e internacionales. La expansión anunciada por BermudAir agregará una nueva conexión estacional.

A su vez, BWI Marshall fue incluido recientemente entre los mejores aeropuertos de Estados Unidos en una clasificación elaborada por TIME y Statista, según informó la administración aeroportuaria.